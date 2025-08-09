A vesztes csapat edzője így értékelt: ,,Jó idő volt" + fotók, videó

Sátoraljaújhelyi TKSE – Tállya RSE 1–6 (0–2)

Sátoraljaújhely, 200 néző. V.: Kujbus (Séra, Bense).

Sátoraljaújhely: Takács Á. – Dandás, Bartha, Kovács N., Kovács D., Vojtovics, Czipf V. (Farkas A., 46.), Lukács B., Dimov, Czipf P. (Kucsinka, 46.), Balogh (Hunyadi, 43.). Edző: Nagy Zsolt Csaba.

Tállya: Tarr (Juhász, 76.) – Nyitrai, Horváth B. (Molnár J., 46.), Pecsenye (Török, 61.), Holló (Varga A., 52.), Fazekas, Bak, Zsiga M., Ujvári (Kontra, 52.), Tőkés (Koc, 46.), Varga M. Edző: Martis Ferenc.

G.: Vojtovics (90+1.), ill. Nyitrai (43. - 11-esből, 85.), Molnár J. (49., 69.), Zsiga (4.), Fazekas (63.).

Kiállítva: Dandás (48.).

Jók: senki, ill. Fazekas (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Nagy Zsolt Csaba: – Nehéz kezdés volt ez a mai nap. Sok sérültünk kapcsán nem tudtuk azt játszani, amit szerettünk volna. Emellett enerváltság jellemezte a játékunkat, amit megpecsételt egy piros lap is. Ez alapján a mérkőzés eredménye borítékolható volt. Remélem, a további mérkőzésünkön több élményt tudunk nyújtani a hazai nézőknek. További sok sikert Tállya csapatának.

Martis Ferenc: – Kötelező győzelmet arattunk a lelkes és sportszerű hazaiak ellen. Sok sikert az újhelyi csapatnak!

Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát – Szirmabesenyő 4–3 (3–1)

Mezőcsát, 280 néző. V.: Füleki (Kovács A., Galambosi).

Mezőcsát: Kupcsik – Juhász V., Tóth M. (Lénárt, 46.), Erdélyi, Kalocsai, Molnár A. (Tóth R., 90.), Lovász L. (Balogh A., 77.), Lovász B., Sipos J., Új-Nagy (Pocsai, 89.), Sipos Z. Edző: Szombati Krisztián.

Szirmabesenyő: György M. – Leczó (Peknyó, 80.), Leskó, Péter I. (Orosz, 80.), Mészáros B., Rem, Horváth Zs., Nyíri, Figeczki, Vróbel, Bodó (Tamás B., 65.). Edző: György Gábor.

G.: Új-Nagy (9.), Kalocsai (11.), Molnár A. (34.), Erdélyi (52.), ill. Rem (41.), Péter I. (63.), Tamás B. (78.).

Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Szombati Krisztián: – Elsősorban gratulálok a csapatnak a győzelemhez. De úgy gondolom, az eredmény nem tükrözi a játék képét. Mindkét félidőben volt egy tíz perces rövidzárlatunk, ami itt már nem fér bele. Hétfőtől azon fogunk dolgozni, hogy ezeket a hibákat kijavítsuk.

György Gábor: – Minden mérkőzésnek meg van a tanulsága. A mainak az volt, hogy nem fér bele, hogy adunk az ellenfélnek 30 perc előnyt. Viszont utána rendeztük a sorokat, visszajöttünk a mérkőzésbe, a végén sanszunk volt az egy pontra. Gratulálok a Mezőcsát csapatának.