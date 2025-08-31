Kettő is négyet vágott otthon az ellenfelének

A labdarúgó NB III, Észak-Keleti csoport 6. fordulójában vasárnap délután négy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei csapat volt érintett. A Bacsó Beton-Cigánd SE, valamint a Putnok FC is nyomatékosította hazai környezetben, hogy ki a jobb, biztosan nyerték meg aktuális összecsapásukat. A Tiszaújváros Gödöllőn, az Ózd-Sajóvölgye Tarpán nem tudott pontot szerezni. Az eredmények:

A Putnok FC számára manapság megszokott a vasárnap esti öröm Fotó: PFC

Putnok Fc:

Bacsó Beton-Cigánd SE – Eger SE 4–0 (1–0)

Cigánd, 250 néző. V.: Sándor Cs. (Szabó F., Vilmányi).

Cigánd: Iváncsics – Mrva, Babics (Cseh, 76.), Juhász M., Králik, Misák, Kertész (Király, 76.), Girdán (Nagy Zs., 54.), Syrota, Nikic, Horváth Z. (Ötvös, 86.). Edző: Kocsis János. Eger: Bukrán – Barócsi (Debreczeni, 70.), Farkas B., Valkay, Kis-Orosz, Kispál, Dinawi (Giber, 60.), Hegedűs L. (Zvara, 60.), Major (Paizs, 46.), Jónyer (Nagy Gy., 70.), Boros. Edző: Simon Antal. Gólszerző: Babics (15.), Paizs (öngól, 59.), Horváth Z. (68.), Mrva (90.).

Kocsis János: – később

Simon Antal: – Mindkét félidő elején gólt kaptunk, s azt gondolom a második találat el is döntötte a mérkőzést. Az elején 0–0-nál majd 1–0 után is voltak gólszerzési lehetőségeink, de ezek kimaradtak, míg az ellenfél könyörtelenül kihasználta az adódó helyzeteit. Összességében sima vereséget szenvedtünk, bár a különbség kissé túlzó.

Gödöllői SK – Termálfürdő FC Tiszaújváros 3–1 (1–0)

Gödöllő, 150 néző. V.: Bálint D. (Bán, Bencze).

Gödöllő: Tóth B. – Hevesi, Nagy Z., Szita (Németh B., 91.), Sztancsik-Andrási (László G., 85.), Nagy B., Tóth-Ilkó, Tóth B., Koziorowski (Erdész, 76.), Péter T., Mertse (Balogh B., 46.). Edző: Sipeki István. Tiszaújváros: Hornyák (Urbán, 46.) – Papp F., Barta (Bernáth, 59.), Erdei (Tóth S., 59.), Tóth B., Farkas M., Varga B. (Vitelki, 59.), Nagy G., Batta, Varjas L., Lehóczki. Edző: Huszák Géza. Gólszerző: Szita (38., 65.), Tóth S. (öngól, 90.), ill. Bernáth (80.).

Sipeki István: – Az első félidőben nem jól játszottuk meg a támadóinkat, nem ezt beszéltük meg, hátul stabilak, masszívak voltunk, sok labdát szereztünk. A második félidőben a támadó játékunk feljavult, jöttek a gólok, az ellenfél mögé tudtunk kerülni sokszor, és így megérdemelten nyertünk.

Huszák Géza: – Saját magunkat vertük meg. Óriási helyzeteink voltak, a mi óriási hibáinkból rúgta az ellenfél a gólokat.

Putnok FC – Sényő FC-ZMB Building 4–0 (1–0)

Putnok, 150 néző. V.: Tóth T. (Tőkés, Elischer).

Putnok: Németh B. – Nagy R., Mihály B., Süttő, Zvara, Talpalló, Kocsis G., Tagai, Kercsó, Jova, Angyal. Edző: Szala Ákos. Sényő: Nagy N. – Gengeliczki, Fenyőfalvi, Vámos, Schmidt, Klepács, Gégény, Kapacina K., Vaskó, Mácsai, Végső. Edző: Kapacina Valér. Gólszerző: Angyal (20., 53.), Zvara (56.), Kercsó (63. – 11-esből).

Szala Ákos: – Nagy labdabirtoklási fölényben futballoztunk a mérkőzés egésze alatt. Rövid időn belül sok meccset nyertünk, de ettől többre vagyunk képesek intenzitásában és kreativitásban. Persze a mostani szint sem néz ki rosszul, de ettől többre vágyunk. Csak magunkkal foglalkozunk továbbra is, a megszokott csapatépítési modellekkel teljesen szembemenve, 20.4 éves átlagéletkorú játékoskerettel, kicsit a rendszeren kívül. Készülünk a következő mérkőzésre, mert azt is meg szeretnénk nyerni.

Kapacina Valér: – Megpróbáltunk öt védővel kezdeni, de a szünetben szerkezet váltottunk. Ez sajnos nem működött. Szinte helyzetek nélkül hoztuk le a meccset, hetek óta keressük a problémákat, de most sem sikerült megtalálni. A Putnok megérdemelten tartotta otthon a három pontot, gratulálok a teljesítményükhöz.

Tarpa SC – Ózd-Sajóvölgye 1–0 (0–0)

Tarpa, 250 néző. V.: Török (Juhász, Gergely M.).

Tarpa: Talián – Pryhoda, Kolesnyk (Makshaiev, 94.), Bodan, Shved, Kamyshanov, Myhalchuk (Kuchynskyi, 74.), Doloh, Maksimenko, Lohvinchuk, Herman (Zayka, 91.). Edző: Vjacseszlav Jeremejev. Ózd: Pápai – Arday, Takács T. (Stefán, 73.), Szlifka, Bochkor (Fercsák, 53.), Magyar (Gyenes, 53.), Szemere, Komári, Pócsik, Korbély (Filkóházi, 86.), Pataki. Játékos-edző: Bene Attila. Gólszerző: Maksimenko (89.).

Vjacseszlav Jeremejev: – Kiegyenlített első félidő után, a másodikban több helyzetet sikerült kialakítanunk. Igaz, a legvégén szereztük a győztes gólt, de úgy érzem, megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.

Bene Attila: – A csapat sokat dolgozott a pályán, így kiegyenlített volt a találkozó. A mérkőzést a végén, bosszantó hibát követően az utolsó pillanatokban elveszítettük. Gratulálunk ellenfelünknek.