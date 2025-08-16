A hazai csapat edzője így nyilatkozott: ,,Imádok nyerni!"

Szombaton rendezték a vármegyei I. osztály 2. fordulóját. A Sajóbábonyi VSE hazai környezetben Mezőkeresztes ellen aratott 4–1-s győzelmet.

A Sajóbábony hazai pályán diadalmaskodott. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Edelény-Borsodszer – Szerencs VSE 5–0 (3–0)

Edelény, 150 néző. V.: Ivancsó (Nagy M., Nagy G.).

Edelény: Galambvári – Juhász, Mészáros R (Bakaja, 77.)., Krajnyák (Pataki, 70.), Szurdok, Berta, Hegedűs, Mészáros Z., Sipos, Papp, Kakuk (Varga, 67.). Edző: Sándor Zsolt.

Szerencs: Tóth M. – Berta P. (Szabó, 20.), Berta B. (Lukács 70.), Jáger, Margitai, Ternyik, Kramcsák (Suller, 46.), Plavuscsák (Jámbor, 86.), Berecz, Timar, Tóth M. Edző: Uray Attila.

G.: Mészáros (27., 81. – 11-esből), Szurdok (60., 90.), Sipos (25.).

Jók: az egsz csapat ill. senki.

Sándor Zsolt: – Sajnálatos sérülés kicsit faramuci kezdést sejtetett, de csapatunk hamar kihasználta adódó lehetőségeit, így teljesen megérdemelten nyertünk. Azt látni kell, hogy mi még most is sok hibát követünk el, de csapatunk vevő a fejlődésre, így Szlifka Csaba edzőtársammal sokkal nagyobb örömünk van a napi munkában is.

Uray Attila: – Elég sokat felejtettünk az elmúlt héthez képest. Nagyon nagy veszteség számunkra Berta Péter elvesztése. Súlyos sérüléséből mielőbbi felépülést kíván az SZVSE minden tagja.

Emődi ÁIDSE – Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát 4–0 (2–0)

Emőd, 300 néző. V.: Belicza (Tóth J., Sántha Sz.).

Emőd: Giák – Kósa (Gáll, 80.), Nagy P. (Czető, 80.), Varga B., Eperjesi G., Turcsik, Vajda (Dudás, 75.), Lőrincz, Rémiás (Bűdi, 46.), Stumpf (Proczner, 73.), Csendom. Edző: Vámosi Csaba.

Mezőcsát: Farkas – Lénárt, Lovász (Balogh A., 85.), Erdélyi, Sipos J., Kalocsai, Lovász, Fülöp (Balogh I. 85.), Új-Nagy (Pocsai, 66.), Molnár, Sipos Z. (Tóth, 55.). Edző: Szombati Krisztián.

G.: Eperjesi G. (14., 21. – 11-esből, 50., 78.).

Jók: Eperjesi G. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat ill. senki.

Vámosi Csaba: – Végig nagyon taktikusan és jól játszottunk! Büszke vagyok a fiúkra, mindenki odatette magát és teljesen megérdemelten nyertünk egy jó csapat ellen. Cseréink jól szálltak be, ami fontos, mert mi csapatban gondolkodunk! Imádok nyerni!

Szombati Krisztián: – Súlyos hibákat vétettünk a védelmi harmadunkban, illetve a lehetőségeinket nem tudtuk kihasználni, ezt a hazai csapat megbüntette. Gratulálok az Emődnek.