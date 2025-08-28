A szikszóiak 10-ese becsavarta szögletből, mint Beckham (Videóval)

Szerdán elrajtolt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kupa 2025/26-os kiírásának első fordulója, amelyben a Vármegyei I. osztályban szereplő Szirmabesenyő a Vármegyei II. osztályú Szikszó otthonába látogatott.

Nagyot küzdött a Szikszó, de búcsúzik a kupától. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Fordítás Szikszón

A találkozó első félidejében a papírforma alapján esélyesebb vendégek többet birtokolták ugyan a labdát, de fölényüket nem tudták gólhelyzetekre váltani. A lelkesen futballozó hazaiak azonban bátran kihasználták a magasan védekező szirmaiak megingásait, és gyors kontrákkal, valamint pontrúgásokkal többször is veszélyt teremtettek. Erőfeszítéseik a 35. percben góllá is értek: Bodnár Csaba egy szögletet közvetlenül kapura csavart, ami váratlanul érte a vendégek kapusát, így a Szikszó 1–0-s előnnyel vonulhatott szünetre. A fordulás után azonban érvényesült az osztálykülönbség. A vendégek tempója és fizikális fölénye egyre inkább érvényre jutott, és a második játékrészben már egyértelműen dominálták a mérkőzést. A szirmaiak sorra alakították ki helyzeteiket, amelyekből Leskó Miklós, Nagy Dominik, Tamás Barnabás és Péter István is eredményes volt. A vendégcsapat végül magabiztos, 4–1-es győzelmet aratott, és megérdemelten jutott a kupasorozat következő fordulójába.