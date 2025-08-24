Érzelmekkel teli mérkőzést nyertek meg - „Nyugodj békében Vass Tomi!”

47 perce
Labdarúgás. A labdarúgó vármegyei II. osztály 2025/2026-os bajnokságban, a Közép csoport 1. fordulójában vasárnap is rendeztek összecsapásokat. Mindháromban az volt a közös, hogy vendégsiker született: a Vatta a Kisgyőr ellen, az Ónod a Köröm ellen, míg a Sajószöged a Borsodivánka ellen szerezte meg a sikerért járó három pontot.
Az eredmények:
Kisgyőr – Vatta 0–1 (0–1)
Kisgyőr, 200 néző. V.: Jakab Gy. (Bodnár Á., Lipták).
Kisgyőr: Batári – Rózsa, Garai (Borbély), Késely, Kemény, Szabó G., Török (Ludman), Fazekas (Barsi), Petruska, Ficsor (Vitárius), Németh. Edző: Fejes Gábor. Vatta: Besenyei – Kis K., Kolompár Miklós, Merucza J., Kolompár Mihály (Farkas M.), Kis Z. (Gellérfi), Merucza A., Merucza B., Janó (Kövesdi), Jakab (Lakatos), Zelei. Edző: Jóner Gábor. G.: Janó. Kiállítva: Szabó G. (89.), ill. Merucza J. (89.), Farkas M. (94.), Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.
Fejes Gábor: – A mai eredmény másodlagos. Sajnos elvesztettünk egy igazi sportbarátot, akinek emléke előtt győzelemmel szerettünk volna tisztelegni. Ez nem sikerült. Nyugodj békében Vass Tomi!
Jóner Gábor: – Érzelmekkel teli mérkőzést sikerült megnyernünk. Gratulálok csapatomnak a győzelemhez és a továbbiakban sok sikert kívánok vendéglátóinknak. Őszinte részvétünk Vass Tamás családjának!
Köröm – Ónod 2–3 (1–1)
Köröm, 120 néző. V.: Tóth I. T. (Fotiu, Görzsöny).
Köröm: Nagy Á. – Farkas M., Farkas G. (Vadászi), Almádi, Farkas Sz., Jávorszki, Homenszki, Kiss, Rontó Á., Rontó P. (Vida), Horváth R. (Orosz). Edző: Tóth Róbert. Ónod: Szilvási – Mirki, Bihari, Fekete, Zsadányi, Mohamed, Korbély (Dolyák), Tóth, Galuska (Szalina), Urszin (Szűcs), Szajkó (Virág). Edző: Tóth Máté. G.: Almádi, Jávorszki, ill. Polyák, Galuska, Szajkó. Jók: Nagy Á., Homenszki, ill. az egész csapat.
Tóth Róbert: – Nagyon jó mérkőzést játszottunk, de sajnos egy gólos vereséget szenvedtünk. Úgy érzem, a döntetlen reálisabb lett volna. A továbbiakban sok sikert Ónodnak.
Tóth Máté: – Egy nehéz talajú pályán fontos 3 pont. További sok sikert Körömnek.
Borsodivánka – Sajószöged 1–4 (1–4)
Borsodivánka, 150 néző. V.: Ivancsó (Ebergényi, Konkoly).
Borsodivánka: Fürjes (Nagy B.) – Hegedüs, Lakatos, Viktor Á., Bernáth, Waldhauser, Oláh K. (Okos), Nyeste, Fejes, Tóth A. (Bartók), Juhász (Pintér). Elnök: Fodor László. Sajószöged: Péter G. – Rémiás, Jávorszki, Kocsa (Halász), Horváth Sz., Sebők, Kovács B., Papp, Illés D. (Strigel), Illés R. (Kis D.), Káposzta. Edző: Rémiás Róbert. G.: Bernáth, ill. Sebők (2 - egyet 11-esből), Kocsa, Illés D. Kiállítva: Lakatos (50.). Jók: senki, ill. az egész csapat.
Fodor László: – Amit lehetett, kihoztuk ebből a 90 percből, ilyen felkészülés után. Nem gondolom, hogy Sajószögedet kellene megvernünk ebben a bajnokságban. Ez jelenleg egy más szint hozzánk képest. A második félidőt tíz emberrel, kapott gól nélkül lehoztuk. Erre a jövőben lehet építeni.
Rémiás Róbert: – Küzdelmes mérkőzésen megérdemelt győzelmet arattunk. Gratulálok csapatomnak. Nagy Ferenc technikai vezetőnknek mielőbbi felépülést kívánunk. Várjuk vissza!
A Bogács – Tiszakeszi találkozót a vendégek kérésére november 22-re halasztották.
