Egy Angyal jelentette a különbséget

A vármegyei csapatok közül ketten 17.30-tól léptek pályára az NB III Észak-Keleti csoport 4. fordulójában. A Putnok FC a Gödöllői SK-t, míg a Termálfürdő FC Tiszaújváros az Eger SE gárdáját látta vendégül.

A putnokiaknak ismét volt oka az ünneplésre. Fotó: Putnok FC

Putnok: hazai pályán veretlenek

Termálfürdő FC Tiszaújváros – Eger SE 1–1 (0–1)

Tiszaújváros, 150 néző. V.: Hajdú (Zahorecz, Nyeste).

Tiszaújváros: Hornyák – Erdei, Bernáth (Barta, 52.), Tóth B., Farkas, Varga (Vitelki B., 62.), Papp, Batta, Varjas, Tóth S. (Nagy G., 52.), Ivánka. Edző: Huszák Géza.

Eger: Bukrán – Farkas, Valkay, Giber (Kelemen, 67.), Jónyer (Paizs, 73.), Boros (Briz, 85.), Major, Kis-Orosz, Hamar (Hegedűs, 67.), Kispál, Dinawi (Barócsi, 85.). Edző: Simon Antal.

G.: Vitelki B. (81.) ill. Boros (43. – 11-esből).

Huszák Géza: – Sajnos, az első félidőben átvettük az Eger stílusát, nem játszottunk elég kombinatívan. A második félidőben a cserék után folyamatosabb lett a játékunk, egyenlítettünk és benne volt, hogy megnyerjük a mérkőzést.

Simon Antal: –Az első félidőben sok olyan lehetőségünk volt, amiből több gólt is szerezhettünk volna, de csak egy tizenegyesből tudtunk vezetést szerezni. Érezhető volt, hogy ha nem rúgjuk rá a második gólt. akkor nehéz dolgunk lesz. Meg kell elégednünk az 1 ponttal.

Putnok FC – Gödöllői SK 2–1 (2–0)

Putnok, 150 néző. V.: Pusztai (Dr. Bencze, Dr. Kulcsár).

Putnok: Ecsegi (Németh) – Nagy R. (Selmeci), Mihály, Menyhárt, Zvara (Juhos), Süttő, Kocsis, Tagai, Kercsó (Talpalló), Jova, Angyal. Edző: Szala Ákos.

Gödöllő: Tóth – Hevesi, Mertse (Sztancsik-Andrási), Tóth-Ilkó, Tóth B. (Hankó), Koziorowsi (Szita), Nagy D., Balogh (László G.), Lukács, Nagy Z., Erdész. Edző: Sipeki István.

G.: Angyal (25., 44.), ill. Koziorowski (54.).

Szala Ákos: – Az első félidőben nagyon komoly színvonalon játszottunk és megtaláltuk támadás építésben azokat az üres területeket, amiket szándékosan akartunk a Gödöllő ellen. Folyamatosan próbálunk új dolgokat, új rendszereket játszani és nagyon fogékonyak a játékosok erre, így könnyű a közös munka. A második félidőben a játékunk színvonala messze volt az optimálistól, de ebben a játékrészben a védekezésünk elég feszes volt. Nagyon jó csapatot győztünk le, akik szervezetten játszottak. Ez egy igazi csapatépítő győzelem volt és ismételni tudom önmagam, nagyon tetszett az első félidei játékunk. Lépésről lépésre haladunk, mert továbbra sem fogják könnyen adni a pontokat számunkra. Reggeltől készülünk a következő mérkőzésre, mert most már az a legfontosabb.

Sipeki István: – Egy jó mérkőzést játszottunk, ahol adtunk egy félidőt a Putnoknak, mert az első félidőben elkövettünk védekezésbeli hibákat és ezt megbüntették a hazaiak. A második félidőben volt esélyünk, hogy akár ki is egyenlítsünk, de ez sajnos ma nem sikerült. A második félidei hozzáállás az tetszett, gratulálok a Putnoknak.