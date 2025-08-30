,,Tizenegyen voltunk csak, de a hazai csapat kapott plusz 3 embert és így a végére bedaráltak minket"

57 perce
Szombati másodosztályú nagyüzem. A Sajószöged gálázott.
Labdarúgás. A vármegyei II. osztály Közép csoport 2. fordulójában szombaton négy összecsapásra került sor. Mindegyik mérkőzésen láthattak gólt a nézők a Sajószöged - Harsány összecsapáson tizenhatot, ugyanis a házigazda 12 gólos különbséggel nyert. Az eredmények:
Tiszakeszi – Mályi 3–1 (2–0)
Tiszakeszi, 120 néző. V.: Konkoly (Iván K., Sinkovicz).
Tiszakeszi: Sófer – Balázs L., Bubenkó, Borza, Sepsi, Simon (Horváth P.), Bartók, Rontó Z. (Egyed), Dósa G. (Rontó R.), Balázs J., Dósa J. (Csanálosi). Edző: Rontó Róbert. Mályi: Gombaszögi – Victor P., Csizmadia, Hideg-Almási, Fojt, Csík (Lechner), Földesi (Ónodi), Paczók, Pál Z., Victor M. (Sipkás), Takács. Edző: Kovács György. G.: Bubenkó (3 – egyet 11-esből), ill. Csík. Jók: Bubenkó (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.
Rontó Róbert: – Helyenként jó játékkal helyzetek tudtunk kialakítani. Az első félidőben a mi akaratunk érvényesült és szereztünk is két gólt. A második félidőben hullámvölgybe kerültünk, de sikerült begyűjteni a 3 pontot. A továbbiakban sok sikert Mályi csapatának.
Kovács György: – A jobban akaró csapat nyert ma. Gyorsabban, frissebben, erőszakosabban játszott a hazai csapat. Minden gólt pontrúgásból kaptunk, a jövőben ezekre jobban fel kell készülnünk. Gratulálok az ellenfélnek és külön a debütáló edzőjüknek. Hajrá Mályi!
Cserépfalu – Borsodivánka 1–1 (1–0)
Cserépfalu, 60 néző. V.: Fercsák (Turnyányszki, Dinyési).
Cserépfalu: Kaló J. – Bálint A., Farkas, Dudás, Boldizsár, Pozsomai A., Ádám B., Pozsomai S., Kriston, Kis B. (a hazaiak tíz fővel álltak ki.) Edző: Bálint Attila. Borsodivánka: Hegedüs – Viktor Á., Kassai, Bernáth, Waldhauser, Berki, Nyeste B., Nagy B., Fejes, Pintér, Nyeste Gy. Elnök: Fodor László. G.: Farkas, ill. Bálint A. (öngól). Jók: az egész csapat, ill. senki.
Bálint Attila: – Hatalmasat ment az egész csapat. Igazi egységet mutattunk az egész mérkőzésen. Sajnos, még mindig küzdünk a sportorvosi engedélyekkel, ezért ma csak tízen tudtunk kiállni. Ezt a mérkőzést még így is megnyerhettük volna a helyzetek alapján. A továbbiakban sok sikert Ivánkának.
Fodor László: – Vereséggel felérő döntetlen. Még ezt sem érdemeltük meg...
Sajószöged – Harsány 14–2 (6–1)
Sajószöged, 100 néző. V.: Éliás (Fülöp N., Fülöp G.).
Sajószöged: Péter G. (Török D.) – Rémiás (Tagliatti), Kocsa, Horváth Sz., Sebők, Kovács B., Papp (Tóth Z.), Újj, Illés D. (Sánta), Illés R. (Kis D.), Káposzta (Halász). Edző: Rémiás Róbert. Harsány: Bene D. (Resetár D.) – Bereczki, Vaszilkó, Szabó G., Resetár G., Szabó G., Gável, Pusztai, Balogh, Sugár, Illovai. Edző: Gável András. G.: Sebők (5), Kocsa (4), Kovács B. (2), Illés D. (2), Horváth Sz., ill. Bereczki, Szabó G. Jók: az egész csapat, ill. Vaszilkó.
Rémiás Róbert: – Jól játszottunk, szép gólokat lőttünk, sikerült kiszolgálni közönségünket. Gratulálok csapatomnak. Isten éltessen Kovács Bence! A továbbiakban sok sikert Harsány csapatának.
Gável András: – Gratulálok a hazai csapatnak.
Ónod – Kisgyőr 3–1 (0–1)
Ónod, 150 néző. V.: Tóth J. (Pásztor G., Pásztor T.).
Ónod: Tóth M. – Fekete, Bihari (Szilvási), Korbély, (Krajnyák), Zouauoi (Dolyák), Urszin, Galuska (Orosz), Papp (Szajkó), Zsadányi, Dlehány (Szűcs), Szalina. Edző: Tóth Máté. Kisgyőr: Batári – Rózsa, Barsi, Garai, Lakatos, Késely, Petruska G., Ficsor, Ludman, Németh, Petruska L. Edző: Fejes Gábor. G.: Dolyák (2), Szajkó, ill. Garai. Jók: Szalina, Fekete, Szilvási, Korbély, Dolyák, ill. az egész csapat.
Tóth Máté: – A korai bekapott góltól eltekintve végig kézben tartottuk a meccset. A heti edzésmunkának köszönhetően a végére sikerült felülmúlnunk a fegyelmezett vendég csapatot. További sok sikert nekik.
Fejes Gábor: – Tizenegyen voltunk csak, de a hazai csapat kapott plusz 3 embert és így a végére bedaráltak minket. Hiába küzdöttünk. Egy nagyon erős Ónod ellen vesztettünk, akik jól játszottak. Gratulálok nekik. Köszönjük a labdarúgó szövetség egyenlő elbírálását és ,,tökéletes" működését.