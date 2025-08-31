A labdarúgó vármegyei II. osztály Észak csoportjának 2. fordulójában vasárnap egy találkozót rendeztek. A Sajóvámos egygólos hátrányból tudott egyenlíteni.

Vármegyei II. o. Észak csoport, 2. forduló

Sajóvámos – Szikszó 1–1 (0–1)

Sajóvámos, 150 néző. V.: Galambosi (Nagy G., Zádori).

Sajóvámos: Molnár M. – Tóth I., Kriston, Mohácsi, Márton M., Gnándt (Pecso), Tóth I. R. (Bártfai), Radácsi, Váradi, Horváth M., Glonci (Balogh T.). Edző: Simon Attila. Szikszó: Kristóf – Ruszó, Kupai, Balogh L., Vaszil (Varga Zsolt), Horváth L., Horváth K., Ortó (Mészáros), Magyar (Csáki), Bodnár (Varga Zsombor), Varga L. Edző: Korály Gábor. G.: Márton M. (11-esből), ill. Vaszil. Kiállítva: Varga L. (27.). Jók: senki, ill. az egész csapat.

Simon Imre: – Ezzel a hozzáállással még pontot sem érdemeltünk. Gratulálok az ellenfélnek. Isten éltesse Tóth Barnabás elnök urat és Husonyicza Péter elnökségi tagunkat!

Korály Gábor: – Gratulálok csapatomnak, mert amit a mai napon letettek a pályára az nagyszerű munka volt. A játék nagy részét emberhátrányban játszva, amíg erővel bírtuk jobbak voltunk ellenfelünknél. Utána pedig csúszva-mászva szereztünk egy pontot.