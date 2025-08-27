„Egy jogtalan szabadrúgásból a 92. percben igazságtalan kikapni”

A labdarúgó NB III-ban hétközi fordulót rendeztek. Az Észak-Keleti csoport 5. fordulóját szerdán bonyolították le, miután a harmadik vonalbeli csapatok korábban, hét végén a Magyar Kupa 2025/2026-os sorozatában léptek pályára. A vármegyei rangadót a Cigánd nyerte a Tiszaújváros ellen, idegenben nyert a DVTK tartalék, és a Putnok FC, míg az Ózd-Sajóvölgye hazai környezetben 2-0-s vezetésről 2-2-es döntetlent ért el.

A Putnok a Debreceni EAC vendégeként gyűjtötte be a három pontot Fotó: PFC

Az eredmények:

Ózd-Sajóvölgye – Debreceni VSC tartalék 2–2 (2–0)

Ózd, 500 néző. V.: Pusztai (Mózsa, Gergely).

Ózd-Sajóvölgye: Elek – Szemere, Magyar M., Arday Takács T. (Horváth S., 64.), Bochkor (Jónás, 40.), Komári (Filkóházi, 76.), Pócsik, Szlifka, Korbély, Pataki (Fercsák, 64.). Játékos-edző: Bene Attila.

DVSC tartalék: Erdélyi – Gyenti (Sánta, 46.), Mona, Patai, Egri (Batai, 72.), Brazhko, Tóth M., Regenyei, Komlósi, Perpék (Doktor Zs., 46.), Bökönyi (Grassi, 67., Lovas, 83.). Vezetőedző: Máté Péter.

Gólszerző: Pócsik (15.), Arday (28.), ill. Mona (48.), Batai (78.).

Bene Attila: – A második félidőben érződött a lábainkban a 120 perces kupameccs, viszont az elsőben már eldönthettük volna a találkozót. A második játékrészben ugyanez igaz a Debrecenre is.

Máté Péter: – Egy nehéz ellenféllel szemben értékes ponttal távozunk. De mégis hiányérzetem van, a végén a három pont reálisabb eredmény lett volna számunkra. Készültünk az ellenfél rögzített játékhelyzeteire, mégis van mit tanulnunk ezekből. Összességében egy pontot hazavinni 0-2-ről, értékes eredmény.

Debreceni EAC – Putnok FC 0–1 (0–0)

Debrecen, 200 néző. V.: Dobai (László I., Dobár)

DEAC: Tóth D. – Sándor T. (Török, 58.), Papp G. (Kovács K., 46.), Kelemen (Tar, 77.), Vincze, Soltész, Jankelic, Lakatos, Ujvárosi, Lénárt (Tomola, 77.), Fekete (Tóth D., 58.). Edző: Urbin Péter.

Putnok: Németh B. – Süttő, Tagai, Kocsis (Talpalló, 65.), Nagy R., Mihály, Menyhárt, Zvara, Kercsó (Juhos, 78.), Jova, Angyal (Filkóházi, 94.). Vezetőedző: Szala Ákos.

Gólszerző: Jova (72.).

Kiállítva: Menyhárt (81.).

Urbin Péter: – Alacsony színvonalú mérkőzésen, nekünk is meg volt az a lehetőségünk, hogy mi nyerjünk 1-0-ra, mert több nem volt bennünk, de a Putnok egy jól eltalált lövéssel elvitte a 3 pontot.

Szala Ákos: – Nagyon értékes győzelmet arattunk ma. Pár hete még négygólos vereséget szenvedtünk ettől a csapattól, most pedig az otthonukban sikerült nyernünk, ami jól mutatja a fejlődésünket és a csapat tartását. Különösen büszke vagyok a játékosokra, mert több mint negyed órát emberhátrányban játszottunk, mégis megőriztük a fegyelmet és a koncentrációt. Kiváló a közösségünk és azt ne felejtsük el, mindezt 16 új játékossal és extra fiatal játékoskerettel értük el mindössze pár hét alatt. Természetesen voltak hibák, amelyeket javítanunk kell, de az irány jó. Már most a következő mérkőzésre fókuszálunk, hogy folytassuk ezt az alázattal kikövezett utat. Nehéz mérkőzésre készülünk, amire még a maitól is jobban fel kell készüljünk és fel is fogunk.