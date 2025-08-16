58 perce
A hazai csapat edzője így nyilatkozott: ,,Imádok nyerni!"
Újabb fordulót rendeztek. A Sajóbábony otthon tartotta a három pontot.
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Szombaton rendezték a vármegyei I. osztály 2. fordulóját. A Sajóbábonyi VSE hazai környezetben Mezőkeresztes ellen aratott 4–1-s győzelmet.
Edelény-Borsodszer – Szerencs VSE 5–0 (3–0)
Edelény, 150 néző. V.: Ivancsó (Nagy M., Nagy G.).
Edelény: Galambvári – Juhász, Mészáros R (Bakaja, 77.)., Krajnyák (Pataki, 70.), Szurdok, Berta, Hegedűs, Mészáros Z., Sipos, Papp, Kakuk (Varga, 67.). Edző: Sándor Zsolt.
Szerencs: Tóth M. – Berta P. (Szabó, 20.), Berta B. (Lukács 70.), Jáger, Margitai, Ternyik, Kramcsák (Suller, 46.), Plavuscsák (Jámbor, 86.), Berecz, Timar, Tóth M. Edző: Uray Attila.
G.: Mészáros (27., 81. – 11-esből), Szurdok (60., 90.), Sipos (25.).
Jók: az egsz csapat ill. senki.
Sándor Zsolt: – Sajnálatos sérülés kicsit faramuci kezdést sejtetett, de csapatunk hamar kihasználta adódó lehetőségeit, így teljesen megérdemelten nyertünk. Azt látni kell, hogy mi még most is sok hibát követünk el, de csapatunk vevő a fejlődésre, így Szlifka Csaba edzőtársammal sokkal nagyobb örömünk van a napi munkában is.
Uray Attila: – Elég sokat felejtettünk az elmúlt héthez képest. Nagyon nagy veszteség számunkra Berta Péter elvesztése. Súlyos sérüléséből mielőbbi felépülést kíván az SZVSE minden tagja.
Emődi ÁIDSE – Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát 4–0 (2–0)
Emőd, 300 néző. V.: Belicza (Tóth J., Sántha Sz.).
Emőd: Giák – Kósa (Gáll, 80.), Nagy P. (Czető, 80.), Varga B., Eperjesi G., Turcsik, Vajda (Dudás, 75.), Lőrincz, Rémiás (Bűdi, 46.), Stumpf (Proczner, 73.), Csendom. Edző: Vámosi Csaba.
Mezőcsát: Farkas – Lénárt, Lovász (Balogh A., 85.), Erdélyi, Sipos J., Kalocsai, Lovász, Fülöp (Balogh I. 85.), Új-Nagy (Pocsai, 66.), Molnár, Sipos Z. (Tóth, 55.). Edző: Szombati Krisztián.
G.: Eperjesi G. (14., 21. – 11-esből, 50., 78.).
Jók: Eperjesi G. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat ill. senki.
Vámosi Csaba: – Végig nagyon taktikusan és jól játszottunk! Büszke vagyok a fiúkra, mindenki odatette magát és teljesen megérdemelten nyertünk egy jó csapat ellen. Cseréink jól szálltak be, ami fontos, mert mi csapatban gondolkodunk! Imádok nyerni!
Szombati Krisztián: – Súlyos hibákat vétettünk a védelmi harmadunkban, illetve a lehetőségeinket nem tudtuk kihasználni, ezt a hazai csapat megbüntette. Gratulálok az Emődnek.
Tállya RSE – Izsófalva SE 1–1 (0–0)
Tállya, 150 néző. V.: Csikai (Majoros, Granoviter)
Tállya: Tarr – Horváth B. (Budai, 60.), Pecsenye, Holló (Koc, 83.), Fazekas, Bak (Molnár, 46.), Zsiga, Ujvári (Kontra, 68.), Varga A. (Nyitrai, 46.), Tőkés, Varga M. (Török, 68.). Edző: Martis Ferenc.
Izsófalva: Rézműves E. – Rézműves J., Járdánházy, Fehér (Bálint, 52.), Lázi L., Musa, Csorba, Sebők, Filkóházi (Lehel, 24.), Sipos (Nadanicsek, 89.), Lakatos R. Edző: Barnóczky Attila.
G.: Zsiga (51.) ill. Csorba (57.).
Jók: senki ill. az egész csapat.
Martis Ferenc: – Gratulálok a lelkesebb vendégeknek.
Barnóczky Attila: – Nagyot küzdött a csapat. Úgy érzem igazságos döntetlen született, bármelyik csapat nyerhetett volna. További sok sikert a hazaiaknak.
Sajóbábonyi VSE – Mezőkeresztes VSE 4–1 (2–0)
Sajóbábony, 100 néző. V.: Jakab ( Varga I. Z., Horváth).
Sajóbábony: Gergely – Bucsák (Madarász, 76.), Bodnár, Németh D., Németh B., Titkó B., Huszti, Filetóth (Rontó, 87.), Kovács P., Tóth T., Sebők (Csattos, 72.). Edző: Tóth Tibor.
