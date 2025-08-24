„Ennyi egyéni hibát nem lehet véteni, mert egy-két embernek tele van a gatya” + fotók

A labdarúgó MOL Magyar Kupa 2025/2026-os sorozat 2. fordulójában vasárnap a Sajóbábony az NB III, Északi Keleti csoportjában szereplő Eger SE-t látta vendégül. Szombaton a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei csapatok közül csak a Putnok FC jutott tovább.

A Sajóbábony búcsúzott a Magyar Kupából. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

