Ez még ,,gombócból is sok", sajnos ez a hét meglepetése

Vármegyei II. osztály Kelet csoport, 2. fordulójában vasárnap öt találkozót bonyolítottak le. Mindössze egy hazai győzelem, egy döntetlen, míg három összecsapáson a vendégcsapat örülhetett. A legnagyobb arányú sikert a Sárospatak aratta, amely nyolc gólos különbséggel verte meg idegenben a Taktaharkány együttesét. Az eredmények:

Sárospatak csapata nagyon jó teljesítményt nyújtott Fotó: STC

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!



Kenézlő SE – Pálháza FC 1–3 (1–2)

Kenézlő, 150 néző. V.: Balázsi (Tóth J., Pásztor).

Kenézlő: Balogh B. – Horváth D., Érháti (Mirájder), Egyed, Tóth D., Czibóka N., Balogh M., Koleszár, Kendrovszki (Czibóka Sz.), Pápai (Ungvári), Tiszai. Edző: Kurucz Szabolcs. Pálháza: Várhomoki – Solymosi, Erdei, Suskó (Kerékgyártó Cs.), Budai V., Szabó I. (Pálóczi), Nagy P., Petercsák, Szemán, Emri, Kiss L. Edző: Suskó László. G.: Pápai, ill. Budai V. (2 – egyet 11-esből), Kiss L. Kiállítva: Balogh B. (33.). Jók: Érháti (a mezőny legjobbja), és az egész csapat, ill. az egész csapat.

Kurucz Szabolcs: – Sok helyzetet dolgoztunk ki, a befejezéssel vannak gondjaink. Tíz emberrel is partiban voltunk, kár az elfecsérelt pontokért.

Suskó László: – Köszönjük a Kenézlőnek, hogy rugalmasak voltak a mérkőzés időpontjának áthelyezésében. Egy lelkesen játszó Kenézlőt sikerült legyőznünk. Gratulálok a csapatomnak, jó játékvezetői hármas.

Gönc VSE – Tokaj FC 3–3 (1–1)

Gönc, 50 néző. V.: Németh Z. (Tóth P., Barnóczki).

Gönc: Jósvai N. – Szentpéteri G., Molnár M. (Bodnár P.), Batyi (Tahi), Kiss N., Molnár J. (Lakatos), Hankó A., Ondó (Szarka L.), Fülöp (Ónodi), Hankó N., Molnár I. Edző: Spisák Róbert. Tokaj: Mudri S. – Jaczkó (Gombos), Cseh A., Tóth D., Kovács M., Cseh K., Posta (Mihali), Molnár K. (Klaj), Kanczler (Bokor), Cziczer, Anda. Edző: Mudri Mihály. G.: Szentpéteri G. (2), Molnár M., ill. Kanczler, Mihali, Cziczer. Jók: Fülöp, Molnár M., Molnár I., Kiss N., Szentpéteri G., ill. az egész csapat.

Spisák Róbert: – A mai meccsen kétszer is hátrányba kerültünk. A csapat erejét mutatja, hogy mindkétszer egyenlíteni tudtunk.

Mudri Mihály: – ,,Agyonnyert "mérkőzést hoztunk döntetlenre, egy jó csapat otthonában. Megyünk tovább!

Erdőhorváti SC – Garadna-Talentum SC 4–1 (2–1)

Erdőhorváti, 80 néző. V.: Oscsenda (Géresi, Szaniszló-Szabó).

Erdőhorváti: Czakó – Fedor, Tóth L., Farkas J. I., Orosz (Pajger), Farkas J. II., Bandor, Czibóka R. (Gáspár), Orosz, Mahalek, Horváth G. (Makkai). Edző: Vojnár István. Garadna: Ujj – Lencsés, Fülöp N., Kádár, Sajbán (Fajkó), Bujnóczki, Szabó Márkó, Szaniszló (Szabó Martin), Szakálos (Varga L.), Molnár D. (Berencsi), Csonka. Edző: Berencsi László. G.: Horváth G., Mahalek, Fedor, Farkas J. I., ill. Kádár M. Jók: az egész csapat, ill. Kádár, Szabó Márkó, Fülöp N.

Vojnár István: – Nehéz mérkőzésen, sikerült megszereznünk a három pontot.

Berencsi László: – A mérkőzésen a kimaradt ziccerekben felülemelkedtünk az ellenfelünkön, gólt csak pontrúgásból vagyunk képesek szerezni, ami nagyon kevés lesz a folytatásban.

Karcsa LSE – Taktaszada KSE 2–4 (1–2)

Karcsa, 100 néző. V.: Sohojda (Rajzinger, Granoviter).

Karcsa: Góré M. – Gulyás, Bodnár, Balogh, Galyas O., Gyöngyösi Z. I., Gyöngyösi Z. II., Székely, Lakatos T., Kovács K., Ulicsák. Edző: Gyöngyösi Zoltán. Taktaszada: Vadászi G. – Horváth L., Vadászi E. I., Buri, Németh M. (Éles), Tóth A., Hisák, Novák, Vadászi J., Lukács (Németh A.), Vadászi E. II. Edző: Tóth János. G.: Gulyás M., Balogh K., ill. Németh M. (2), Vadászi I. E. (2). Kiállítva: Hisák (73.). Jók: Gulyás, Balogh, ill. az egész csapat.

Gyöngyösi Zoltán: – Az első meccsünk volt, ahhoz képest elég jól alakult. Úgy érzem, nem vallottunk szégyent. Reméljük, legközelebb az eredmény is jönni fog.

Tóth János: – Már az első félidőben nagyobb arányban kellett volna vezetni. Ilyen arányban is megérdemelten nyertünk.

Taktaharkányi SE – Sárospataki TC 1–9 (0–4)

Taktaharkány, 200 néző. V.: Ivancsó (Puzsai, Pozsár).

Taktaharkányi SE: Lechner I. – Márton (Bokor), Kádas (Vadászi G.), Lakatos R., Lakatos M. (Buzsik), Nagy V. (Demeter), Horváth A., Szűcs, Vadász E., Horváth B. (Glonci), Horváth Cs. (Tóth A.). Edző: Becánics Zsolt. Sárospatak: Érháti – Sánta (Tagai M.), Barna G. (Jákób), Engel R., Policska, Varga M., Subert (Pálházai), Tudja, Pájer (Kerchner M.), György A., Bódi (Matisz). Csapatvezető: Kovács Gábor. G.: Vadász E., ill. Barna G. (3 – egyet 11-esből), Tudja, Pájer, Engel R., Policska, Kerchner M., Jákób. Jók: senki, ill. az egész csapat.