Aki ekkor továbbjut, akár NB I-es ellenfelet is kaphat

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Versenybizottsága kedden elkészítette a Mol Magyar Kupa augusztus 23-án és 24-én rendezendő 2. fordulójának a menetrendjét. A MOL Magyar Kupa 2025/2026-os sorozat 1. fordulójában, a vármegyei résztvevők közül az első körben továbbjutott a Sajóbábonyi VSE, a Hódoscsépány SE, a Putnok FC, a Bacsó-Beton Cigánd SE, és az Ózd-Sajóvölgye labdarúgó csapata. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el. A harmadik körbe majd már becsatlakoznak a NB I (Diósgyőri VTK, Kolorcity Kazincbarcika SC) és NB II (Mezőkövesd Zsóry FC) együttesei is.

Az Ózd-Sajóvölgye Gödöllőre látogat a Magyar Kupa második fordulójában. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az ózdiak szombaton lépnek pályára

A B.A.Z. vármegyei csapatok menetrendje:

MOL Magyar Kupa 2. forduló, augusztus 23., szombat:

15.00: CSo-Ki Sport (Pest I.) – Putnok FC (NB III)

16.00: DEAC (NB III)–Bacsó Beton-Cigánd SE (NB III)

16.30: Hódoscsépányi SE (Borsod-Abaúj-Zemplén II.)–SBTC (Nógrád I.)

16.30: Gödöllői SK (NB III)–Ózd-Sajóvölgye (NB III)

augusztus 24., vasárnap:

16.00: Sajóbábony VSE (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–Eger SE (NB III)

A további párosítások időpontjai:

Augusztus 23., szombat:

11.00: III. ker. TVE (NB III)–BKV Előre (NB III)

11.00: 43. sz. Építők SK (BLSZ I.)–Martfűi LSE (NB III)

15.30: Lajoskomárom (Fejér I.)–PTE-PEAC (NB III)

16.00: Kelen SC (BLSZ I.)–Dunaújváros FC (NB III)

16.30: FC Hatvan (NB III)–Tiszafüredi VSE (NB III)

16.30: Sényő FC-ZMB Building (NB III)–Tarpa SC (NB III)

16.30: Újfehértó SE (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Füzesabony SC (NB III)

16.30: Mátészalkai MTK (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Swiss Krono-Vásárosnamény (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)

16.30: Szolnoki MÁV FC (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Dunaharaszti MTK (NB III)

16.30: Szajol KLK (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Rákóczifalva SE (Jász-Nagykun-Szolnok I.)

16.30: Sándorfalvi SKE (Csongrád-Csanád I.)–Hódmezővásárhelyi FC (NB III)

16.30: REAC (BLSZ I.)–Tiszaföldvár SE (NB III)

16.30: Gyulai Termál FC (NB III)–Csepel SC (NB III)

16.30: Bőny SE (Győr-Moson-Sopron II.)–Móri SE (Fejér I.)

16.30: Balatonalmádi SE (Veszprém I.)–Komárom VSE (NB III)

16.30: Credobus Mosonmagyaróvár (NB III)–Gyirmót FC Győr (NB III)

16.30: Intretech Kapuvári SE (Győr-Moson-Sopron I.)–Dorogi FC (NB III)

16.30: Koppánymonostori SE (Komárom-Esztergom I.)–Sárvár FC (Vas I.)

16.30: Sárisápi BSE (Komárom-Esztergom I.)–Szarvaskend SE (Vas I.)

16.30: Nagyatádi FC (Somogy I.)–PMFC (NB III)

16.30: Iváncsa KSE (NB III)–Pénzügyőr SE (NB III)

16.30: Mohácsi TE 1888 (Baranya I.)–Majosi SE (NB III)

16.30: Sárbogárd SE (Fejér I.)–Dombóvári FC (NB III)

16.30: Budaörs (NB III)–FC Nagykanizsa (NB III)

16.30: Kaposvári Rákóczi FC (NB III)–Érdi VSE (NB III)

18.00: Bicskei TC (NB III)–VSC 2015 Veszprém (NB III)

18.00: Pilisi LK (Pest I.)–XV. Kerületi Issimo SE (BLSZ I.)

Augusztus 24., vasárnap:

16.30: DB Futball Bordány (Csongrád-Csanád I.)–ESMTK (NB III)

16.30: Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)–Szombathelyi Haladás (NB III)

16.30: Nyergesújfalu SE (Komárom-Esztergom I.)–Opus Tigáz Tatabánya (NB III)

16.30: Mórágyi SE (Tolna II.)–BFC Siófok (NB III)