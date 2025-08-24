Érzelmekkel teli mérkőzést nyertek meg - „Nyugodj békében Vass Tomi!”

Labdarúgás. A labdarúgó vármegyei II. osztály 2025/2026-os bajnokságban, a Közép csoport 1. fordulójában vasárnap is rendeztek összecsapásokat. Mindháromban az volt a közös, hogy vendégsiker született: a Vatta a Kisgyőr ellen, az Ónod a Köröm ellen, míg a Sajószöged a Borsodivánka ellen szerezte meg a sikerért járó három pontot.

Sajószöged csapata elégedetten vonulhatott az öltözőbe Borsodivánkán Fotó: Ráski Gergő

Az eredmények:

Kisgyőr – Vatta 0–1 (0–1)

Kisgyőr, 200 néző. V.: Jakab Gy. (Bodnár Á., Lipták).

Kisgyőr: Batári – Rózsa, Garai (Borbély), Késely, Kemény, Szabó G., Török (Ludman), Fazekas (Barsi), Petruska, Ficsor (Vitárius), Németh. Edző: Fejes Gábor. Vatta: Besenyei – Kis K., Kolompár Miklós, Merucza J., Kolompár Mihály (Farkas M.), Kis Z. (Gellérfi), Merucza A., Merucza B., Janó (Kövesdi), Jakab (Lakatos), Zelei. Edző: Jóner Gábor. G.: Janó. Kiállítva: Szabó G. (89.), ill. Merucza J. (89.), Farkas M. (94.), Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Fejes Gábor: – A mai eredmény másodlagos. Sajnos elvesztettünk egy igazi sportbarátot, akinek emléke előtt győzelemmel szerettünk volna tisztelegni. Ez nem sikerült. Nyugodj békében Vass Tomi!

Jóner Gábor: – Érzelmekkel teli mérkőzést sikerült megnyernünk. Gratulálok csapatomnak a győzelemhez és a továbbiakban sok sikert kívánok vendéglátóinknak. Őszinte részvétünk Vass Tamás családjának!

Köröm – Ónod 2–3 (1–1)

Köröm, 120 néző. V.: Tóth I. T. (Fotiu, Görzsöny).

Köröm: Nagy Á. – Farkas M., Farkas G. (Vadászi), Almádi, Farkas Sz., Jávorszki, Homenszki, Kiss, Rontó Á., Rontó P. (Vida), Horváth R. (Orosz). Edző: Tóth Róbert. Ónod: Szilvási – Mirki, Bihari, Fekete, Zsadányi, Mohamed, Korbély (Dolyák), Tóth, Galuska (Szalina), Urszin (Szűcs), Szajkó (Virág). Edző: Tóth Máté. G.: Almádi, Jávorszki, ill. Polyák, Galuska, Szajkó. Jók: Nagy Á., Homenszki, ill. az egész csapat.

Tóth Róbert: – Nagyon jó mérkőzést játszottunk, de sajnos egy gólos vereséget szenvedtünk. Úgy érzem, a döntetlen reálisabb lett volna. A továbbiakban sok sikert Ónodnak.

Tóth Máté: – Egy nehéz talajú pályán fontos 3 pont. További sok sikert Körömnek.