Az újonc első sikere

Hazai környezetben arattak győzelmet. Az Ózd-Sajóvölgye fölényes sikert ért el.

Vasárnap rendezték a labdarúgó NB III, Észak-Keleti csoport 3. fordulójának küzdelmeit. A vármegyei csapatok közül az Ózd-Sajóvölgye mellett a Termálfürdő FC Tiszaújváros is otthon tartotta a három pontot.

Ózd
Korbély Kristóf az Ózd-Sajóvölgye csatára duplázott. Fotó: Sajóvölgye Focisuli

Ózd: magabiztos győzelem

Labdarúgó NB III, 3. forduló

Ózd-Sajóvölgye – Nyíregyháza Spartacus tartalék 5–1 (3–1)
Ózd, 600 néző. V.: Török (Vargha, Pálfi).
Ózd: Pápai – Arday (Szemere, 72.), Korbély (Filkóházi, 72.), Stefán, Pataki, Horváth S. (Gáti, 68.), Bochkor (Fercsák, 72.), Pócsik, Tordai, Magyar (Takács, 54.), Zimányi. Játékos-edző: Bene Attila.
Nyíregyháza tartalék: Harman – Silling, Kondor, Pók (Bodnár, 68.), Bertók (Kerezsi, 79.), Kalán (Törő M., 46.), Törő A. (Tasi B., 72.), Korodi (Tasi A, 72.), Oláh B., Kovalecz, Aranyos. Vezetőedző: Papp Ákos.
G.: Korbély (13., 22.), Zimányi (47.), Filkóházi (84.), Pataki (90.) ill. Silling (20.).
Bene Attila: – Nem csak jól, de eredményesen is játszottunk. Megmutatták a srácok, hogy nem csak a kezdő 11-re lehet számítanunk. Ez a győzelem önbizalmat kell, hogy adjon a továbbiakra.
Papp Ákos: – Ezen a mérkőzésen abszolút kijött a rutintalanságunk. Az első félidőben sokszor voltunk az ellenfél védelme mögött, de ezek a helyzetek kihasználatlanok maradtak. Gratulálok a hazai csapat jó teljesítményéhez.

Bacsó Beton-Cigánd SE – Putnok FC 1–1 (0–1)
Cigánd, 200 néző. V.: Sándor Cs. (Szilágyi, Dr. Kulcsár).
Cigánd: Iváncsics – Mrva, Horváth Z., Balogh (Kertész, 56.), Babics (Nikic, 56.), Misák (Cseh, 71.), Girdán (Nagy 80.), Kardos (Biró, 46.), Syrota, Vass O., Králik. Vezetőedző: Kocsis János.
Putnok: Ecsegi – Nagy, Mihály, Menyhárt (Selmeci, 88.), Zvara, Süttő, Kocsis (Talpalló, 60.), Tagai, Kercsó (Juhos, 84.), Jova, Angyal (Filkóházi, 84.). Vezetőedző: Szala Ákos.
G.: Horváth Z. (67.) ill. Zvara (17.).
Kocsis János: – nyilatkozat később
Szala Ákos: – Az első félidőben egyértelmű mezőnyfölényben futballoztunk, ebben az időszakban megvolt a lehetőségünk, hogy növeljük az előnyünket. A fordulás után a hazaiaknak kedvezett a szél, és érvényesíteni tudták azt a fizikális játékstílust, amiben erősek. Úgy gondolom, az osztály egyik legnehezebb pályájáról ponttal távozni értékes eredmény, de ami ennél is fontosabb, hogy mérkőzésről mérkőzésre egyre minőségibb a játékunk. Jelenleg körülbelül 60%-át mutatjuk annak, amire rövid időn belül képesek leszünk. Gratulálok a csapatnak, ebből a találkozóból is tudunk fejlődni és tanulni.

Termálfürdő FC Tiszaújváros – DVTK tartalék F4R 2–1 (0–0)
Tiszaújváros, 150 néző. V.: Dévényi (Vilmányi, Kiss B.).
Tiszaújváros: Hornyák – Barta (Bernáth, 57.), Erdei (Lehóczki, 88.), Tóth B., Farkas, Varga, Papp, Batta, Varjas, Tóth S. (Vitelki B., 37.), Ivánka. Vezetőedző: Huszák Géza.
DVTK tartalék: Bánhegyi – Kiss B., Vass, Kiss L. (Purzsa, 84.), Krone, Jászberényi (Macsó, 71.), Bacsa, Gyebróczki (Karnitski, 71.), Stavnichuk, Varga M., Szlifka. Vezetőedző: Vitelki Zoltán.
G.: Bacsa (72. – öngól), Farkas (80.) ill. Krone (48.)
Huszák Géza: – A mezőnyben nagyon kulturáltan futballoztak a diósgyőri fiatalok. Egy nagy bedobás utáni szituációból kaptuk a gólt, amire fel voltunk készülve... Nehéz helyzetből sikerült felállnunk, értékes ez a győzelem.
Vitelki Zoltán: – Azt éreztem végig,  hogy meccsben vagyunk, de sokszor türelmetlenek voltunk főleg a támadó zónában, ettől függetlenül uraltuk a mérkőzést,  de nagyon figyelnünk kellett a hazai kontrákra. Fordulópontjai voltak a mérkőzésnek, a mi kihagyott óriási ziccerünk illetve az öngólunk. Az egy pontra mindenképpen rászolgáltunk volna!

További eredmények:
Tiszafüredi VSE – Kisvárda Master Good tartalék  0–2 (0–1)
Sényő FC-ZMB Building – DVSC tartalék 0–3 (0–1)
Debreceni EAC – Tarpa SC 1–0 (0–0)
Gödöllői SK – FC Hatvan  2–0 (2–0)
Eger SE – Füzesabony SC  0–1 (0–0)

 

