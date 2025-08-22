2 órája
Nem úszták meg: megint jött a büntetés
Ülésezett a fegyelmi bizottság. A Sátoraljaújhely játékosának ennyi meccset kell kihagynia.
Az MLSZ Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Igazgatóságának fegyelmi bizottsága legutóbbi ülésén az alábbi fegyelmi határozatok születtek:
Vármegyei I. osztály:
– Bartha Attila (Sátoraljaújhely) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Suller János Zsolt (Szerencs) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– ,, Színes" lapok miatt Gesztely FC 21.000 Ft, Parasznya SE 18.000 Ft pénzbüntetés.
Sátoraljaújhelyen hazai pályán fogadja az Emődöt
A következő forduló programja:
Vármegyei I. osztály, 3. forduló: Mezőkeresztes VSE – Tállya RSE. Mezőkeresztes, 17.00. Izsófalva SE – Szirmabesenyő. Izsófalva, 17.00. Sátoraljaújhelyi TKSE – Emődi ÁIDSE. Sátoraljaújhely, 17.00. Tbálbolna-Termálfürdő Mezőcsát – Edelény-Borsodszer. Mezőcsát, 17.00. BSK-Alsózsolca – Parasznya SE. Alsózsolca, 17.00. BTE Felsőzsolca – Bánhorváti-Sajóvölgye . Felsőzsolca, 17.00.