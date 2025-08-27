2 órája
Az utolsó másodpercben szerzett találat döntött - videó!
Start a kézilabda kupában. A Mezőkövesdi KC továbbjutott.
Fotó: Fotó: Mezőkövesdi KC
Kézilabda. A férfi kézilabda Magyar Kupa 2025/2026-os sorozat 2. fordulójában kedden este hazai pályán játszott a Mezőkövesdi KC csapata. Az NB I/B-s dél-borsodi gárda a bajnoki ,,csoporttárs" Eger ellen lépett parkettre, és egy góllal győzött – amely az utolsó másodpercben esett. Ezen forduló játéknapja egyébként szeptember közepe lett volna, így csak az ezt követő sorsoláson dől majd el, hogy a harmadik körben ki lesz a Mezőkövesd következő ellenfele.
Mezőkövesdi KC – Eger 30–29 (13–15)
Mezőkövesd, 600 néző. V.: Bujdosó, Horváth.
MKC: Ulicsinyi 1 – Jancsó 6/5, Kátai 5, Veres 3, Vrhovina 2, Jávor 3, Szabó 2. Csere: Dócs 7, Tömöri 1, Boda. Vezetőedző: Drizner Péter.
Továbbjutott: Mezőkövesdi KC
