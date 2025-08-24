2 órája
„Ennyi egyéni hibát nem lehet véteni, mert egy-két embernek tele van a gatya” + fotók
A Magyar Kupa második fordulója. A Sajóbábonyi VSE az Eger SE csapatát fogadta.
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
A labdarúgó MOL Magyar Kupa 2025/2026-os sorozat 2. fordulójában vasárnap a Sajóbábony az NB III, Északi Keleti csoportjában szereplő Eger SE-t látta vendégül. Szombaton a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei csapatok közül csak a Putnok FC jutott tovább.
MOL Magyar Kupa 2. forduló:
Sajóbábonyi VSE – Eger SE 1–4 (1–4)
Sajóbábony, 300 néző. V.: Sándor Cs. (Szilágyi, Benkő).
Sajóbábony: Gergely R. – Bucsák, Szemere, Bodnár, Németh D., Németh B., Titkó B., Tóth I., Filetóth (Nagy D., 71.), Sebők B., Madarász (Rontó, 65.). Edző: Tóth Tibor.
Eger: Bukrán – Barócsi, Valkay,Balázs P., Giber (Kis-Orosz, 61.), Hegedűs (Dinawi, 86.), Jónyer (Balogh, 68.), Debreczeni (Kelemen, 61.), Major (Nagy, 68.), Hamar, Briz. Edző: Simon Antal.
G.: Sebők B. (30.) ill. Giber (8., 12.), Major (37.), Hegedűs (45+1.).
Tóth Tibor: – Az első félidőben lerendeztük magunkat. Ennyi egyéni hibát nem lehet véteni, mert egy-két embernek tele van a gatya. Gratulálok az Egernek, a megérdemelt továbbjutáshoz!
Simon Antal: – Az első félidőben eldőlt a mérkőzés. Több fiatal játékos is szerepet kapott. Gratulálok az ellenfélnek is, mert rendezett, agresszív játékot mutatott be.
Továbbjutott: Eger SE
Sajóbábony - Eger MOL Magyar KupaFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
,,Örülnek, hogy túlélték? Mit? Kössem be a cipőjüket? Kemény játék, mi ebből élünk"
,,A játékunkba több hiba csúszott a mai napon, ennek ellenére megérdemelt a győzelmünk"