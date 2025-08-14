augusztus 14., csütörtök

Határozat

2 órája

Gyorsan jött a büntetés a vármegyei I. osztályban

Címkék#Sátoraljaújhely#megyei foci#labdarúgás

Ülésezett a fegyelmi bizottság. A Sátoraljaújhely játékosának ennyi mérkőzést kell kihagynia.

Múlt szombaton kezdetét vette a labdarúgó vármegyei I. osztály küzdelmei, ahol mindössze Sátoraljaújhelyen volt csak kiállítás.

Sátoraljaújhely
Sátoraljaújhely játékosa piros lapot kapott. Fotó: illusztráció

Az MLSZ Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Igazgatóságának fegyelmi bizottsága legutóbbi ülésén az alábbi fegyelmi határozatok születtek:

Vármegyei I. osztály:
–  Dandás Lajos Gergő (Sátoraljaújhely) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– ,, Színes" lapok miatt a Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsátnak 18 ezer forint pénzbüntetés.

A következő forduló programja

Vármegyei I. osztály, 2. forduló, szombat: Edelény-Borsodszer – Szerencs VSE. Edelény, 17.00. Emődi ÁIDSE – Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát. Emőd, 17.00. Szirmabesenyő – Sátoraljaújhelyi TKSE. Szirmabesenyő, 17.00. Tállya RSE – Izsófalva SE. Tállya, 17.00. Sajóbábonyi VSE – Mezőkeresztes VSE, Sajóbábony, 17.00. Bánhorváti-Sajóvölgye – BSK-Alsózsolca. Bánhorváti, 17.00. Gesztely FC – Parasznya, Gesztely 18.00. BTE Felsőzsolca – MVSC-Miskolc. Felsőzsolca, 20.00.

 

 

 

