Jótékonykodás

1 órája

Adj Gázt, Adj Reményt – Segítsünk együtt Kis-Tóth Dorkának!

Címkék#Nyárzáró Salak Show#Speedway Sport Aréna#jótékonyság#salakmotor#segítség

Szombaton Nyárzáró Salak Showt rendeznek. Ismét feldübörögnek a salakmotorok a Népkertben.

A Speedway Sport Aréna ad otthont szombaton a Nyárzáró Salak Show-nak, egy különleges eseménynek, amely a Quad Track ob második fordulója is egyben. A látványos show során quadosok, autóversenyzők és salakmotorosok közösen gondoskodnak a fergeteges hangulatról.

Salakmotor
Salakmotorok dübörögnek fel ismét Miskolcon. Fotó: olvasónk

Salakmotorosok mellett quadosak és autóversenyzők is rajthoz állnak egy jótékonysági célért 

,,Szeretnénk, ha minél többen eljönnétek, hiszen a közönség támogatása most különösen sokat jelent. Egy izgalmas nap, ahol a szórakozás mellett jó ügy mellé is állhatunk. Ha szereted a sebességet, a porfelhőt és a motorsport igazi fesztiválhangulatát, akkor augusztus 30-án irány Miskolc" - írja a magyarquadsport.hu.

A program azonban nemcsak a szórakozásról szól – egy jó ügy mellé is állhatunk. A rendezvény ideje alatt a Zsófi Reménysugár Egyesület adományokat gyűjt Kis-Tóth Dorkának, egy mindössze öt éves hejőbábai kislánynak, aki súlyos betegsége miatt folyamatos mozgásterápiára és gyógykezelésre szorul. Dorka születése után hármas fokozatú agyvérzést szenvedett, és az epilepszia is nehezíti a mindennapjait.

Édesapja mentősként nap mint nap mások megsegítésén fáradozik – most rajtunk a sor, hogy mi nyújtsunk segítséget. Már egy kaparós sorsjegy vagy egy gombóc fagyi árával is sokat tehetünk azért, hogy Dorka élete könnyebb és boldogabb lehessen. Az eseményen résztvevők 3500 Ft-os támagatói jegyet vásárolhatnak, ezzel is segítve a jótékony célt.

Helyszín: Miskolc, Speedway Sport Aréna
Időpont: 2025. augusztus 30.
A program:

08:00 – 09:15 – quadosok nevezése, gépátvétel
09:15 – 09:30 – versenyzői eligazítás, quad edzés
10:30 – 14:00 – bajnoki futamok a quadosok részvételével
15:00 – díjkiosztó a quadosoknak
14:00 – 18:00 – autós salak show.

 

