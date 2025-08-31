,,A Köröm SE-t mindennemű sporttevékenységtől el kellene tiltani a viselkedésük miatt!"- fotókkal

A labdarúgó vármegyei II. osztály Közép csoportjának 2. fordulójában vasárnap három találkozót rendeztek. A Nyékládháza hiába vezetett 3-0-ra, végül egy pontot szerzett.

A Nyékládháza nem jutott dűlőre a körömiekkel. Fotó: Vajda János

Nyékládháza: pont osztozkodás

Vármegyei II. o. Közép csoport, 2. forduló

Bükkábrány – Bogács 3–5 (1–2)

Bükkábrány, 100 néző. V.: Tóth I. T. (Szutorcsik, Görzsöny).

Bükkábrány: Jaksi – Tóth P., Bodzán (Paczók), Gulya, Sajtós, Balázs Á., Holicskó (Juhos), Kovács Á., Orosz, Hutter, Kükedi. Edző: Nagy László. Bogács: Szabó L. – Domján (Budai), Czeglédi, Pap M. (Nyitrai), Salavári (Nagy L.), Stefanecz, Varga P., Pozsomai (Kalmár), Csörgő, Egyed (Jordán), Kiss A. (Szitai). Edző: Czeglédi Márk. G.: Balázs Á., Bodzán (11-esből), Sajtós, ill. Pozsomai, Egyed, Szitai, Jordán, Kalmár. Kiállítva: Kovács Á. (27.). Jók: Jaksi, ill. az egész csapat.

Nagy László: – Gratulálok a vendégeknek.

Czeglédi Márk: – A kiállításig ellenfelünk többet birtokolta a labdát. Ezt követően a labdabirtoklás kiegyenlített lett. Ennek ellenére sokkal veszélyesebbek voltunk a kapujukra. Ha a kapusuk nem véd parádésan, sokkal nagyobb különbséggel nyerünk.

Nyékládháza – Köröm 3–3 (3–0)

Nyékládháza, 100 néző. V.: Fülöp N. (Kiss G., Fülöp G.).

Nyékládháza: Galuska – Váradi, Fizer (Fodor), Zurai (Bárczi), Csörgő, Bőcsi, Lakatos V., Vangor, Szauervein, Lengyel (Fizer R.), Bobik. Edző: Sohajda Zsolt. Köröm: Mida – Kiss S., Horvát T. (Nagy J.), Rontó, Homenszki, Horváth R. (Oláh), Farkas Sz., Rontó, Farkas G., Horváth J., Farkas M. Edző: Tóth Róbert. G.: Vangor, Lakatos, Zurai, ill. Homenszki, Kiss S., Oláh. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Sohajda Zsolt: – Az első félidőben 3-0-ra vezettünk. Szünet után bent maradtunk az öltözőben, így oda ajándékoztunk egy pontot az ellenfélnek! A Köröm SE-t mindennemű sporttevékenységtől el kellene tiltani a viselkedésük miatt!

Tóth Róbert: – Egy parázs mérkőzésen 0-3-ról feljött csapatom és bravúrosan pontot szerzett.