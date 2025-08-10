Az újonc első sikere

Vasárnap rendezték a labdarúgó NB III, Észak-Keleti csoport 3. fordulójának küzdelmeit. A vármegyei csapatok közül az Ózd-Sajóvölgye mellett a Termálfürdő FC Tiszaújváros is otthon tartotta a három pontot.

Korbély Kristóf az Ózd-Sajóvölgye csatára duplázott. Fotó: Sajóvölgye Focisuli

Ózd: magabiztos győzelem

Labdarúgó NB III, 3. forduló

Ózd-Sajóvölgye – Nyíregyháza Spartacus tartalék 5–1 (3–1)

Ózd, 600 néző. V.: Török (Vargha, Pálfi).

Ózd: Pápai – Arday (Szemere, 72.), Korbély (Filkóházi, 72.), Stefán, Pataki, Horváth S. (Gáti, 68.), Bochkor (Fercsák, 72.), Pócsik, Tordai, Magyar (Takács, 54.), Zimányi. Játékos-edző: Bene Attila.

Nyíregyháza tartalék: Harman – Silling, Kondor, Pók (Bodnár, 68.), Bertók (Kerezsi, 79.), Kalán (Törő M., 46.), Törő A. (Tasi B., 72.), Korodi (Tasi A, 72.), Oláh B., Kovalecz, Aranyos. Vezetőedző: Papp Ákos.

G.: Korbély (13., 22.), Zimányi (47.), Filkóházi (84.), Pataki (90.) ill. Silling (20.).

Bene Attila: – Nem csak jól, de eredményesen is játszottunk. Megmutatták a srácok, hogy nem csak a kezdő 11-re lehet számítanunk. Ez a győzelem önbizalmat kell, hogy adjon a továbbiakra.

Papp Ákos: – Ezen a mérkőzésen abszolút kijött a rutintalanságunk. Az első félidőben sokszor voltunk az ellenfél védelme mögött, de ezek a helyzetek kihasználatlanok maradtak. Gratulálok a hazai csapat jó teljesítményéhez.

Bacsó Beton-Cigánd SE – Putnok FC 1–1 (0–1)

Cigánd, 200 néző. V.: Sándor Cs. (Szilágyi, Dr. Kulcsár).

Cigánd: Iváncsics – Mrva, Horváth Z., Balogh (Kertész, 56.), Babics (Nikic, 56.), Misák (Cseh, 71.), Girdán (Nagy 80.), Kardos (Biró, 46.), Syrota, Vass O., Králik. Vezetőedző: Kocsis János.

Putnok: Ecsegi – Nagy, Mihály, Menyhárt (Selmeci, 88.), Zvara, Süttő, Kocsis (Talpalló, 60.), Tagai, Kercsó (Juhos, 84.), Jova, Angyal (Filkóházi, 84.). Vezetőedző: Szala Ákos.

G.: Horváth Z. (67.) ill. Zvara (17.).

Kocsis János: – nyilatkozat később

Szala Ákos: – Az első félidőben egyértelmű mezőnyfölényben futballoztunk, ebben az időszakban megvolt a lehetőségünk, hogy növeljük az előnyünket. A fordulás után a hazaiaknak kedvezett a szél, és érvényesíteni tudták azt a fizikális játékstílust, amiben erősek. Úgy gondolom, az osztály egyik legnehezebb pályájáról ponttal távozni értékes eredmény, de ami ennél is fontosabb, hogy mérkőzésről mérkőzésre egyre minőségibb a játékunk. Jelenleg körülbelül 60%-át mutatjuk annak, amire rövid időn belül képesek leszünk. Gratulálok a csapatnak, ebből a találkozóból is tudunk fejlődni és tanulni.