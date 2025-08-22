augusztus 22., péntek

Határozat

54 perce

Nem úszták meg: megint jött a büntetés

Címkék#Sátoraljaújhely#Gesztely FC#megyei foci

Ülésezett a fegyelmi bizottság. A Sátoraljaújhely játékosának ennyi meccset kell kihagynia.

Boon.hu

Az MLSZ Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Igazgatóságának fegyelmi bizottsága legutóbbi ülésén az alábbi fegyelmi határozatok születtek:
Vármegyei I. osztály:
– Bartha Attila (Sátoraljaújhely) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Suller János Zsolt (Szerencs) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– ,, Színes" lapok miatt Gesztely FC 21.000 Ft, Parasznya SE 18.000 Ft pénzbüntetés.

Sátoraljaújhely
Sátoraljaújhely játékosa, Bartha Attila nem játszhat az Emőd ellen. Fotó: illusztráció

Sátoraljaújhelyen hazai pályán fogadja az Emődöt

A következő forduló programja: 

Vármegyei I. osztály, 3. forduló: Mezőkeresztes VSE  – Tállya RSE. Mezőkeresztes, 17.00. Izsófalva SE  – Szirmabesenyő. Izsófalva, 17.00. Sátoraljaújhelyi TKSE  – Emődi ÁIDSE. Sátoraljaújhely, 17.00. Tbálbolna-Termálfürdő Mezőcsát  – Edelény-Borsodszer. Mezőcsát, 17.00. BSK-Alsózsolca  – Parasznya SE. Alsózsolca, 17.00.  BTE Felsőzsolca – Bánhorváti-Sajóvölgye . Felsőzsolca, 17.00. 

 

 

