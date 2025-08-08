augusztus 8., péntek

Kontinensviadal

46 perce

Egyszerű a képlet: aki döntős, az már feljutó

Címkék#kosárlabda#Magyarország#Európa-bajnokság

A bolgárok jönnek. A miskolci kontinensviadalon a hajrá következik.

Fotó: FIBA, Rébay Viktor

A hajrájához érkezett a miskolci B-divíziós U20-as női kosárlabda Európa-bajnokság. A tornán szerepel Magyarország válogatottja is, amely a középdöntőben második összecsapását is megnyerte, a lányok ugyanis csütörtökön este a DVTK Arénában 72-62-re verték Horvátországot. Magyar Gergely szövetségi kapitány együttese ezzel megnyerte az F-csoportot, és a folytatásban az elődöntőben küzd majd meg. Magyarország riválisa az E-csoport másodikja, Bulgária lesz, a meccset szombaton 18 órától kezdik a DVTK Arénában. A másik ágon az E-csoportot megnyerő Szerbia, valamint Horvátország (F2) meccsel a fináléért (kezdés: 20.30).  

miskolci
A miskolci Eb-n a hajrá következik, szombaton döntőbe juthat a magyar csapat Fotó: FIBA

A miskolci eseményről három

Korábban jeleztük: nem biztos az, hogy három feljutó lesz innen, a B-divízióból az A-divízióba, mivel ez függ a most A-divízióban játszó Litvániától, annak helyezésétől, amely jövőre a legmagasabb osztály házigazdája lesz. Azonban eldőlt, hogy a jelenleg portugáliai Matosinhosban játsszó baltiak nem eshetnek ki onnan (annyira nem, hogy szombaton elődöntőt játszanak), tehát már biztos, hogy három válogatott léphet feljebb Miskolcról. Lefordítva: az elődöntők győztesei már biztosan feljutnak az A-divízióba. Az alulmaradó gárdák a vasárnapi bronzmeccsen küzdhetnek meg az utolsó még kiadó helyért.

 

