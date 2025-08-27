41 perce
„Egy jogtalan szabadrúgásból a 92. percben igazságtalan kikapni”
Nagyüzem volt szerdán a harmadik vonalban. A Putnok FC Debrecenben nyert.
A labdarúgó NB III-ban hétközi fordulót rendeztek. Az Észak-Keleti csoport 5. fordulóját szerdán bonyolították le, miután a harmadik vonalbeli csapatok korábban, hét végén a Magyar Kupa 2025/2026-os sorozatában léptek pályára. A vármegyei rangadót a Cigánd nyerte a Tiszaújváros ellen, idegenben nyert a DVTK tartalék, és a Putnok FC, míg az Ózd-Sajóvölgye hazai környezetben 2-0-s vezetésről 2-2-es döntetlent ért el.
Az eredmények:
Ózd-Sajóvölgye – Debreceni VSC tartalék 2–2 (2–0)
Ózd, 500 néző. V.: Pusztai (Mózsa, Gergely).
Ózd-Sajóvölgye: Elek – Szemere, Magyar M., Arday Takács T. (Horváth S., 64.), Bochkor (Jónás, 40.), Komári (Filkóházi, 76.), Pócsik, Szlifka, Korbély, Pataki (Fercsák, 64.). Játékos-edző: Bene Attila.
DVSC tartalék: Erdélyi – Gyenti (Sánta, 46.), Mona, Patai, Egri (Batai, 72.), Brazhko, Tóth M., Regenyei, Komlósi, Perpék (Doktor Zs., 46.), Bökönyi (Grassi, 67., Lovas, 83.). Vezetőedző: Máté Péter.
Gólszerző: Pócsik (15.), Arday (28.), ill. Mona (48.), Batai (78.).
Bene Attila: – A második félidőben érződött a lábainkban a 120 perces kupameccs, viszont az elsőben már eldönthettük volna a találkozót. A második játékrészben ugyanez igaz a Debrecenre is.
Máté Péter: – Egy nehéz ellenféllel szemben értékes ponttal távozunk. De mégis hiányérzetem van, a végén a három pont reálisabb eredmény lett volna számunkra. Készültünk az ellenfél rögzített játékhelyzeteire, mégis van mit tanulnunk ezekből. Összességében egy pontot hazavinni 0-2-ről, értékes eredmény.
Debreceni EAC – Putnok FC 0–1 (0–0)
Debrecen, 200 néző. V.: Dobai (László I., Dobár)
DEAC: Tóth D. – Sándor T. (Török, 58.), Papp G. (Kovács K., 46.), Kelemen (Tar, 77.), Vincze, Soltész, Jankelic, Lakatos, Ujvárosi, Lénárt (Tomola, 77.), Fekete (Tóth D., 58.). Edző: Urbin Péter.
Putnok: Németh B. – Süttő, Tagai, Kocsis (Talpalló, 65.), Nagy R., Mihály, Menyhárt, Zvara, Kercsó (Juhos, 78.), Jova, Angyal (Filkóházi, 94.). Vezetőedző: Szala Ákos.
Gólszerző: Jova (72.).
Kiállítva: Menyhárt (81.).
Urbin Péter: – Alacsony színvonalú mérkőzésen, nekünk is meg volt az a lehetőségünk, hogy mi nyerjünk 1-0-ra, mert több nem volt bennünk, de a Putnok egy jól eltalált lövéssel elvitte a 3 pontot.
Szala Ákos: – Nagyon értékes győzelmet arattunk ma. Pár hete még négygólos vereséget szenvedtünk ettől a csapattól, most pedig az otthonukban sikerült nyernünk, ami jól mutatja a fejlődésünket és a csapat tartását. Különösen büszke vagyok a játékosokra, mert több mint negyed órát emberhátrányban játszottunk, mégis megőriztük a fegyelmet és a koncentrációt. Kiváló a közösségünk és azt ne felejtsük el, mindezt 16 új játékossal és extra fiatal játékoskerettel értük el mindössze pár hét alatt. Természetesen voltak hibák, amelyeket javítanunk kell, de az irány jó. Már most a következő mérkőzésre fókuszálunk, hogy folytassuk ezt az alázattal kikövezett utat. Nehéz mérkőzésre készülünk, amire még a maitól is jobban fel kell készüljünk és fel is fogunk.
