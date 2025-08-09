A vesztes csapat edzője így értékelt: ,,Jó idő volt" + fotók, videó

augusztus 9., szombat

53 perce

Szombaton rendezték az összes mérkőzést. Az MVSC-Miskolc hazai pályán győzelemmel debütált.

Boon.hu
Fotó: Vajda János

A vármegyei I. osztály küzdelmei ismét elkezdődtek. A MVSC-Miskolc magabiztos 2–0-s győzelmet aratott.

MVSC-Miskolc
A MVSC-Miskolc begyűjtötte a három pontot. Fotó: Vajda János

MVSC-Miskolc: győzelemmel rajtoltak

Labdarúgás: vármegyei I. osztály, 1. forduló

MVSC-Miskolc – Bánhorváti-Sajóvölgye 2–0 (0–0)
Miskolc, MVSC Sporttelep, 100 néző. V.: Tóth L. (Semegi, Kiss P.).
MVSC: Sándor K. – Lőrincz, Kiss P., Kurucz (Bedő, 85.), Bakos (Hernádi, 65.), Kele, Kovács F. (Matusz-Kalász, 65.), Blaskó (Bánk, 59.), Csávás (Veres, 59.), Gönczi, Sebestyén. Edző: Kurucz Gábor.
Bánhorváti-Sajóvölgye: Havasi (Vasmán, 46.) – Soltész, Sziklai, Kazvinszki, Pogonyi (Pipoly, 55.), Komári (Szita, 46.), Lovas (Lévai, 66.), Szlifka Cs., Iski (Ferkel, 66.), Fercsák (Filkóházi, 46.), Oláh M. Edző: Koleszár György.
G.: Csávás (56.), Gönczi (72. - 11-esből).
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Kurucz Gábor: – Magabiztos győzelmet arattunk. A hozzáállással nagyon elégedett vagyok. Több volt benne, de szerencsére ez elég volt ma. A továbbiakban sok sikert Bánhorváti csapatának.
Koleszár György: – Gratulálok a Vasútnak!

MVSC-Miskolc – Bánhorváti-Sajóvölgye megyei foci

Fotók: Vajda János

Mezőkeresztes VSE – BTE Felsőzsolca 4–2 (2–2)
Mezőkeresztes, 100 néző. V.: Nagy M. (Sántha, Mészáros).
Mezőkeresztes: Kertész V. – Kundrák (Takács, 46.), Sebestyén, Illés, Tóth D. (Varga Z., 92.), Ludvig, Rozgonyi, Nagy Z., Dorogi (Varga M., 46.), Bóta (Fekete, 78.), Dávid F. (Barta, 83.). Edző: Kertész Péter.
BTE Felsőzsolca: Kupai – Kupcsik, Vinga, Molnár R., Kiss Z., Veréb, Agárdy (Király, 44.), Harsányi, Tóth K., Varga L., Molnár D., Glódi (Lippai G., 72.). Edző: Gulyás Dénes.
G.: Dávid F. (5., - 11-esből, 41., 58.), Takács B. (76.), ill. Varga L. (13., 28.).
Jók: Dávid F. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Varga L.
Kertész Péter: – Minden kezdet nehéz, de ma győzött a rutin. Végig magabiztosan, jól futballozva, megérdemelt győzelem.
Gulyás Dénes: – Nagyon jó idő volt.

Izsófalva SE – Sajóbábonyi VSE 3–2 (1–2)
Izsófalva, 300 néző. V.: Tóth J. (Szutorcsik, Éliás).
Izsófalva: Rézműves E. – Rézműves J., Lakatos R., Musa, Csorba (Nadanicsek, 83.), Lázi L., Lehel (Sipos, 46.), Dányi, Fehér, Járdánházy, Filkóházi. Edző: Barnóczky Attila.
Sajóbábony: Gergely R. – Bucsák (Csattos, 65.), Szemere, Németh D., Németh B., Titkó B., Kovács P., Huszti, Tóth I., Sebők, Madarász (Nagy D., 46., Filetóth, 83.). Edző: Tóth Tibor.
G.: Lázi L. (10.), Csorba (54.), Filkóházi (63.), ill. Sebők (17., 36.).
Jók: Rézműves E. (a mezőny legjobbja), az egész csapat, ill. senki.
Barnóczky Attila: – Nem tudom, mi a körülménnyel a probléma a vendégeknek, igaz, száraz volt a pálya, és kemény, de a mi fiaink mezítláb közlekednek a forró bitumenen, ezért bírják. Helyzet itt, helyzet ott, végül mi nyertünk. További sok sikert a vendégcsapatnak.
Tóth Tibor: – Szezon eleji forma. Az első 20 percben nem tudtuk lezárni a mérkőzést. Aki ezeket a körülményeket engedte, én fogok vele kezet.

Sátoraljaújhelyi TKSE – Tállya RSE 1–6 (0–2)
Sátoraljaújhely, 200 néző. V.: Kujbus (Séra, Bense).
Sátoraljaújhely: Takács Á. – Dandás, Bartha, Kovács N., Kovács D., Vojtovics, Czipf V. (Farkas A., 46.), Lukács B., Dimov, Czipf P. (Kucsinka, 46.), Balogh (Hunyadi, 43.). Edző: Nagy Zsolt Csaba.
Tállya: Tarr (Juhász, 76.) – Nyitrai, Horváth B. (Molnár J., 46.), Pecsenye (Török, 61.), Holló (Varga A., 52.), Fazekas, Bak, Zsiga M., Ujvári (Kontra, 52.), Tőkés (Koc, 46.), Varga M. Edző: Martis Ferenc.
G.: Vojtovics (90+1.), ill. Nyitrai (43. - 11-esből, 85.), Molnár J. (49., 69.), Zsiga (4.), Fazekas (63.). 
Kiállítva: Dandás (48.).
Jók: senki, ill. Fazekas (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.
Nagy Zsolt Csaba: – Nehéz kezdés volt ez a mai nap. Sok sérültünk kapcsán nem tudtuk azt játszani, amit szerettünk volna. Emellett enerváltság jellemezte a játékunkat, amit megpecsételt egy piros lap is. Ez alapján a mérkőzés eredménye borítékolható volt. Remélem, a további mérkőzésünkön több élményt tudunk nyújtani a hazai nézőknek. További sok sikert Tállya csapatának.
Martis Ferenc: – Kötelező győzelmet arattunk a lelkes és sportszerű hazaiak ellen. Sok sikert az újhelyi csapatnak!

Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát – Szirmabesenyő 4–3 (3–1)
Mezőcsát, 280 néző. V.: Füleki (Kovács A., Galambosi).
Mezőcsát: Kupcsik – Juhász V., Tóth M. (Lénárt, 46.), Erdélyi, Kalocsai, Molnár A. (Tóth R., 90.), Lovász L. (Balogh A., 77.), Lovász B., Sipos J., Új-Nagy (Pocsai, 89.), Sipos Z. Edző: Szombati Krisztián.
Szirmabesenyő: György M. – Leczó (Peknyó, 80.), Leskó, Péter I. (Orosz, 80.), Mészáros B., Rem, Horváth Zs., Nyíri, Figeczki, Vróbel, Bodó (Tamás B., 65.). Edző: György Gábor.
G.: Új-Nagy (9.), Kalocsai (11.), Molnár A. (34.), Erdélyi (52.), ill. Rem (41.), Péter I. (63.), Tamás B. (78.).
Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.
Szombati Krisztián: – Elsősorban gratulálok a csapatnak a győzelemhez. De úgy gondolom, az eredmény nem tükrözi a játék képét. Mindkét félidőben volt egy tíz perces rövidzárlatunk, ami itt már nem fér bele. Hétfőtől azon fogunk dolgozni, hogy ezeket a hibákat kijavítsuk.
György Gábor: – Minden mérkőzésnek meg van a tanulsága. A mainak az volt, hogy nem fér bele, hogy adunk az ellenfélnek 30 perc előnyt. Viszont utána rendeztük a sorokat, visszajöttünk a mérkőzésbe, a végén sanszunk volt az egy pontra. Gratulálok a Mezőcsát csapatának.

