augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

33°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Póló

3 órája

Máshogyan alakul az alsóház küzdelme, fel kell kötni azt a bizonyost

Címkék#PannErgy-Miskolci VLC#OB I#MVLC#vízilabda

Másként alakul a lebonyolítás. A PannErgy-Miskolci VLC gárdája első feladata a pécsi selejtező.

Máshogyan alakul az alsóház küzdelme, fel kell kötni azt a bizonyost

Fotó: Takács József

Vízilabda. Javában zajlik a szezonra való felkészülése a PannErgy-Miskolci VLC OB I-es férfi vízilabda csapatának. A miskolciak első komoly feladata az augusztus 29-én, és 30-án Pécsett sorra kerülő Magyar Kupa csoportselejtező lesz, ahol az első napon a házigazda PVSK-Mecsek Füszért, míg a másodikon az Endo Plus Service-Honvéd lesz Popovics Miklós alakulatának ellenfele. A három együttes közül az első helyen záró kerül a negyeddöntőbe.
 

PannErgy-Miskolci VLC
Popovics Miklós, a PannErgy-Miskolci VLC vezetőedzője Fotó: Takács József

PannErgy-Miskolci VLC: elkerülni az utolsó négyet

Közben kiderült, hogy a következő szezonban tizenkét csapatra csökkenti a férfi élvonal mezőnyét az MVLSZ – adta hírül a vizipolo.hu szakportál. ,,A szövetség közzétette a 2025/2026-os férfi OB I-es versenykiírást, melyben külön is kitérnek az alapszakasz után az alsóházra. Az idei szezonban az alapszakasz végeztével a felsőházba az első nyolc együttes jut be, ám az alsóház 9-14. hely csapataihoz csatlakozik a férfi OB I/B első két helyezett együttese. Az alsóházi nyolc csapat oda-visszavágós alapon körmérkőzéses rendszerben fognak csatázni. A kialakult végeredményben pedig az első négy helyezett együttes az OB I-ben fog szerepelni, a második négyes pedig az OB I/-ben a 2026/2027-es szezonban."

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu