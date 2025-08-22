Így várja a rangadót az ősi rivális trénere

Szombaton este hazai környezetben fogadja a Nyíregyháza Spartacus FC a DVTK labdarúgó csapatát a Fizz Liga 5. fordulójában. A szomszédvárak csatáját megelőzően így nyilatkozott a hazai trénere:

Szabó István, a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőedzője. Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC

Nyíregyházán örülnek a legutóbbi győzelmüknek

– Minden siker a csapatépítés szempontjából fontos lépcsőfokot jelent – kezdte Szabó István, a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőedzője. – Nagyon örültünk a legutóbbi győzelemnek, de másnap már edzést tartottunk, és máris itt az újabb rangadó. Feltérképeztük a Diósgyőrt, bár nem kezdtek jól, még csak négy forduló telt el, dőreség lenne már most véleményt formálni arról, ki, milyen erőt képvisel. Ehhez legalább 10-11 forduló kell. Minden évben nagy küzdelem folyik mind a kiesés elkerüléséért, mind a bajnoki címért. Fontos része csapatunknak a szurkolótábor, nagy erőt adnak a találkozókon, fontos a támogatásuk. Bízunk abban, hogy mindez most is – ahogy a korábbi találkozókon is – sportszerűen történik majd. Szeretnénk hétről-hétre jobban játszani, voltak már jó időszakok, de itt még van hiányérzetem. Fontos lesz, hogy végig kiegyensúlyozottak legyünk, és ehhez jó egyéni teljesítmények párosuljanak.