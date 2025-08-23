32 perce
A hosszabbítás nem kedvezett, így búcsú lett a vége – a borsodiaknak ,,Kenő" is gratulált
A második kör a Magyar Kupában. A Putnok FC volt az egyetlen, aki sikerrel vette az akadályt.
Labdarúgás. A labdarúgó Magyar Kupa 2025/2026-os sorozat 2. fordulójában a 64 közé kerülés a hét végén. Szombaton négy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei csapat lépett pályára. Közülük csak a Putnok FC jutott tovább. Az eredmények:
CSo-Ki Sport (Pest, 1.) – Putnok FC (NB III) 0–3 (0–1)
Csomád, 173 néző. V.: Nagy A. (Csákó, Csorba).
CSo-Ki Sport: Bonica – Marcsek (Laczik, 76.), Balogh B. (Fazekas, 62.), Németh Á., Rákóczi (Ocztos, 68.), Altsach, Ondrik, Csiki (Török, 62.), Fitos, Földes, Geschitz (Lehel, 46.). Edző: Kenesei Krisztián.
Putnok FC: Németh – Nagy, Mihály (Selmeci, 71.), Menyhárt (Váradi, 71.), Zvara (Angyal, 71.), Talpalló, Süttő (Filkóházi, 78.), Tagai, Kercsó (Menyhért, 78.), Jova, Juhos. Vezetőedző: Szala Ákos.
Gólszerző: Süttő (45+1., 11-esből), Fitos (75., öngól), Talpalló (89.).
Kiállítva: Lehel (65.).
Kenesei Krisztián: – Egy nagyon jó csapattal találkozunk ma. Tavaly és tavalyelőtt is az MTK tartalékkal játszottunk felkészülési meccset a Putnok ellen, s tudtuk, sejtettük, hogy milyen erősségű az ellenfelünk. Emiatt igazából papírforma eredmény született, de a kiállítás pecsételte meg a sorsunkat, és bár nekünk is voltak lehetőségeink, a Putnok dominált. Úgy érzem, tisztesen helytálltunk egy NB III-as élcsapat ellen, de amíg mi heti heti kettőt edzünk, ők ötöt-hatot. Gratulálok nekik, és további sok sikert kívánok!
Szala Ákos: – Nyertünk, továbbjutottunk és ezzel mai célunkat teljesítettük. Köszönjük a remek vendéglátást a hazai csapatnak.
Továbbjutott: Putnok FC.
Debreceni EAC (NB III) – Bacsó Beton-Cigánd (NB III) 2–1 (0–0, 0–0, 1–1) – hosszabbítás után
Debrecen, Egyetemi Sporttelep, 200 néző. V.: Szigetvári (Benkő, Szilágyi).
DEAC: Ratku – Herczku (Vincze, 106.), Sándor T., Papp G. (Soltész J., 46.), Lénárt Gábor, Ujvárosi, Kovács K. (Lakatos, 46.), Lénárt Gergő (Kelemen, 115.), Fekete V. (Tóth D., 60.), Tomola (Jankelic, 60.), Török. Vezetőedző: Urbin Péter.
Cigánd: Niczuly – Vass, Mrva, Králik (Syrota, 23.), Cseh (Horváth Z., 58.), Bíró (Girdán, 58.), Misák (Balogh A., 115.), Ötvös (Babics, 46.), Nagy Zs. (Kertész, 83.), Nikic, Juhász. Vezetőedző: Kocsis János.
Gólszerző: Sándor T. (11-esből, 100.), Lénárt Gergő (108.), ill. Horváth Z. (105+1.).
Kiállítva: Kocsis János (kispadtól, 109.).
Urbin Péter: – később
Kocsis János: – később
Továbbjutott: Debreceni EAC.
Hódoscsépányi SE (Borsod, II.) – Salgótarjáni BTC (Nógrád, 1.) 0–3 (0–0)
Hódoscsépány, 500 néző. V.: Molnár D. (Juhász, Derda).
Hódoscsépány: Király D. (Szabó-Rónai, 76.) – Váradi G., Kovács A., Száva, Horváth F., Kiss S. (Dúl, 55.), Kovács Sz. (Kovács B., 79.), Horváth B. (Rapp, 55.), Jakab Ákos, Jakab Ádám, Siket (Kiss B., 79.). Vezetőedző: Ivacs László.
SBTC: Szalay – Kerek (Molnár, 70.), Széplaki, Mátyás T. (Horváth K., 46.), Köböl, Csifó, Nagy M., Csutora (Kiss K., 70.), Járvás (Pahmer, 79.), Boros (Brandner, 61.), Csuka. Vezetőedző: Sebestyén Szilárd.
Gólszerző: Horváth K. (46.), Csifó (48.), Kerek (63.).
Csépányi Róbert, elnök: – Gratulálunk a csapatnak, sportszerű meccs volt, egy sportszerű Stécé ellen. A két osztály különbség azért ott van, ami látszódott is. Tisztességgel helytálltunk, az is szép, hogy idáig eljutottunk. Nagy öröm az is, hogy közel félezer ember kijött, ezzel is rekordot döntöttünk, és mindenki jól szórakozott. Innentől kezdve az a cél, hogy a megyei II-ben is minél jobban helytálljunk, a dobogó valamelyik fokán zárjunk, szóval egyáltalán nem keseredtünk ma el.
Sebestyén Szilárd: – Gratulálok a csapatomnak a továbbjutáshoz, de a hazai csapatnak is. Egy harcos Hódoscsépány volt az ellenfelünk, a második félidő elején szerzett két gól eldöntötte a továbbjutás kérdését.
Továbbjutott: Salgótarjáni BTC
Gödöllői SK (NB III) – Ózd-Sajóvölgye (NB III) 4–1 (0–0, 1–1, 2–1) – hosszabbítás után
Gödöllő, 250 néző. V.: Linn (Vrbovszki, Dudás).
Gödöllői SK: Németh M. – Hevesi, Tóth-Ilkó, Nagy D. (Paár, 102.), László G. (Balogh B., 72.), Lukács, Hankó (Tóth B., 72.), Nagy Z., Szita (Koziorowski, 62.), Erdész (Nagy B., 86.), Sztancsik-Andrási (Mertse, 46.). Vezetőedző: Sipeki István.
Ózd-Sajóvölgye: Pápai – Zimányi, Szemere, Takács T., Stefán, Komári, Szlifka Cs., Tordai (Jónás, 29.), Horváth S. (Magyar, 46.), Filkóházi (Korbély, 62.), Fercsák (Pataki, 62.). Játékosedző: Bene Attila.
Gólszerző: Lukács (68.), Koziorowski (94., 120.), Mertse (110.), ill. Fercsák (47.).
Sipeki István: – Jól kezdtük a meccset, az első félidőben meg voltak a lehetőségeink a gólszerzésre, de ezek kimaradtak. A második félidőt nem kezdtük jól, egy helyzetet kihasznált az Ózd. Sok energiát mozgósítottunk az egyenlítésért, ami sikerült. Szerettük volna a győztes találatot is megszerezni a rendes játékidőben, ez nem jött össze. A hosszabbításban viszont kijött a lépés, és nagy gólaránnyal nyertünk.
Bene Attila: – A rendes játékidőben mindkét csapat szervezetten, és lendületesen futballozott. A hosszabbításban a Gödöllő fölénk nőtt, gratulálunk ellenfelünknek a továbbjutáshoz.
Továbbjutott: Gödöllői SK.
