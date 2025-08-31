augusztus 31., vasárnap

Kupa

2 órája

Így zárt a selejtezőn a vármegyei klub

Baranyában döntöttek a továbbjutásról. Az MVLC az egyik csatáját hozta.

Vízilabda. A Benu férfi Magyar Kupa 2025/2026-os sorozatban a csoportselejtezőkre került sor a hét végén. A PannErgy-MVLC együttese Pécsre utazott, ahol két mérkőzést vívott meg. Az egyiket a házigazda PVSK, míg a másodikat az EPS Honvéd ellen. Az egy győzelem, egy vereség második helyet ért, ami nem lett továbbjutás. Az a fővárosi gárdának sikerült.

MVLC
Az MVLC 50 százalékkal zárta a selejtezőt Fotó: MVLC

Benu Férfi Magyar Kupa, D-csoport (Pécs)
1. mérkőzés:
PannErgy-MVLC-Miskolc – PVSK-Mecsek Füszért 11–8 (2–2, 5–3, 3–2, 1–1)
MVLC: Moravcsik – Bikki-Petró, Szabó, Dubinák 3, Gusakov, Várkonyi 4, Fedac 2. Csere: Almási, Regős, Némethy, Füzesi, Molnár G. 1, Zachopoulos 1. Vezetőedző: Popovics Miklós.
2. mérkőzés:
Endo Plus Service-Honvéd – PannErgy-MVLC-Miskolc 23–18 (5–7, 5–3, 8–2, 5–6)
MVLC: Moravcsik – Bikki-Petró 3, Szabó 3, Dubinák 3, Gusakov 5, Várkonyi 3, Fedac. Csere: Sipos (kapus), Zachopoulos, Regős, Némethy, Füzesi, Molnár G. 1, Kedves. Vezetőedző: Popovics Miklós.
A harmadik mérkőzésen: PVSK-Mecsek Füszért – Endo Plus Service-Honvéd 10–18 (4–4, 1–4, 3–4, 2–6)

A végeredmény:

  1. Endo Plus Service-Honvéd 6 pont
  2. PannErgy-MVLC-Miskolc 3 pont
  3. PVSK-Mecsek Füszért 0 pont


Az Endo Plus Service-Honvéd csapata bejutott a negyeddöntőbe.

 

