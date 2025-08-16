Máshogyan alakul az alsóház küzdelme, fel kell kötni azt a bizonyost

Vízilabda. Javában zajlik a szezonra való felkészülése a PannErgy-Miskolci VLC OB I-es férfi vízilabda csapatának. A miskolciak első komoly feladata az augusztus 29-én, és 30-án Pécsett sorra kerülő Magyar Kupa csoportselejtező lesz, ahol az első napon a házigazda PVSK-Mecsek Füszért, míg a másodikon az Endo Plus Service-Honvéd lesz Popovics Miklós alakulatának ellenfele. A három együttes közül az első helyen záró kerül a negyeddöntőbe.



Popovics Miklós, a PannErgy-Miskolci VLC vezetőedzője Fotó: Takács József

PannErgy-Miskolci VLC: elkerülni az utolsó négyet

Közben kiderült, hogy a következő szezonban tizenkét csapatra csökkenti a férfi élvonal mezőnyét az MVLSZ – adta hírül a vizipolo.hu szakportál. ,,A szövetség közzétette a 2025/2026-os férfi OB I-es versenykiírást, melyben külön is kitérnek az alapszakasz után az alsóházra. Az idei szezonban az alapszakasz végeztével a felsőházba az első nyolc együttes jut be, ám az alsóház 9-14. hely csapataihoz csatlakozik a férfi OB I/B első két helyezett együttese. Az alsóházi nyolc csapat oda-visszavágós alapon körmérkőzéses rendszerben fognak csatázni. A kialakult végeredményben pedig az első négy helyezett együttes az OB I-ben fog szerepelni, a második négyes pedig az OB I/-ben a 2026/2027-es szezonban."