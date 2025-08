,,Csillogtattunk dolgokat abból, amit szeretnénk játszani, de nem vagyunk jelenleg készen" - fotók

A múlt hét végi Magyar Kupa forduló miatt szerdán hétközi fordulót (a másodikat) rendeztek az NB III-ban, az Észak-keleti csoportban (is). Négy párosításban öt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei klub lépett pályára. Az eredmények:

Az NB III hétközi, vármegyei rangadóját a Putnok nyerte Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Putnok FC – Termáfürdő FC Tiszaújváros 3–0 (1–0)

Putnok, 200 néző. V.: Tóth T. (Szabó, Győri).

Putnok: Ecsegi – Nagy R., Mihály (Selmeci, 85.), Menyhárt, Zvara (Juhos, 75.), Talpalló (Jova, 56.), Süttő, Kocsis, Tagai, Kercsó, Angyal. Vezetőedző: Szala Ákos.

Tiszaújváros: Hornyák – Tóth B., Erdei (Vitelki B., 61.), Bernáth (Barta, 53.), Varjas, Farkas, Varga, Papp, Batta, Ivánka, Tóth S. (Kapitány, 81.). Vezetőedző: Huszák Géza.

G.: Menyhárt (40., 84.), Angyal (77.).

Szala Ákos: – A mérkőzés jelentős részében jobban játszottunk ellenfelünknél, de volt olyan szakasz is, mikor indokolatlanul sok labdavesztés jellemezte a játékunkat. Fejlődnünk kell sok mindenben, de fogunk is az idő előrehaladtával. Csillogtattunk dolgokat abból, amit szeretnénk játszani, de nem vagyunk jelenleg készen, kell még idő, mire teljesen összeállunk és olyan szinten fogunk tudni játszani, amit elterveztünk. Alázatos játékosokkal vagyok körülvéve, akik fejlődni akarnak, ez megkönnyíti a dolgunkat. A mentalitás része rendben volt a mérkőzésen is, de tudunk és fogunk is ettől jobban játszani.

Huszák Géza: – Nulla-nullánál két óriási helyzetet elpuskáztunk, és ahogy lenni szokott, a mi pontrúgásunkból az ellenfél megkontrázott, és gólt kaptunk. A második félidőben próbáltunk változtatni, de az ellenfél jól használta ki a helyzeteit.