Labdarúgás. A labdarúgó NB II, 4. fordulójában Mezőkövesd Zsóry FC – Szentlőrinc meccset rendeznek, amely Mezőkövesden vasárnap 17.30-tól kezdődik.

A Mezőkövesd Zsóry FC nehéz ellenféllel csap össze Fotó: MZSFC



Csertői Aurél, a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője: – Úgy gondolom, hogy minden siker nagyon értékes, így természetesen a múlt heti Kozármisleny elleni győzelmünk is értékes. Ellenfelünk kerete átalakult a tavalyihoz képest, de véleményem szerint így is nagy skalpot gyűjtöttünk be, fontos három pontot szereztünk. Összességében elégedett vagyok a három forduló alatt begyűjtött 7 ponttal, bár van hiányérzetem a Tiszakécske elleni döntetlen miatt, úgy érzem, hogy ott játszottunk a legjobban, mégsem sikerült nyernünk. Most vasárnap a Szentlőrinc látogat hozzánk, a látottak alapján úgy gondolom, hogy ők a legerősebbek, akikkel eddig találkoztunk. A csapat kerete lényegében együtt maradt és még erősítettek is, nagyon nehéz mérkőzésre számítok ellenük. A mérkőzéseiket látva azt mondhatom, hogy egyáltalán nem játszottak rosszul, de tudjuk, hogy a jó játék nem mindig párosul eredménnyel, ők most ilyen periódusban vannak. A Szentlőrinc egy összeszokott jó csapat, három rutinos csatáruk van, a támadójátékuk kifejezetten jó, bár ez most még nem látszik a góljaik számában. Úgy gondolom, hogy minden mérkőzés más, de annak örülök, hogy újra hazai pályán játszhatunk. Hazai közönség előtt mindig jó pályára lépni, sok erőt adnak nekünk a szurkolóink, ezuton is szeretném megköszönni lelkes közönségünknek a támogatást. Már csak a győzelem hiányzik, hogy minden kerek legyen, remélem vasárnap itthon tartjuk majd a bajnoki pontokat.