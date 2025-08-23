A hosszabbítás nem kedvezett, így búcsú lett a vége – a borsodiaknak ,,Kenő" is gratulált

Labdarúgás. A labdarúgó Magyar Kupa 2025/2026-os sorozat 2. fordulójában a 64 közé kerülés a hét végén. Szombaton négy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei csapat lépett pályára. Közülük csak a Putnok FC jutott tovább. Az eredmények:

Jogosan ünnepelhetett a meccs után a Putnok Fotó: Putnok FC

CSo-Ki Sport (Pest, 1.) – Putnok FC (NB III) 0–3 (0–1)

Csomád, 173 néző. V.: Nagy A. (Csákó, Csorba).

CSo-Ki Sport: Bonica – Marcsek (Laczik, 76.), Balogh B. (Fazekas, 62.), Németh Á., Rákóczi (Ocztos, 68.), Altsach, Ondrik, Csiki (Török, 62.), Fitos, Földes, Geschitz (Lehel, 46.). Edző: Kenesei Krisztián.

Putnok FC: Németh – Nagy, Mihály (Selmeci, 71.), Menyhárt (Váradi, 71.), Zvara (Angyal, 71.), Talpalló, Süttő (Filkóházi, 78.), Tagai, Kercsó (Menyhért, 78.), Jova, Juhos. Vezetőedző: Szala Ákos.

Gólszerző: Süttő (45+1., 11-esből), Fitos (75., öngól), Talpalló (89.).

Kiállítva: Lehel (65.).

Kenesei Krisztián: – Egy nagyon jó csapattal találkozunk ma. Tavaly és tavalyelőtt is az MTK tartalékkal játszottunk felkészülési meccset a Putnok ellen, s tudtuk, sejtettük, hogy milyen erősségű az ellenfelünk. Emiatt igazából papírforma eredmény született, de a kiállítás pecsételte meg a sorsunkat, és bár nekünk is voltak lehetőségeink, a Putnok dominált. Úgy érzem, tisztesen helytálltunk egy NB III-as élcsapat ellen, de amíg mi heti heti kettőt edzünk, ők ötöt-hatot. Gratulálok nekik, és további sok sikert kívánok!

Szala Ákos: – Nyertünk, továbbjutottunk és ezzel mai célunkat teljesítettük. Köszönjük a remek vendéglátást a hazai csapatnak.

Továbbjutott: Putnok FC.

Debreceni EAC (NB III) – Bacsó Beton-Cigánd (NB III) 2–1 (0–0, 0–0, 1–1) – hosszabbítás után

Debrecen, Egyetemi Sporttelep, 200 néző. V.: Szigetvári (Benkő, Szilágyi).

DEAC: Ratku – Herczku (Vincze, 106.), Sándor T., Papp G. (Soltész J., 46.), Lénárt Gábor, Ujvárosi, Kovács K. (Lakatos, 46.), Lénárt Gergő (Kelemen, 115.), Fekete V. (Tóth D., 60.), Tomola (Jankelic, 60.), Török. Vezetőedző: Urbin Péter.

Cigánd: Niczuly – Vass, Mrva, Králik (Syrota, 23.), Cseh (Horváth Z., 58.), Bíró (Girdán, 58.), Misák (Balogh A., 115.), Ötvös (Babics, 46.), Nagy Zs. (Kertész, 83.), Nikic, Juhász. Vezetőedző: Kocsis János.

Gólszerző: Sándor T. (11-esből, 100.), Lénárt Gergő (108.), ill. Horváth Z. (105+1.).

Kiállítva: Kocsis János (kispadtól, 109.).

Urbin Péter: – később

Kocsis János: – később

Továbbjutott: Debreceni EAC.