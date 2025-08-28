1 órája
A szikszóiak 10-ese becsavarta szögletből, mint Beckham (Videóval)
Elkezdődött a Borsod Vármegyei Kupa. A Szikszó még vezetett a félidőben, de búcsúzott a kupától.
Szerdán elrajtolt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kupa 2025/26-os kiírásának első fordulója, amelyben a Vármegyei I. osztályban szereplő Szirmabesenyő a Vármegyei II. osztályú Szikszó otthonába látogatott.
Fordítás Szikszón
A találkozó első félidejében a papírforma alapján esélyesebb vendégek többet birtokolták ugyan a labdát, de fölényüket nem tudták gólhelyzetekre váltani. A lelkesen futballozó hazaiak azonban bátran kihasználták a magasan védekező szirmaiak megingásait, és gyors kontrákkal, valamint pontrúgásokkal többször is veszélyt teremtettek. Erőfeszítéseik a 35. percben góllá is értek: Bodnár Csaba egy szögletet közvetlenül kapura csavart, ami váratlanul érte a vendégek kapusát, így a Szikszó 1–0-s előnnyel vonulhatott szünetre. A fordulás után azonban érvényesült az osztálykülönbség. A vendégek tempója és fizikális fölénye egyre inkább érvényre jutott, és a második játékrészben már egyértelműen dominálták a mérkőzést. A szirmaiak sorra alakították ki helyzeteiket, amelyekből Leskó Miklós, Nagy Dominik, Tamás Barnabás és Péter István is eredményes volt. A vendégcsapat végül magabiztos, 4–1-es győzelmet aratott, és megérdemelten jutott a kupasorozat következő fordulójába.
Szikszó FC – Szirmabesenyő 1–4 (1–0)
Gólszerző: Bodnár, ill. Leskó (11-esből), Nagy, Tamás B., Péter I.
Továbbjutott: Szirmabesenyő.
Korály Gábor (Szikszó): Az első félidőben határozottan jobban játszottunk az ellenfelünknél, de a sok hiányzónk a második félidőre rányomta a bélyegét. Három 16 éves is volt a keretben, nekik külön gratuláció. Gratulálok az ellenfélnek, mi pedig megyünk is csináljuk tovább.
Zámbó Sándor (Szirmabesenyő): Kicsit nehézkesen indult, de a minimális célt teljesítettük.