Gödöllői SK – DVTK tartalék F4R 1–2 (0–0)
Gödöllő, 200 néző. V.: Virág (Juhász, Balogh).
Gödöllői SK: Németh M. – Mertse, Nagy B., Tóth-Ilkó, Tóth B., Koziorowski (Szita, 70.), Balogh B. (László G., 46.), Wild (Hevesi, 46.), Lukács K. (Erdész, 46.), Hankó, Nagy Z. Vezetőedző: Sipeki István.
DVTK II F4R: Megyeri – Szakos, Szlifka, Kiss B., Kiss L., Vass (Tucsa, 72.), Furdetskyi (Macsó, 85.), Mucsányi Miron (Szabó B., 72.), Varga M., Jurek (Jászberényi, 85.), Stavnichuk (Krone, 72.). Vezetőedző: Vitelki Zoltán.
Kiállítva: Hankó (73.).
Gólszerző: Tóth-Ilkó (95.), ill. Jurek (50. - 11-esből), Krone (81.).
Sipeki István: – később
Vitelki Zoltán: – Akik hét közben velünk dolgoztak, és a visszajátszók is maximálisan odatették magunkat ezen a mérkőzésen. Jó csapat volt az ellenfél, ettől függetlenül egy pillanatig sem éreztem veszélyben a győzelmet. Gratulálok a csapatnak.
Bacsó Beton-Cigánd SE – Termálfürdő FC Tiszaújváros 1–0 (0–0)
Cigánd, 400 néző. V.: Hajdú (Szilágyi, Nyeste).
Cigánd: Iváncsics – Vass O., Králik, Mrva, Balogh A., Babics, Misák, Syrota, Nagy Z., Nikic, Juhász M. Vezetőedző: Kocsis János.
Tiszaújváros: Hornyák – Ivánka, Barta, Erdei, Tóth B., Farkas M., Varga B., Nagy G., Batta, Varjas L., Lehóczki. Vezetőedző: Huszák Géza.
Gólszerző: Králik (90+2.)
Kocsis János: – Azt kaptuk a mérkőzéstől amit vártunk, egy nagyon masszív vendég csapattal találkoztunk. A hétvégi kupa mérkőzés benne volt a lábakban, próbáltunk sakkozni a játékosokkal több kevesebb sikerrel. A mérkőzés végén fizikális fölényünk kijött a tizenhatoson belül és egy fejes góllal tudtunk nyerni.
Huszák Géza: – Úgy gondolom, hogy a döntetlen reális lett volna. Egy jogtalan szabadrúgásból a 92. percben igazságtalan kikapni.
A további eredmények
Tiszafüredi VSE – Tarpa SC 2–1 (0–1)
Sényő FC-ZMB Building – FC Hatvan 1–4 (1–3)
Füzesabony SC – Kisvárda Master Good tartalék 1–1 (1–1)
Eger SE – Nyíregyháza Spartacus FC tartalék 3–1 (0–0)
A bajnokság állása
- Kisvárda tartalék 5 4 1 – 16-4 13
- Cigánd SE 5 3 2 – 9-3 11
- Putnok FC 5 3 2 – 9-4 11
- Tiszafüred 5 3 1 1 8-6 10
- Debreceni EAC 5 3 – 2 8-5 9
- Eger SE 5 2 2 1 7-5 8
- Gödöllő 5 2 1 2 9-7 7
- Ózd-Sajóvölgye 5 1 3 1 9-10 6
- Füzesabony 5 1 3 1 4-6 6
- Tarpa 5 1 2 2 6-6 5
- Tiszaújváros 5 1 2 2 6-9 5
- Diósgyőri VTK tartalék 5 1 1 3 7-9 4
- Debreceni VSC tartalék 5 1 1 3 6-9 4
- Nyíregyháza tartalék 5 1 1 3 10-14 4
- FC Hatvan 5 1 1 3 9-14 4
- Sényő FC 5 – 1 4 4-16 1
