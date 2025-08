Hosszú idő után ,,helyére" került a borsodi csapat

A vármegyei I. osztály 2025/2026-os szezonjának egyik újonca a Sátoraljaújhelyi TKSE, amely az előző szezonban a vármegyei II. osztály Kelet csoportjában volt ezüstérmes. Az első helyen a Tiszaladány csapata végzett, de ők nem adtak be amatőr licenckérelmet, amely elengedhetetlen feltétele a részvételnek. A feltöltés során az újhelyieket kérte fel a vármegyei igazgatóság, a zempléniek rendelkeztek a licencszel és igent is mondtak a felkérésre. A zempléniek a 2015/2016-os szezonban szerepeltek utoljára a vármegyei I. osztályban, viszont a bajnokságot nem fejezték be, mert visszaléptek. Két évet töltöttek a legalacsonyabb vonalban, a III. osztályban, hét évet pedig a vármegyei II. osztályban.

A Sátoraljaújhelyi TKSE csapata. Fotó: STK

Sátoraljaújhely: újra a megyei élvonalban

A magasabb osztályban való szereplésnek így vág neki az STK SE:

– Egyrészt infrastrukturális átalakítással, ami folyamatban van, másrészt a magasabb osztályban való szereplés kapcsán játékos igazolásokat hajtottunk végre, egy bővített 18 fős keret kialakítása céljából – nyilatkozta Nagy Zsolt Csaba, a Sátoraljaújhelyi TKSE elnöke, a felnőtt csapat vezetőedzője. – Ehhez jön még hozzá 3 utánpótláskorú labdarúgó: Nagy Erik, Fényes Tamás, Kol László, akiknek a kezét nem akartuk elengedni, a felnőtt csapatba akarjuk őket beépíteni. A tréner továbbá elmondta, hogy tudtak erősíteni, 5 játékost igazolt a csapathoz: Bilku Imre (Kenézlő), Kovács Dániel (Mezőkeresztes), Dimov Péter Márk (Sárospatak), Balogh Bálint (Sárospatak), Hunyadi Gergő (Sárospatak).

Anyagilag biztosított

– Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának, Szamosvölgyi Péter polgármester úrral az élen, mind az anyagi, mind az erkölcsi támogatását élvezhetjük – fogalmazta meg Nagy Zsolt Csaba, majd a felkészülésről így fogalmazott: – Július elejétől edzőmeccseket játszottunk, az előző hétvégén mini tornán vettünk részt Cigándon. Most kezd összeállni a csapat, az a szerkezeti stílus, amit szeretnénk látni a pályán, az mostanra állt össze.

Az edző megemlítette azt is, hogy sikerült megfelelni minden feltételnek a vármegyei I. osztályban való szerepléshez. A ,,Milyen bajnoki rajtban reménykednek?" kérdésünkre az alábbiakat fogalmazta meg:

– A tisztes helytállásban reménykedünk, remélem, megmutatjuk azt, hogy nem véletlenül jutottunk fel. Bízunk abban, hogy egy ilyen nagy múlttal rendelkező futballcsapat megállja a helyét. Sokkal gyorsabb, ütemesebb és technikásabb játékot játszanak a jelenlegi vármegyei I. osztályú csapatok, amelyhez mind erőnlétben, mind taktikában fel kell nőnünk. Mostanra sikerült, egy olyan együttest létrehoznunk, amely egy szív, egy csapatként dolgozik – zárta gondolatait Nagy Zsolt Csaba.

A Sátoraljaújhelyi TKSE szombaton a Tállya RSE gárdáját fogadja 17 órától.