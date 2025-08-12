Három éven belül „nagy dolgok” lehetnek Ózdon

– Az újonc csapatoknál, az először fellépőknél van egy év türelmi idő az MLSZ részéről, hogy a létesítmény megfeleljen az osztály követelményeinek – hangsúlyozta Kádár Zsolt. – Nálunk is meg volt előzőleg a bejárás, a pályahitelesítés, pontosan meg vannak azok a hiányosságok, amit, amiket pótolni kell. A legsürgetőbb az, hogy legyen minimum 300 hazai fedett ülőhely, és legalább 200 a vendégek részére. Ózdon, hála istennek jó sok néző jár futballmeccsre, így mi nem ebben a számban gondolkodunk. A terv az, hogy jövőre, júliusra felújításra kerüljön a hazai oldal, teljes mértékben. Ideiglenesen 300 műanyag szék lenne befedve, középen, de jobbra, és balra is bővíthető lenne mindez. Fontos a kerítésrendszer felújítása, a megfelelő sajtó-, és közvetítő állás, az eredményjelző, illetve az épület, az öltözők felújítása, rekonstrukciója. Örülök annak, hogy Ózd országgyűlési képviselői, Riz Gábor és dr. Csuzda Gábor, valamint a város vezetése összefogott ez ügyben, és mi, a klub is nagy energiákat mozgósít a megvalósítás érdekében. Miként a szakmai programot, úgy a stadion fejlesztését is több ütemben, 3 év alatt szeretnénk az általunk elképzelt szinten megvalósítani.

Belátható időn belül megújult környezetben futballozhat Ózd csapata. Fotó: ÓS

A Bánhorvátiról

Közben elstartolt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei I. osztály mezőnye is, amelyben benne van a Bánhorváti-Sajóvölgye gárdája is. Amint az ismert, ez a csapat a korábbi időszakban a közben élvonalba jutott Kolorcity Kazincbarcika SC fiókcsapata volt.

– Azt tudni kell, hogy a vármegyei I-es szereplés joga a Bánhorváti Sportegyesületé, ,,ő" adta át ezt a jogot kooperációban a Kazincbarcikának – fogalmazott Kádár Zsolt. – Ez visszakerült az SE-hez, és most mi kooperálunk a Bánhorvátival, amire lehetőség volt. Ez nekik azért jó, mert így nem kell önálló utánpótlást kiállítani, ami egy ilyen kis csapatnak nagyon nehéz lenne. A Bánhorváti SE elnöke, Demeter Zoltán országgyűlési képviselő egyébként a Sajóvölgye Focisuli egyik alapítója, tehát nagyon jó a kapcsolatunk. Leültünk, átbeszéltük a helyzetet, hogy mindez miként lehet kölcsönösen hasznos, előnyös, és gazdaságilag is kezelhető. Szerencsére találkoztak az elképzeléseink, így belevágtunk ebbe a közös projektbe. Azért szerettük volna ezt a jogot, hogy a fiatal, ifjúsági korú játékosok időben a felnőtt bajnokságban tudjanak játszani, illetve azok is, akik az NB III-as keretből valamilyen oknál fogva kiszorulnak, és így nem maradnak megfelelő meccsterhelés nélkül. Egy jól felépített rendszer alakult ki: az Ózd Sajóvölgyének az Ózd VSE adja az utánpótlást, míg a Putnok FC-nek a Sajóvölgye Focisuli SE biztosítja az utánpótlás csapatokat. Szeretném megköszönni ezúton is az ózdi utánpótlásban dolgozó szakembereknek a munkát, miközben sokat segítenek a felnőtt hazai meccsek rendezésében is.