augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

21°
+31
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Másodosztály

1 órája

Ez még ,,gombócból is sok", sajnos ez a hét meglepetése

Címkék#megyei foci#labdarúgás#Sárospatak

Vasárnapi nagyüzem a másodosztályban. A Sárospatak leradírozta ellenfelét.

Ez még ,,gombócból is sok", sajnos ez a hét meglepetése

 Vármegyei II. osztály Kelet csoport, 2. fordulójában vasárnap öt találkozót bonyolítottak le. Mindössze egy hazai győzelem, egy döntetlen, míg három összecsapáson a vendégcsapat örülhetett. A legnagyobb arányú sikert a Sárospatak aratta, amely nyolc gólos különbséggel verte meg idegenben a Taktaharkány együttesét. Az eredmények:

Sárospatak
Sárospatak csapata nagyon jó teljesítményt nyújtott Fotó: STC

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!


  • Kenézlő SE – Pálháza FC 1–3 (1–2)
    Kenézlő, 150 néző. V.: Balázsi (Tóth J., Pásztor).
    Kenézlő: Balogh B. – Horváth D., Érháti (Mirájder), Egyed, Tóth D., Czibóka N., Balogh M., Koleszár, Kendrovszki (Czibóka Sz.), Pápai (Ungvári), Tiszai. Edző: Kurucz Szabolcs. Pálháza: Várhomoki – Solymosi, Erdei, Suskó (Kerékgyártó Cs.), Budai V., Szabó I. (Pálóczi), Nagy P., Petercsák, Szemán, Emri, Kiss L. Edző: Suskó László. G.: Pápai, ill. Budai V. (2 – egyet 11-esből), Kiss L. Kiállítva: Balogh B. (33.). Jók: Érháti (a mezőny legjobbja), és az egész csapat, ill. az egész csapat.

Kurucz Szabolcs: – Sok helyzetet dolgoztunk ki, a befejezéssel vannak gondjaink. Tíz emberrel is partiban voltunk, kár az elfecsérelt pontokért.


 

Suskó László: – Köszönjük a Kenézlőnek, hogy rugalmasak voltak a mérkőzés időpontjának áthelyezésében. Egy lelkesen játszó Kenézlőt sikerült legyőznünk. Gratulálok a csapatomnak, jó játékvezetői hármas.

  • Gönc VSE  – Tokaj FC 3–3 (1–1)
    Gönc, 50 néző. V.: Németh Z. (Tóth P., Barnóczki).
    Gönc: Jósvai N. – Szentpéteri G., Molnár M. (Bodnár P.), Batyi (Tahi), Kiss N., Molnár J. (Lakatos), Hankó A., Ondó (Szarka L.), Fülöp (Ónodi), Hankó N., Molnár I. Edző: Spisák Róbert. Tokaj: Mudri S. – Jaczkó (Gombos), Cseh A., Tóth D., Kovács M., Cseh K., Posta (Mihali), Molnár K. (Klaj), Kanczler (Bokor), Cziczer, Anda. Edző: Mudri Mihály. G.: Szentpéteri G. (2), Molnár M., ill. Kanczler, Mihali, Cziczer. Jók: Fülöp, Molnár M., Molnár I., Kiss N., Szentpéteri G., ill. az egész csapat.

Spisák Róbert: – A mai meccsen kétszer is hátrányba kerültünk. A csapat erejét mutatja, hogy mindkétszer egyenlíteni tudtunk.


 

Mudri Mihály: – ,,Agyonnyert "mérkőzést hoztunk döntetlenre, egy jó csapat otthonában. Megyünk tovább!

  • Erdőhorváti SC – Garadna-Talentum SC 4–1 (2–1)
    Erdőhorváti, 80 néző. V.: Oscsenda (Géresi, Szaniszló-Szabó).
    Erdőhorváti: Czakó – Fedor, Tóth L., Farkas J. I., Orosz (Pajger), Farkas J. II., Bandor, Czibóka R. (Gáspár), Orosz, Mahalek, Horváth G. (Makkai). Edző: Vojnár István. Garadna: Ujj – Lencsés, Fülöp N., Kádár, Sajbán (Fajkó), Bujnóczki, Szabó Márkó, Szaniszló (Szabó Martin), Szakálos (Varga L.), Molnár D. (Berencsi), Csonka. Edző: Berencsi László. G.: Horváth G., Mahalek, Fedor, Farkas J. I., ill. Kádár M. Jók: az egész csapat, ill. Kádár, Szabó Márkó, Fülöp N.

Vojnár István: – Nehéz mérkőzésen, sikerült megszereznünk a három pontot.


 

Berencsi László: – A mérkőzésen a kimaradt ziccerekben felülemelkedtünk az ellenfelünkön, gólt csak pontrúgásból vagyunk képesek szerezni, ami nagyon kevés lesz a folytatásban.

  • Karcsa LSE  – Taktaszada KSE 2–4 (1–2)
    Karcsa, 100 néző. V.: Sohojda (Rajzinger, Granoviter).
    Karcsa: Góré M. – Gulyás, Bodnár, Balogh, Galyas O., Gyöngyösi Z. I., Gyöngyösi Z. II., Székely, Lakatos T., Kovács K., Ulicsák. Edző: Gyöngyösi Zoltán. Taktaszada: Vadászi G. – Horváth L., Vadászi E. I., Buri, Németh M. (Éles), Tóth A., Hisák, Novák, Vadászi J., Lukács (Németh A.), Vadászi E. II. Edző: Tóth János. G.: Gulyás M., Balogh K., ill. Németh M. (2), Vadászi I. E. (2). Kiállítva: Hisák (73.). Jók: Gulyás, Balogh, ill. az egész csapat.

Gyöngyösi Zoltán: – Az első meccsünk volt, ahhoz képest elég jól alakult. Úgy érzem, nem vallottunk szégyent. Reméljük, legközelebb az eredmény is jönni fog.


 

Tóth János: – Már az első félidőben nagyobb arányban kellett volna vezetni. Ilyen arányban is megérdemelten nyertünk.

  • Taktaharkányi SE – Sárospataki TC 1–9 (0–4)
    Taktaharkány, 200 néző. V.: Ivancsó (Puzsai, Pozsár). 
    Taktaharkányi SE: Lechner I. – Márton (Bokor), Kádas (Vadászi G.), Lakatos R., Lakatos M. (Buzsik), Nagy V. (Demeter), Horváth A., Szűcs, Vadász E., Horváth B. (Glonci), Horváth Cs. (Tóth A.). Edző: Becánics Zsolt. Sárospatak: Érháti – Sánta (Tagai M.), Barna G. (Jákób), Engel R., Policska, Varga M., Subert (Pálházai), Tudja, Pájer (Kerchner M.), György A., Bódi (Matisz). Csapatvezető: Kovács Gábor. G.: Vadász E., ill. Barna G. (3 – egyet 11-esből), Tudja, Pájer, Engel R., Policska, Kerchner M., Jákób. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Becánics Zsolt: – Ez még ,,gombócból is sok", sajnos ez a hét meglepetése.


 

Kovács Gábor: – Mi is megérkeztünk a bajnokságba. Sok sikert a hazaiaknak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu