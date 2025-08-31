augusztus 31., vasárnap

Mennyei megyei

25 perce

,,Féltünk, nem mertünk, a 92. percben meg is bűnhődtünk"

Címkék#Rudabánya#megyei foci#Boldva

Nem mindennapi eset a focipályán. Szendrőben nem játszották végig a mérkőzést.

A labdarúgó vármegyei II. osztály Észak csoportjában szombaton öt találkozót rendeztek meg. Szendrőben félbeszakadt az összecsapás. Íme az eredmények: 

Szendrő
Szendrőben korábban befejeződött a mérkőzés. 
Fotó: illusztráció

 

Labdarúgás: vármegyei II. osztály, Észak csoport, 2. forduló

Rudabánya – Hernádnémeti 1–0 (0–0)
Rudabánya, 30 néző. V.: Görzsöny (Bense, Némethy). 
Rudabánya: Kálló M. –  Kovács I., Lakatos, Kálló L. (Dányi), Kiss G., Beri R., Beri V., Dániel M., Dániel Sz., Szántó, Stefán. Elnök: Vincze Sándor. Hernádnémeti: Magyar M. – Kapi (Dobos G.), Smidt, Csóka (Orosz), Gyurgyánszki, Dobos D., Balog Zs. (Mező), Balogh F., Lipták, Hajdú (Koppány), Kertész. Edző: Bárdos Károly. G.: Stefán. Jók: az egész csapat, ill. senki.
Vincze Sándor: – Gratulálok a csapatnak, nagyot küzdöttek egy jó ellenféllel szemben. A továbbiakban sok sikert Németinek!
Bárdos Károly: – Féltünk, nem mertünk, a 92. percben meg is bűnhődtünk.

RSE II. Encs – Zubogy 6-4 (3-1)
Encs, 100 néző. V.: Nagy S. (Barnák, Sohajda V.). 
RSE II. Encs: Orosz – Tóth B., Molnár (Hallai), Kucsma (Szaniszló), Szabó B., Bauer, Lakatos (Rakaczki), Rontó, Jaczenkó (Hédervári), Szőcs, Havas. Edző: Havas János. Zubogy: Doszpoly – Bányai, Mida, Kovács G., Jaczkó, Juhász, Benke (Horváth K.), Deli, Köteles (Fülöp),  Szendrei (Jobbik), Szabó Zs. Elnök: Fehér Tibor. G.: Rontó (3), Szaniszló B. (2 – egyet 11-esből), Szabó B., ill. Bányai (2), Szabó Zs., Jaczkó (11-esből). Kiállítva: Juhász (82.). Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.
Havas János: – Egy rendkívül szimpatikus ellenfél ellen szereztünk 3 pontot, helyenként jó játékkal. Köszönjük Bodnár Béla úrnak az egész éves felajánlását, ami a meccs utáni frissítőket illeti.
Fehér Tibor: – Jó körülmények között, egy sportszerű ellenfél ellen maradtunk alul. A játékunk folyamatosan javul, de ez ma ennyire futotta. Gratulálok a hazaiaknak!

Onga – Hódoscsépány 2–1 (1–0)
Onga, 50 néző. V.: Tiszóczki (Porcs, Fancsalszki).
Onga: Stumpf D. – Száva L., Szabó Z. (Ruszó), Juhász, Száva R. (Máté R.), Tóth B. (Nagy B.), Fángli (Horváth R.), Kleine, Hegedüs, Soltész, Tóth M. Edző: Tóth Richárd. Hódoscsépány: Polónyi – Váradi, Száva A.,, Horváth F., Jakab Ádám, Kiss S. (Dúl), Kovács Sz. (Bódi), Győri (Horváth B.), Kovács A. (Rapp), Jakab Ákos, Siket. Edző Hegedüs István. G.: Tóth B., Máté R., ill. Jakab (11-esből). Jók: az egész  csapat, ill. Váradi, Jakab.
Tóth Richárd: – Ma a támadók szerezték a gólokat, de a fegyelmezett védelem nyerte meg a meccset. Ezért vagyunk csapat csupa nagy betűvel! A továbbiakban sok sikert a vendégeknek.
Hegedüs István: – Gratulálok a hazai csapatnak!

Nagybarca – Lak 6–4 (4–1)
Nagybarca, 50 néző. V.: Szutorcsik (Kálló, Katona).
Nagybarca: Bendik – Beri L., Váradi A., Berki Z., Glonczi, Berecz T., Váradi R. (Bari D.), Berecz K. (Bukovenszki), Váradi M., Rácz (Poszuk), Dömötör. Edző: Berecz Tibor. Lak: Siroki Sz. (Komjáti) – Ganyi M., Siroki Zs. (Mogyoró), Beri Zs. (Lázi M.), Ganyi Á. (Beri E.), Lázi E., Kiss E., Ganyi P., Szendrei, Lakatos (Kiss Á.), Ádám A. Edző: Ganyi Béla. G.: Berki Z. (2), Váradi, Glonczi, Berecz, Bari D., ill. Lázi, Beri E., Kiss E. (11-esből), Szendrei. Jók: az egész csapat, ill. Beri Zs., Kiss E. 
Huszár Attila, elnök: – Sikeres kezdés után visszaestünk, de így is megérdemelten nyertünk. Sok csapat nem fog megverni bennünket.
Ganyi Béla: – A mai mérkőzésen csak a szerelésünk volt fenn a pályán. Ez a nullához is kevés! Gratulálok a hazaiak sikeréhez.

Szendrő – Boldva 1-0-as állásnál a 65. percben verekedés miatt félbeszakadt
Szendrő, 50 néző. V.: Hullár (Sohajda M., Szaniszló-Szabó).
Szendrő: Majoros – Kalocsai, Ádám J., Beri A., Beri L., Ádám J. R., Beri Zs., Ádám A., Szabó M. (Ádám I.), Ádám M., Horváth M. Elnök: Bári Ernő. Boldva: Gyuró – Rácz, Buri E., Lázi Gy., Harmati, Hankó R., Hankó L. (Vadász), Hankó I., Varga L. (Ruszó M.), Halász, Erdélyi. Edző: Váradi Béla. G.: Ádám M. Jók: senki, ill. senki.
Bári Ernő nem nyilatkozott.
Váradi Béla: – Sajnálom, hogy így alakult a mérkőzés. Ilyen körülmények között nehéz játszani. Örülök, hogy épségben megúsztuk a "kirándulást."

 

 

