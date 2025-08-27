augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

26°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

3 órája

Az utolsó másodpercben szerzett találat döntött - videó!

Címkék#Mezőkövesdi KC#Magyar Kupa#kézilabda

Start a kézilabda kupában. A Mezőkövesdi KC továbbjutott.

Az utolsó másodpercben szerzett találat döntött - videó!

Fotó: Fotó: Mezőkövesdi KC

Kézilabda. A férfi kézilabda Magyar Kupa 2025/2026-os sorozat 2. fordulójában kedden este hazai pályán játszott a Mezőkövesdi KC csapata. Az NB I/B-s dél-borsodi gárda a bajnoki ,,csoporttárs" Eger ellen lépett parkettre, és egy góllal győzött – amely az utolsó másodpercben esett. Ezen forduló játéknapja egyébként szeptember közepe lett volna, így csak az ezt követő sorsoláson dől majd el, hogy a harmadik körben ki lesz a Mezőkövesd következő ellenfele.

Mezőkövesd
A Mezőkövesd plakátján a végeredmény Fotó: MKC

Mezőkövesdi KC – Eger 30–29 (13–15)
Mezőkövesd, 600 néző. V.: Bujdosó, Horváth.
MKC: Ulicsinyi 1 – Jancsó 6/5, Kátai 5, Veres 3, Vrhovina 2, Jávor 3, Szabó 2. Csere: Dócs 7, Tömöri 1, Boda. Vezetőedző: Drizner Péter.
Továbbjutott: Mezőkövesdi KC

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu