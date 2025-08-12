2 órája
Három éven belül „nagy dolgok” lehetnek Ózdon
Három éves projektek Észak-Borsodban. Az Ózd a harmadik találkozóján hozta első sikerét.
Kádár Zsolt (jobbra), mellette Elek Ákos, a Sajóvölgye Focisuli sportigazgatója
Fotó: Sajóvölgye Focisuli
A labdarúgó NB III Észak-keleti csoportjában három összecsapást játszott le eddig mindegyik csapat, az öt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei együttes közül az újonc Ózd-Sajóvölgye egy hazai és egy füzesabonyi döntetlent követően vasárnap megszerezte első sikerét: az ózdi városi stadionban 5-1-re verték meg a Nyíregyháza Spartacus FC tartalék együttesét, és így 5 ponttal jelenleg az ötödik pozícióban vannak a táblázaton.
Ózd: Bővültek a lehetőségek
– Már előtte Füzesabonyban úgy éreztük, hogy közelebb álltunk a győzelemhez, sajnos, ott a végén kimaradt egy büntetőnk, de ez benne van a fociban. Szerettük volna minél hamarabb az első NB III-as sikert, ez ezúttal Ózdon sikerült. Ahol egy lendületes, fiatal csapat ellen játszottunk – jelentette ki Kádár Zsolt, operatív igazgató.
,,Csillogtattunk dolgokat abból, amit szeretnénk játszani, de nem vagyunk jelenleg készen" - fotók
– Okoztak gondot a nyírségiek, főleg az elején, de aztán jött a gól, és az egyenlítés után röviddel ismét megszereztük a vezetést. Az első és a második találatunkat Korbély Kristóf szerezte, szépen lépett ki védők között. Volt egy harmadik lehetősége is, elvitte a kapus mellet a labdát, csak éppen kisodródott helyzetbe került. 26 NB I-es mérkőzése van, örülünk annak, hogy bennünket választott, csak az utolsó pillanatban dőlt el, hogy a mezőkövesdi próbajáték után nem marad ott. Általa egy gyors, mozgékony, labdabiztos támadóval bővültek elől a lehetőségeink. Egyetemre jár, össze tudjuk hangolni a tanulást és a futballt.
Ugyan még csak három meccsen vannak túl az észak-borsodiak, de azért megkérdeztük az idei célokat, elképzeléseket.
– A türelmes csapatépítés hívei vagyunk – szögezte le a sportszakember. – Ahogy korábban több éven keresztül a vármegyei II. és vármegyei I. osztály élcsapata voltunk, és tudatosan építkeztünk, ezt szeretnénk tenni most is. Az első évben nem lehet más célunk, mint hogy stabil tagjai legyünk az harmadosztály mezőnyének, ne legyenek kiesési gondjaink. Vannak távlati terveink is, amit három év alatt szeretnénk megvalósítani.
Nem csak háromszázat
Aki járatos az ózdi létesítményben, ahol az együttes a mérkőzéseit játssza, tudja, hogy van, lenne min dolgozni, többek között fedett lelátó sincs.
– Az újonc csapatoknál, az először fellépőknél van egy év türelmi idő az MLSZ részéről, hogy a létesítmény megfeleljen az osztály követelményeinek – hangsúlyozta Kádár Zsolt. – Nálunk is meg volt előzőleg a bejárás, a pályahitelesítés, pontosan meg vannak azok a hiányosságok, amit, amiket pótolni kell. A legsürgetőbb az, hogy legyen minimum 300 hazai fedett ülőhely, és legalább 200 a vendégek részére. Ózdon, hála istennek jó sok néző jár futballmeccsre, így mi nem ebben a számban gondolkodunk. A terv az, hogy jövőre, júliusra felújításra kerüljön a hazai oldal, teljes mértékben. Ideiglenesen 300 műanyag szék lenne befedve, középen, de jobbra, és balra is bővíthető lenne mindez. Fontos a kerítésrendszer felújítása, a megfelelő sajtó-, és közvetítő állás, az eredményjelző, illetve az épület, az öltözők felújítása, rekonstrukciója. Örülök annak, hogy Ózd országgyűlési képviselői, Riz Gábor és dr. Csuzda Gábor, valamint a város vezetése összefogott ez ügyben, és mi, a klub is nagy energiákat mozgósít a megvalósítás érdekében. Miként a szakmai programot, úgy a stadion fejlesztését is több ütemben, 3 év alatt szeretnénk az általunk elképzelt szinten megvalósítani.
A Bánhorvátiról
Közben elstartolt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei I. osztály mezőnye is, amelyben benne van a Bánhorváti-Sajóvölgye gárdája is. Amint az ismert, ez a csapat a korábbi időszakban a közben élvonalba jutott Kolorcity Kazincbarcika SC fiókcsapata volt.
– Azt tudni kell, hogy a vármegyei I-es szereplés joga a Bánhorváti Sportegyesületé, ,,ő" adta át ezt a jogot kooperációban a Kazincbarcikának – fogalmazott Kádár Zsolt. – Ez visszakerült az SE-hez, és most mi kooperálunk a Bánhorvátival, amire lehetőség volt. Ez nekik azért jó, mert így nem kell önálló utánpótlást kiállítani, ami egy ilyen kis csapatnak nagyon nehéz lenne. A Bánhorváti SE elnöke, Demeter Zoltán országgyűlési képviselő egyébként a Sajóvölgye Focisuli egyik alapítója, tehát nagyon jó a kapcsolatunk. Leültünk, átbeszéltük a helyzetet, hogy mindez miként lehet kölcsönösen hasznos, előnyös, és gazdaságilag is kezelhető. Szerencsére találkoztak az elképzeléseink, így belevágtunk ebbe a közös projektbe. Azért szerettük volna ezt a jogot, hogy a fiatal, ifjúsági korú játékosok időben a felnőtt bajnokságban tudjanak játszani, illetve azok is, akik az NB III-as keretből valamilyen oknál fogva kiszorulnak, és így nem maradnak megfelelő meccsterhelés nélkül. Egy jól felépített rendszer alakult ki: az Ózd Sajóvölgyének az Ózd VSE adja az utánpótlást, míg a Putnok FC-nek a Sajóvölgye Focisuli SE biztosítja az utánpótlás csapatokat. Szeretném megköszönni ezúton is az ózdi utánpótlásban dolgozó szakembereknek a munkát, miközben sokat segítenek a felnőtt hazai meccsek rendezésében is.
MVSC-Miskolc – Bánhorváti-Sajóvölgye megyei fociFotók: Vajda János
Az NB III. Észak-kelet csoportjának élcsoportja
- Kisvárda MG tartalék 9 pont
- Gödöllői SK 7 pont
- Debreceni EAC 6 pont
- Bacsó Beton-Cigánd 5 pont
- Ózd-Sajóvölgye 5 pont