,,Tizenegyen voltunk csak, de a hazai csapat kapott plusz 3 embert és így a végére bedaráltak minket"

Labdarúgás. A vármegyei II. osztály Közép csoport 2. fordulójában szombaton négy összecsapásra került sor. Mindegyik mérkőzésen láthattak gólt a nézők a Sajószöged - Harsány összecsapáson tizenhatot, ugyanis a házigazda 12 gólos különbséggel nyert. Az eredmények:

A Sajószöged nem adott esélyt ellenfelének Fotó: SKTK

Tiszakeszi – Mályi 3–1 (2–0)

Tiszakeszi, 120 néző. V.: Konkoly (Iván K., Sinkovicz).

Tiszakeszi: Sófer – Balázs L., Bubenkó, Borza, Sepsi, Simon (Horváth P.), Bartók, Rontó Z. (Egyed), Dósa G. (Rontó R.), Balázs J., Dósa J. (Csanálosi). Edző: Rontó Róbert. Mályi: Gombaszögi – Victor P., Csizmadia, Hideg-Almási, Fojt, Csík (Lechner), Földesi (Ónodi), Paczók, Pál Z., Victor M. (Sipkás), Takács. Edző: Kovács György. G.: Bubenkó (3 – egyet 11-esből), ill. Csík. Jók: Bubenkó (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.

Rontó Róbert: – Helyenként jó játékkal helyzetek tudtunk kialakítani. Az első félidőben a mi akaratunk érvényesült és szereztünk is két gólt. A második félidőben hullámvölgybe kerültünk, de sikerült begyűjteni a 3 pontot. A továbbiakban sok sikert Mályi csapatának.

Kovács György: – A jobban akaró csapat nyert ma. Gyorsabban, frissebben, erőszakosabban játszott a hazai csapat. Minden gólt pontrúgásból kaptunk, a jövőben ezekre jobban fel kell készülnünk. Gratulálok az ellenfélnek és külön a debütáló edzőjüknek. Hajrá Mályi!

Cserépfalu – Borsodivánka 1–1 (1–0)

Cserépfalu, 60 néző. V.: Fercsák (Turnyányszki, Dinyési).

Cserépfalu: Kaló J. – Bálint A., Farkas, Dudás, Boldizsár, Pozsomai A., Ádám B., Pozsomai S., Kriston, Kis B. (a hazaiak tíz fővel álltak ki.) Edző: Bálint Attila. Borsodivánka: Hegedüs – Viktor Á., Kassai, Bernáth, Waldhauser, Berki, Nyeste B., Nagy B., Fejes, Pintér, Nyeste Gy. Elnök: Fodor László. G.: Farkas, ill. Bálint A. (öngól). Jók: az egész csapat, ill. senki.

Bálint Attila: – Hatalmasat ment az egész csapat. Igazi egységet mutattunk az egész mérkőzésen. Sajnos, még mindig küzdünk a sportorvosi engedélyekkel, ezért ma csak tízen tudtunk kiállni. Ezt a mérkőzést még így is megnyerhettük volna a helyzetek alapján. A továbbiakban sok sikert Ivánkának.

Fodor László: – Vereséggel felérő döntetlen. Még ezt sem érdemeltük meg...