Szerencs VSE – Emődi ÁIDSE 1–2 (0–1)
Szerencs, 100 néző. V.: Majoros (Németh Z., Kiss B.).
Szerencs: Tóth M. – Berta, Jáger, Margitai, Spéder (Berta, 64.), Ternyik, Kramcsák, Plavuscsák (Szabó Zs., 67.), Godzsák (Lukács, 77.), Berecz, Tóth M. (Timár, 46.). Edző: Uray Attila.
Emőd: Giák – Kósa (Ádám L., 57.), Nagy P., Varga B., Eperjesi G., Turcsik, Vajda Á. (Porczner, 84.), Lőrincz P., Rémiás, Stumpf (Bűdi, 72.), Csendom. Edző: Vámosi Csaba.
G.: Jáger (58.), ill. Turcsik (33.), Stumpf (56.).
Jók: az egész csapat, ill. Lőrincz P., Varga, Turcsik. 
Uray Attila: – Felnőttünk a feladathoz, de sajnos ez pontot nem ért.
Vámosi Csaba: – Az első félidőben uraltuk a mérkőzést, vezettünk is. A másodikban sikerült kétgólos vezetést szereznünk, de a hazaiak hamar szépítettek. Volt pár meleg szituáció hátul, egy szabályos gólunkat elvett a partjelző. Sok csapat meg fog szenvedni Szerencsen.

Edelény-Borsodszer –Parasznya SE 4–3 (3–0)
Edelény, 100 néző. V.: Belicza (Fotiu, Géresi).
Edelény: Galambvári – Juhász, Mészáros R., Krajnyák (Koós, 41., Varga D., 78.), Szurdok, Fábián, Berta, Hegedűs Cs., Mészáros Z., Sipos, Papp. Edző: Sándor Zsolt.
Parasznya: Vida – Major, Bári, Sramkó, Vislohuzov, Lekli, Keményffy, Tóth L. (Kovács Cs., 59.), , Kovács Sz. (Czékus, 78.), Roha, Tóth K. Edző: Konczvald István.
G.: Szurdok (15., 21.), Mészáros Z. (39.), Sipos (69.), ill. Lelki (58., 60.), Sramkó (48.).
Jók: az egész csapat, ill. Lekli.
Sándor Zsolt: – Kicsit flúgos futam lett belőle. Ilyen vezetés birtokában nem szabad megengedni, hogy izguljunk a végén. De persze a legfontosabb a győzelem, átalakulóban lévő csapatunknak.
Konczvald István: – Sajnos, csak a 35. percben érkeztünk meg a mérkőzésre. Pozitívum, hogy három gólos hátrányból felálltunk, de ott már sajnos nem tudtunk tovább koncentrálni. Sok sikert az Edelénynek.

BSK-Alsózsolca – Gesztely FC 1–3 (1–2)
Alsózsolca, 100 néző. V.: Nagy F. (Porcs, Nagy G.).
Alsózsolca: Lövey – Titkó G., Polényi T., Lippai Á., Jecs, Herczeg, Üveges, Bóna, Hallgató, Urbán (Makónyi, 70.), Cservenyák. Edző: Varacskai István.
Gesztely: Szegő – Sebestyén, Nagy A., Kollár, Molnár M., Gulyás, Kundrák, Szajky (Zanócz, 82.), Kovács B., Horváth S. (Rák, 70.), Demkó (Rontó, 89.). Edző: Jordán András.
G.: Jecs (11.), ill. Molnár M. (4.), Demkó (44.), Szajky (66.).
Jók: Lövey, Jecs, Lippa Á., Titkó G., Polényi, ill. az egész csapat.
Varacskai István: – Ellenfelünk koncentráltabb és élesebb volt a támadó harmadban, így megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.
Jordán András: – Számomra az volt a legfontosabb, hogy eredményesen kezdjük a bajnokságot. Mivel a nagy melegben a labdabirtoklási fölényünk is meg volt, így csak gratulálni tudok a csapatnak.

 

 

