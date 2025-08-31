augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Vármegyei II. osztály

1 órája

,,A Köröm SE-t mindennemű sporttevékenységtől el kellene tiltani a viselkedésük miatt!"- fotókkal

Gólokban nem volt hiány. A Nyékládháza hazai pályán lépett pályára.

Fotó: Vajda János

A labdarúgó vármegyei II. osztály Közép csoportjának 2. fordulójában vasárnap három találkozót rendeztek. A Nyékládháza hiába vezetett 3-0-ra, végül egy pontot szerzett.

Nyékládháza
A Nyékládháza nem jutott dűlőre a körömiekkel. Fotó: Vajda János

Nyékládháza: pont osztozkodás

Vármegyei II. o. Közép csoport, 2. forduló

Bükkábrány – Bogács 3–5 (1–2) 
Bükkábrány, 100 néző. V.: Tóth I. T. (Szutorcsik, Görzsöny).
Bükkábrány: Jaksi – Tóth P., Bodzán (Paczók), Gulya, Sajtós, Balázs Á., Holicskó (Juhos), Kovács Á., Orosz, Hutter, Kükedi. Edző: Nagy László. Bogács: Szabó L. – Domján (Budai), Czeglédi, Pap M. (Nyitrai), Salavári (Nagy L.), Stefanecz, Varga P., Pozsomai (Kalmár), Csörgő, Egyed (Jordán), Kiss A. (Szitai). Edző: Czeglédi Márk. G.: Balázs Á., Bodzán (11-esből), Sajtós, ill. Pozsomai, Egyed, Szitai, Jordán, Kalmár. Kiállítva: Kovács Á. (27.). Jók: Jaksi, ill. az egész csapat.
Nagy László: – Gratulálok a vendégeknek.
Czeglédi Márk: – A kiállításig ellenfelünk többet birtokolta a labdát. Ezt követően a labdabirtoklás kiegyenlített lett. Ennek ellenére sokkal veszélyesebbek voltunk a kapujukra. Ha a kapusuk nem véd parádésan, sokkal nagyobb különbséggel nyerünk.  

Nyékládháza – Köröm 3–3 (3–0)
Nyékládháza, 100 néző. V.: Fülöp N. (Kiss G., Fülöp G.).
Nyékládháza: Galuska – Váradi, Fizer (Fodor), Zurai (Bárczi), Csörgő, Bőcsi, Lakatos V., Vangor, Szauervein, Lengyel (Fizer R.), Bobik. Edző: Sohajda Zsolt. Köröm: Mida – Kiss S., Horvát T. (Nagy J.), Rontó, Homenszki, Horváth R. (Oláh), Farkas Sz., Rontó, Farkas G., Horváth J., Farkas M. Edző: Tóth Róbert. G.: Vangor, Lakatos, Zurai, ill. Homenszki, Kiss S., Oláh. Jók: senki, ill. az egész csapat.
Sohajda Zsolt: – Az első félidőben 3-0-ra vezettünk. Szünet után bent maradtunk az öltözőben, így oda ajándékoztunk egy pontot az ellenfélnek! A Köröm SE-t mindennemű sporttevékenységtől el kellene tiltani a viselkedésük miatt!
Tóth Róbert: – Egy parázs mérkőzésen 0-3-ról feljött csapatom és bravúrosan pontot szerzett.

Nyékládházi DE-Körömi SK mérkőzés

Fotók: Vajda János

Vatta – Hejőpapi 7–1 (4–0) 
Vatta, 40 néző. V.: Fotiu (Kalló Zs., Varga I. Z.).
Vatta: Szemán (Tóth B.) – Kis K., Kolompár Miklós, Kolompár Mihály, Kis Z. (Kövesdi), Barta, Merucza B., Janó, Zelei (Lakatos G.), Merucza A., Jóner (Gellérfi). Edző: Jóner Gábor. Hejőpapi: Ardai – Szilágyi (Farkas), Balogh B., Balog D., Soltész (Gyárfás), Klink, Kiss J. (Hegedüs), Benőcs, Farkas, Nyerges, Kovács E. Edző: Németh Károly. G.: Kolompár Mihály (4 – egyet 11-esből), Janó (2), Merucza B., ill. Gyárfás. Jók: Kolompár Mihály (a mezőny legjobbja) és az egész csapat ill. senki.
Jóner Gábor: – Jól és eredményesen futballoztunk. Gratulálok a csapat teljesítményéhez. A továbbiakban sok sikert Hejőpapi csapatának.
Hegedüs Patrik elnök: – Gratulálok Vatta csapatának. A hiányzókat ma nem bírtuk el. 

 

