augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

24°
+27
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Betartják?

38 perce

A megyei foci varázsának vethet véget az MLSZ új szabálya

Címkék#Megyei I.#megyei foci#MLSZ

A vármegyei bajnokságokban is bevezethetik. Csak a csapatkapitány beszélhet a bírónak az új MLSZ-szabály szerint.

A megyei foci varázsának vethet véget az MLSZ új szabálya

Természetesen a vármegyei foci elbűvölő szépségéhez hozzátartozik a feszültség, az indulatok, és a játékvezetők művészien megfogalmazott, gyakran költői ihletettségű bírálata, mind a lelátóról, mind a pálya gyepéről. A nézőtérről minden bizonnyal továbbra is hallhatjuk majd az előre megfogalmazott gyöngyszemeket és aranyköpéseket egy-egy vitatható ítélet után, ám a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ), a hamarosan induló vármegyei bajnokságokban is bevezeti a „Csak a csapatkapitány” protokollt, amely már a profi és magasabb osztályú meccseken is működik. A szabály lényege egyszerű: vitás helyzeteknél csak a csapatkapitány szólhat a játékvezetőhöz, kulturáltan és tisztelettel. Minden más játékos, aki reklamál vagy beleszól, sárga lapot kaphat.

MLSZ
A bírók védelme az egyik célja az MLSZ új szabályának.  Fotó: NSO

Az MLSZ célja

A meccsek során lesz egy jelzés is, a bíró sípszóval és karjainak keresztezésével jelzi, hogy életbe lépett a protokoll. Ekkor egy 4 méteres „védett zóna” alakul ki körülötte, ahová más játékos nem léphet be. Hanacsek Attila, az MLSZ Játékvezetői Bizottságának elnöke szerint a bírók védelme, valamint a sportszerűség és tisztelet erősítése a fő célja a protokollnak. A szövetség reméli, hogy ez az újítás nyugodtabb légkört teremt a meccseken, és segít megtartani a játékvezetői utánpótlást is. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu