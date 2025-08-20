augusztus 20., szerda

Hamarosan kezdenek

1 órája

Kiszámolták: ebből legalább harminc kell

Drizner Péter, Mezőkövesdi KC, kézilabda

A jövő héten már tétmeccset játszanak. A Mezőkövesdi KC férfi kézilabda csapata előrébb lépne az új szezonban.

Kiszámolták: ebből legalább harminc kell

Fotó: MKC

A tavalyi szezonban a 11. helyen zárt a bajnokságban a Mezőkövesdi KC NB I/B-s férfi kézilabda csapata. A Matyó-gárda első feladata az új, lassan induló idényben majd a Magyar Kupa 2. fordulójában megrendezendő találkozó lesz, jövő kedden, augusztus 26-án 18.30-tól a mezőkövesdi városi sportcsarnokban az Eger lesz az ellenfelük. A honi második vonalban először szeptember 6-án, szombaton 18.00-tól fog parkettre lépni az MKC, szintén saját pályáján, akkor a Csépe Salgótarjáni SKC látogat Kövesdre. Drizner Péter vezetőedző együttese a felkészülés során eddig három meccset vívott meg: előbb elmentek Ferencváros U21-es gárdájához, amelyet megvertek 43-33-ra, aztán az NB II-es Ózdi KC-t ,,ott" 31-29-re, míg múlt pénteken Tiszavasváriban is nyert a Mezőkövesd, 43-41-re.

Mezőkövesdi KC
A jövő héten már tétmeccset játszik a Mezőkövesdi KC. Fotó: MKC

Mezőkövesdi KC: Meghatározó pozíció

– Nagy változások nem történtek a keretben, egy játékos ment, egy jött, előbbi Ásványi Gellért, aki Dabasra ment, utóbbi Jávor Sebestyén, balátlövő, és Ajkáról érkezett hozzánk – árulta el Drizner Péter. – A fiataljainkkal is számolunk, ők úgymond a harmadik számú játékosok a különböző posztokon, egyébként valószínűleg többet tudnak majd segíteni, mint a múlt évben, hiszen rutinosabbak lettek. Az természetesen nagy előny, hogy nem volt nagy mozgás, hiszen az építkezésre, a sok új ember beépítésére nem kell, kellett nagy időt fektetni, gyakorlatilag mindenki ismeri a másikat, úgy a pályán, mind azon kívül. Azért néztünk balátlövő után, mert az mindig meghatározó pozíció, hogy ott mit, és mennyit tud nyújtani egy csapat. Az előző szezonban, úgy gondolom, elég széles volt a taktikai repertoárunk, óriási módosításokat éppen ezért nem tervezünk, de egy-két új dolgot kitaláltunk már, ezeket bizonyosan elő fogjuk venni.

Látják a folyamatokat

Bár az edzők egy része nem szeret számolgatni, azért kértük arra a Mezőkövesdi KC szakmai munkájának irányítóját, mondjon egy pontszámot, amit el szeretnének érni a 2025/2026-os bajnokságban.
– Tavaly 27 ponttal zártunk, ennél többet szeretnénk... – fogalmazott Drizner Péter. – Lehet, van olyan kolléga, aki nyíltan nem mondja ki, de azért előzetesen mindenki matekozik. Azért a múlt bajnokságban is szorgalmasan kellett gyűjtögetni az egységeket, mert nagyjából három csapatról lehetett tudni, hogy a kiesés elkerüléséért fog küzdeni, de négy klub búcsúzott az osztálytól. Most is így fog történni, és most is lesz három csapat, amelyre a szakma egyértelműbben mondja, hogy a veszélyeztetett zónában lesz, ám szintén lesz egy további kieső pozíció. A klubvezetők, edzők, és maguk a játékosok is látják a folyamatokat, hogy hol, hogyan alakulnak a dolgok, szóval mindent összevetve 30 pont legalább szükséges ahhoz, hogy nyugodt évünk legyen. Az újonc csapatok nyílván valamennyire ,,lutrik", be-bejöhet egy-egy meglepetés.

Hatalmas segítséget

Drizner Péter a hatodik szezonját kezdi el zsinórban a Mezőkövesdi KC vezetőedzőjeként, szóval tökéletesen tisztában van azzal, hogy a városban lehet-e beszélni az NB I-es tagság megcélzásáról.
– Beszélni lehet, és nagyon jó visszagondolni azokra az időszakokra, amikor a honi sztárklubok jártak Mezőkövesdre, élvonalbeli mérkőzésre. Reálisan szoktuk nézni a helyzetünket, s szinte biztos, hogy a következő bajnokságban a Dabas, az Eger, a Cegléd, és a Debreceni EAC fog a legnagyobb eséllyel pályázni az élvonalba való feljutásra. Azért azt látni kell, hogy az NB I-be való belépési küszöbb sokkal magasabban van, mint akár 5-6 éve, nehezebb gazdaságilag megugrani. Mezőkövesd középtávon alkalmas lehet arra, hogy újra elsőosztályú klubja legyen kézilabdában. A mi egyik erőnk az az elhivatott szurkolói bázis, amely a csapat mögött áll. Hatalmas segítséget kaptunk tőlük nem csak hazai pályán, hanem az idegenbeli mérkőzéseken is. Bízunk abban, hogy a nézőszámunk növekedni fog az új évadban, és még jobb, eredményesebb meccseink lesznek – zárta nyilatkozatát Drizner Péter.

Az MKC kerete

Kapusok: Ulicsinyi Péter, Szilágyi Benjámin, Hegedüs Flórián.
Jobbszélsők: Jancsó Nándor, Bodnár Bálint, Tóth Botond.
Jobbátlövő: Kátai Richárd.
Irányítók: Veres Balázs, Dócs Árpád, Vizi Hunor.
Beállók: Vrhovina Dominik, Tömöri Dávid, Gál Máté.
Balátlövők: Boda Tamás, Jano Simon, Jávor Sebestyén (Ajka). 
Balszélsők: Sárosi Balázs, Szabó Dániel, Szabó Patrik.


A tények: a bajnokság csapatai

  1. Békési FKC
  2. Ceglédi KK
  3. Dabas KC
  4. Debreceni EAC
  5. Diósgyőri VTK
  6. Ferencvárosi TC U21
  7. Eger
  8. Százhalombattai KE
  9. Mezőkövesdi KC
  10. Pécsi TE PEAC
  11. OTP Bank-Pick Szeged U21
  12. Pler-Budapest U21
  13.  Csépe Salgótarjáni SKC
  14. Vecsési KK
  15. Veszprémi KKFT
  16. Veszprém Handball Academy U21
     

 

 