Mezőkeresztes: Kertész V. – Takács, Kundrák (Barta, 77.), Dorogi (Bussy, 52.), Illés R., Fekete, Dávid F., Tóth D., Sebestyén (Csiszár, 31.), Ludvig, Rozgonyi. Edző: Kertész Péter.
G.: Huszti (76., 88.), Sebők (15.), Titkó B. (28.) ill. Bussy (75.).
Jók: az egész csapat ill. senki
Tóth Tibor: – Az első félidőben a nagy meleg rányomta bélyegét, jó pályán végig irányítva nyertünk meg a mérkőzést. További sok sikert a Keresztesnek.
Kertész Péter: – A mai mérkőzésen nyújtott teljesítményünkért vállalom a felelősséget, talán túl bonyolult dolgot kértem és rosszul készültem fel a Sajóbábonyból. Gratulálok, ma a bátrabb csapat nyert.
Vármegyei I. osztály 2. forduló: Sajóbábonyi VSE - Mezőkeresztes VSE 08.16.Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Bánhorváti-Sajóvölgye – BSK-Alsózsolca 9–0 (1–0)
Bánhorváti, 100 néző. V.: Füleki (Kovács, Ablonczy).
Bánhorváti: Elek – Jónás, Filkóházi (Szita, 69.), Kazvinszki (Pipoly, 80.), Sziklai (Ferkel, 80.), Kapott (Iski, 46.), Soltész, Pogonyi, Dostál (Lovas, 60.), Oláh, Szlifka (Lévai, 76.). Edző: Koleszár György.
Alsózsolca: Lövey (Linder, 62.) – Jecs, Üveges, Horváth N. (Rozsnyai, 56.), Bóna, Herczeg, Makónyi, Polényi T. (Dunai, 76.), Cservenyák, Lippai Á., Titkó G. Edző: Varacskai István.
G.: Filkóházi (23., 48., 53.), Jónás (72., 76.), Pogonyi (74. – 11-esből, 80.), Sziklai (70.), Iski (89.).
Jók: az egész csapat ill. senki.
Koleszár György: – Jó csapatjátékkal magabiztos győzelmet arattunk.
Varacskai István: – Szégyen...
Gesztely FC – Parasznya SE 4–2 (2–0)
Gesztely, 200 néző. V.: Bodnár Á. (Bujnóczki, Kiss B.).
Gesztely: Szegő – Nagy A. (Sebestyén, 57.), Kollár (Rák, 65.), Molnár, Gulyás, Kundrák, Szajky (Zanócz, 80.), Kovács B., Horváth S. (Bíró, 83.), Tucsa, Demkó (Ronyecz, 93.). Edző: Jordán András.
Parasznya: Kosztyu – Bári, Sramkó, Vislohuzov, Orosz, Lekli, Keményffy, Roha, Tóth K., Kovács Sz., Major (Aggod, 76.). Edző: Konczvald István.
G.: Gulyás (54., 64.), Kovács B. (26.), Kollár (41.) ill. Orosz (48.), Roha (86.).
Jók: az egész csapat ill. Sramkó, Roha, Keményffy.
Jordán András: – Helyenként jól játszottunk, megérdemelt győzelmet arattunk.
Konczvald István: – Három napja a műtőasztalon indították újra a szívemet, de a csapatom lassan eléri, hogy a pálya mellett is megtörténjen. Elkerülhető gólok, gyermeteg hibák.
Szirmabesenyő – Sátoraljaújhelyi TKSE 2–0 (0–0)
Szirmabesenyő, 100 néző. V.: Ebergényi (Farkas M., Skarupa).
Szirmabesenyő: Asztalos – Leskó (Orosz, 75.), Péter I. (Tamás B., 68.), Mészáros, Rem, Horváth Zs., Nyíri (Eperjesi Á., 75.), Figeczki (Simon, 86.), Bodó (Nagy D., 17.), Bortnyák, Sóskuti. Edző: György Gábor.
Sátoraljaújhely: Dienes – Czipf (Kucsinka, 53.), Bartha, Kovács N. (Kol, 75.), Kovács D. (Farkas, 63.), Vojtovics (Fényes, 75.), Czipf, Lukács, Hunyadi, Dienes (Besztercei, 75.), Balogh (Nagy, 61.). Edző: Nagy Zsolt Csaba.
G.: Péter I. (55.), Sóskuti (86.).
Jók: Rem, Péter I., Leskó, Figeczki, Sóskuti ill. Dienes.
Kiállítva: Bartha (17.).
György Gábor: – Egyértelmű célunk az első győzelem megszerzése volt, nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna főleg az első húsz perc. Utána megvolt minden esélyünk, hogy magunknak tegyük könnyebbé a mérkőzést. Sajnos ez nem sikerült, van még min javítani, de maximális gratuláció a csapatnak.
Nagy Zsolt Csaba: – Gratulálunk a hazai csapatnak, saját magunkat vertük meg nem ők minket.