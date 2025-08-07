A megyei foci varázsának vethet véget az MLSZ új szabálya

Természetesen a vármegyei foci elbűvölő szépségéhez hozzátartozik a feszültség, az indulatok, és a játékvezetők művészien megfogalmazott, gyakran költői ihletettségű bírálata, mind a lelátóról, mind a pálya gyepéről. A nézőtérről minden bizonnyal továbbra is hallhatjuk majd az előre megfogalmazott gyöngyszemeket és aranyköpéseket egy-egy vitatható ítélet után, ám a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ), a hamarosan induló vármegyei bajnokságokban is bevezeti a „Csak a csapatkapitány” protokollt, amely már a profi és magasabb osztályú meccseken is működik. A szabály lényege egyszerű: vitás helyzeteknél csak a csapatkapitány szólhat a játékvezetőhöz, kulturáltan és tisztelettel. Minden más játékos, aki reklamál vagy beleszól, sárga lapot kaphat.

A bírók védelme az egyik célja az MLSZ új szabályának. Fotó: NSO

Az MLSZ célja

A meccsek során lesz egy jelzés is, a bíró sípszóval és karjainak keresztezésével jelzi, hogy életbe lépett a protokoll. Ekkor egy 4 méteres „védett zóna” alakul ki körülötte, ahová más játékos nem léphet be. Hanacsek Attila, az MLSZ Játékvezetői Bizottságának elnöke szerint a bírók védelme, valamint a sportszerűség és tisztelet erősítése a fő célja a protokollnak. A szövetség reméli, hogy ez az újítás nyugodtabb légkört teremt a meccseken, és segít megtartani a játékvezetői utánpótlást is.