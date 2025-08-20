Kiszámolták: ebből legalább harminc kell

A tavalyi szezonban a 11. helyen zárt a bajnokságban a Mezőkövesdi KC NB I/B-s férfi kézilabda csapata. A Matyó-gárda első feladata az új, lassan induló idényben majd a Magyar Kupa 2. fordulójában megrendezendő találkozó lesz, jövő kedden, augusztus 26-án 18.30-tól a mezőkövesdi városi sportcsarnokban az Eger lesz az ellenfelük. A honi második vonalban először szeptember 6-án, szombaton 18.00-tól fog parkettre lépni az MKC, szintén saját pályáján, akkor a Csépe Salgótarjáni SKC látogat Kövesdre. Drizner Péter vezetőedző együttese a felkészülés során eddig három meccset vívott meg: előbb elmentek Ferencváros U21-es gárdájához, amelyet megvertek 43-33-ra, aztán az NB II-es Ózdi KC-t ,,ott" 31-29-re, míg múlt pénteken Tiszavasváriban is nyert a Mezőkövesd, 43-41-re.

A jövő héten már tétmeccset játszik a Mezőkövesdi KC. Fotó: MKC

Mezőkövesdi KC: Meghatározó pozíció

– Nagy változások nem történtek a keretben, egy játékos ment, egy jött, előbbi Ásványi Gellért, aki Dabasra ment, utóbbi Jávor Sebestyén, balátlövő, és Ajkáról érkezett hozzánk – árulta el Drizner Péter. – A fiataljainkkal is számolunk, ők úgymond a harmadik számú játékosok a különböző posztokon, egyébként valószínűleg többet tudnak majd segíteni, mint a múlt évben, hiszen rutinosabbak lettek. Az természetesen nagy előny, hogy nem volt nagy mozgás, hiszen az építkezésre, a sok új ember beépítésére nem kell, kellett nagy időt fektetni, gyakorlatilag mindenki ismeri a másikat, úgy a pályán, mind azon kívül. Azért néztünk balátlövő után, mert az mindig meghatározó pozíció, hogy ott mit, és mennyit tud nyújtani egy csapat. Az előző szezonban, úgy gondolom, elég széles volt a taktikai repertoárunk, óriási módosításokat éppen ezért nem tervezünk, de egy-két új dolgot kitaláltunk már, ezeket bizonyosan elő fogjuk venni.

Látják a folyamatokat

Bár az edzők egy része nem szeret számolgatni, azért kértük arra a Mezőkövesdi KC szakmai munkájának irányítóját, mondjon egy pontszámot, amit el szeretnének érni a 2025/2026-os bajnokságban.

– Tavaly 27 ponttal zártunk, ennél többet szeretnénk... – fogalmazott Drizner Péter. – Lehet, van olyan kolléga, aki nyíltan nem mondja ki, de azért előzetesen mindenki matekozik. Azért a múlt bajnokságban is szorgalmasan kellett gyűjtögetni az egységeket, mert nagyjából három csapatról lehetett tudni, hogy a kiesés elkerüléséért fog küzdeni, de négy klub búcsúzott az osztálytól. Most is így fog történni, és most is lesz három csapat, amelyre a szakma egyértelműbben mondja, hogy a veszélyeztetett zónában lesz, ám szintén lesz egy további kieső pozíció. A klubvezetők, edzők, és maguk a játékosok is látják a folyamatokat, hogy hol, hogyan alakulnak a dolgok, szóval mindent összevetve 30 pont legalább szükséges ahhoz, hogy nyugodt évünk legyen. Az újonc csapatok nyílván valamennyire ,,lutrik", be-bejöhet egy-egy meglepetés.