augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

30°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Második csata

2 órája

Aki ekkor továbbjut, akár NB I-es ellenfelet is kaphat

Címkék#megyei foci#Ózd-Sajóvölgye#Putnok FC

Elkészült a Magyar Kupa második forduló programja. A Ózd-Sajóvölgye vasárnap lép pályára.

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Versenybizottsága kedden elkészítette a Mol Magyar Kupa augusztus 23-án és 24-én rendezendő 2. fordulójának a menetrendjét. A MOL Magyar Kupa 2025/2026-os sorozat 1. fordulójában, a vármegyei résztvevők közül az első körben továbbjutott a Sajóbábonyi VSE, a Hódoscsépány SE, a Putnok FC, a Bacsó-Beton Cigánd SE, és az Ózd-Sajóvölgye labdarúgó csapata. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el. A harmadik körbe majd már becsatlakoznak a NB I (Diósgyőri VTK, Kolorcity Kazincbarcika SC)  és  NB II (Mezőkövesd Zsóry FC) együttesei is.

Ózd
Az Ózd-Sajóvölgye Gödöllőre látogat a Magyar Kupa második fordulójában. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az ózdiak szombaton lépnek pályára

A  B.A.Z. vármegyei csapatok menetrendje:

MOL Magyar Kupa 2. forduló, augusztus 23., szombat:
15.00: CSo-Ki Sport (Pest I.) – Putnok FC (NB III)
16.00: DEAC (NB III)–Bacsó Beton-Cigánd SE (NB III)
16.30: Hódoscsépányi SE (Borsod-Abaúj-Zemplén II.)–SBTC (Nógrád I.)
16.30: Gödöllői SK (NB III)–Ózd-Sajóvölgye (NB III)
augusztus 24., vasárnap:
16.00: Sajóbábony VSE (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–Eger SE (NB III)

A további párosítások időpontjai:
Augusztus 23., szombat:
11.00: III. ker. TVE (NB III)–BKV Előre (NB III)
11.00: 43. sz. Építők SK (BLSZ I.)–Martfűi LSE (NB III)
15.30: Lajoskomárom (Fejér I.)–PTE-PEAC (NB III)
16.00: Kelen SC (BLSZ I.)–Dunaújváros FC (NB III)
16.30: FC Hatvan (NB III)–Tiszafüredi VSE (NB III)
16.30: Sényő FC-ZMB Building (NB III)–Tarpa SC (NB III)
16.30: Újfehértó SE (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Füzesabony SC (NB III)
16.30: Mátészalkai MTK (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Swiss Krono-Vásárosnamény (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)
16.30: Szolnoki MÁV FC (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Dunaharaszti MTK (NB III)
16.30: Szajol KLK (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Rákóczifalva SE (Jász-Nagykun-Szolnok I.)
16.30: Sándorfalvi SKE (Csongrád-Csanád I.)–Hódmezővásárhelyi FC (NB III)
16.30: REAC (BLSZ I.)–Tiszaföldvár SE (NB III)
16.30: Gyulai Termál FC (NB III)–Csepel SC (NB III)
16.30: Bőny SE (Győr-Moson-Sopron II.)–Móri SE (Fejér I.)
16.30: Balatonalmádi SE (Veszprém I.)–Komárom VSE (NB III)
16.30: Credobus Mosonmagyaróvár (NB III)–Gyirmót FC Győr (NB III)
16.30: Intretech Kapuvári SE (Győr-Moson-Sopron I.)–Dorogi FC (NB III)
16.30: Koppánymonostori SE (Komárom-Esztergom I.)–Sárvár FC (Vas I.)
16.30: Sárisápi BSE (Komárom-Esztergom I.)–Szarvaskend SE (Vas I.)
16.30: Nagyatádi FC (Somogy I.)–PMFC (NB III)
16.30: Iváncsa KSE (NB III)–Pénzügyőr SE (NB III)
16.30: Mohácsi TE 1888 (Baranya I.)–Majosi SE (NB III)
16.30: Sárbogárd SE (Fejér I.)–Dombóvári FC (NB III)
16.30: Budaörs (NB III)–FC Nagykanizsa (NB III)
16.30: Kaposvári Rákóczi FC (NB III)–Érdi VSE (NB III)
18.00: Bicskei TC (NB III)–VSC 2015 Veszprém (NB III)
18.00: Pilisi LK (Pest I.)–XV. Kerületi Issimo SE (BLSZ I.)
Augusztus 24., vasárnap:
16.30: DB Futball Bordány (Csongrád-Csanád I.)–ESMTK (NB III)
16.30: Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)–Szombathelyi Haladás (NB III)
16.30: Nyergesújfalu SE (Komárom-Esztergom I.)–Opus Tigáz Tatabánya (NB III)
16.30: Mórágyi SE (Tolna II.)–BFC Siófok (NB III)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu