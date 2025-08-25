augusztus 25., hétfő

Kedden a szomszédvár érkezik hozzájuk, ,,kemény dió" lesz

Címkék#Mezőkövesdi KC#Magyar Kupa#kézilabda

Az Eger a vendégük. A Mezőkövesdi KC közeli ellenfelet fogad.

Kedden a szomszédvár érkezik hozzájuk, ,,kemény dió" lesz

Kézilabda. Két vármegyei férfi kézilabda csapat is pályára lép a napokban a Magyar Kupában. Érdekesség, hogy már a 2. forduló keretében rendezik meg kedden 18.30-tól a Mezőkövesdi KC – Eger összecsapást a dél-borsodi város sportcsarnokában. A Drizner Péter vezetőedző által irányított házigazda, és a vendég hevesi alakulat is az NB I/B-ben szerepel majd a bajnokságban. Az elmúlt szezonban az első osztálytól búcsúzó Heves vármegyei csapat nagy átalakuláson ment át a nyáron. Több távozó mellett sok új érkező van a csapatban. Vezetőedzői poszton is változás történt, Tóth Edmond távozása után, Padla József vette át az Eger irányítását.

Mezőkövesdi KC
A Mezőkövesdi KC - Eger mérkőzés plakátja Fotó: MKC

A jövő héten szerdán, szeptember 3-án még az első forduló részeként bonyolítják le az ÓAM-Ózdi KC – Tiszavasvári SE meccset. A Marosi István Városi Sportcsarnokban majd 18.30-tól drukkolhatnak a nézők. Az ózdiak a harmadik vonal, az NB II C-csoportjában fognak játszani a 2025/2026-os bajnokságban, míg a szabolcsiak a D-csoportban.

