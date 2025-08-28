Napról-napra, hétről-hétre, hónapról-hónapra

A legjobb nyolc közé kerülést szeretnék elérni, de nagy bravúr lenne – hangzott el a férfi OB I-ben szereplő PannErgy-Miskolci VLC férfi vízilabda csapatának sajtótájékoztatóján. A csütörtöki, a miskolctapolcai Ellipsum Élmény és Strandfürdőben megtartott eseményen a borsodi klub részéről részt vett többek között Hornyák Olivér szakmai igazgató, Takács Gyula ügyvezető, Popovics Miklós vezetőedző, Bachner András utánpótlás szakmai vezető. A PannErgy-hez érkeztek: Moravcsik Martin (kapus) Egerből, Sipos Bendegúz (kapus) a Debreceni VSE-től, továbbá Molnár Gergely Egerből, Fedac Dominic Szolnokról, Regős Vince Áron a BVSC-től, Füzesi Zalán a Debreceni VSE-től, Némethy Dániel a Pécsi VSK-tól, Kedves Benedek az Újpest VSE-től, Dubinák Szabolcs a spanyol Matarótól tért vissza Magyarországra, az ukrán Denis Gusakov a német Duisburgtól érkezett Borsodba, Konstantinos Zachopoulos (Palaio Faliro) Görögországból, míg Szabó István János Nagyváradról. Az MVLC utánpótlásából felkerült Borbíró Tamás Márk (kapus), Baricska Márk, Pásztor Benedek, Urbancsik Patrik és Lövei Máté. Maradtak a tavalyi keretből: Várkonyi Ádám, Almási Patrick, Bikki-Petró Nimród. Azért volt szükség ekkora vérátömlesztésre, mert a tavalyi keretből tízen is távoztak. A csapat az előző pontvadászatban a 10. helyet szerezte meg. Az MVLC első feladata a pécsi Magyar Kupa csoportselejtező, az együttes pénteken 19 órától a házigazda PVSK-Mecsek Füszért ellen játszik, míg szombaton 13 órától az EPS Honvéd ellen ugranak medencébe Popovics Miklós vezetőedző ,,fiai". Ebből a hármasból az első helyezett kerül a legjobb 8 közé.

Sajtótájékoztatót tartott a PannErgy-MVLC vízilabdacsapata. Fotó: Vajda János

MVLC: Létezés garanciája

– Úgy gondolom, hogy sikerült megfelelően megerősíteni a csapatot – jelentette ki Hornyák Olivér. – Nem csak arra törekedtünk, hogy jó játékosokat igazoljunk, hanem jó embereket is, akik a medencében jól kifogják egészíteni, és jól kifogják szolgálni egymást.

A MVLC-nél hosszabb ideje edzőként dolgozó Popovics Miklós, aki korábban volt már beugró, az alábbiakat fogalmazta meg: – Az első kérésem az volt, hogy egy fiatal, pörgős, ambiciózus csapatot tudjunk összerakni. Úgy érzem ez sikerült, de van néhány rutinosabb játékosunk is. A másik fontos dolog, hogy megfeleljünk a változó szabályok miatt új körülményeknek. Jómagam konkrét helyezést nem szeretnék mondani, a cél az, hogy napról-napra, hétről-hétre, hónapról-hónapra lépjünk előre egyet. Siker lenne, ha a keretünk háromnegyede együtt maradna a következő bajnokságra is, mert hosszútávra szeretnénk csapatot építeni. A szakember elmondta stábjának tagjait is: Szilágyi Csongor, Kendeházi Máté valamint a korábbi válogatott úszót Sztankovics Annát.

Bachner András az utánpótlás nevelés fontosságára hívta fel a figyelmet, megjegyezve, hogy az egy klub számára a létezés garanciája. Takács Gyula lapunk kérdésére elmondta, hogy a csapatot működtető gazdasági társaság pénzügyi helyzete stabil.