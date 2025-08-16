augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

35°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bajnoki

2 órája

,,A csapat kerete lényegében együtt maradt és még erősítettek is"

Címkék#megyei foci#Mezőkövesd Zsóry FC#labdarúgás

Jön az újabb bajnoki. A Mezőkövesd Zsóry FC hazai pályán játszik.

,,A csapat kerete lényegében együtt maradt és még erősítettek is"

Labdarúgás. A labdarúgó NB II, 4. fordulójában Mezőkövesd Zsóry FC – Szentlőrinc meccset rendeznek, amely Mezőkövesden vasárnap 17.30-tól kezdődik.

Mezőkövesd Zsóry FC
A Mezőkövesd Zsóry FC nehéz ellenféllel csap össze Fotó: MZSFC


Csertői Aurél, a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője: – Úgy gondolom, hogy minden siker nagyon értékes, így természetesen a múlt heti Kozármisleny elleni győzelmünk is értékes. Ellenfelünk kerete átalakult a tavalyihoz képest, de véleményem szerint így is nagy skalpot gyűjtöttünk be, fontos három pontot szereztünk. Összességében elégedett vagyok a három forduló alatt begyűjtött 7 ponttal, bár van hiányérzetem a Tiszakécske elleni döntetlen miatt, úgy érzem, hogy ott játszottunk a legjobban, mégsem sikerült nyernünk. Most vasárnap a Szentlőrinc látogat hozzánk, a látottak alapján úgy gondolom, hogy ők a legerősebbek, akikkel eddig találkoztunk. A csapat kerete lényegében együtt maradt és még erősítettek is, nagyon nehéz mérkőzésre számítok ellenük. A mérkőzéseiket látva azt mondhatom, hogy egyáltalán nem játszottak rosszul, de tudjuk, hogy a jó játék nem mindig párosul eredménnyel, ők most ilyen periódusban vannak. A Szentlőrinc egy összeszokott jó csapat, három rutinos csatáruk van, a támadójátékuk kifejezetten jó, bár ez most még nem látszik a góljaik számában. Úgy gondolom, hogy minden mérkőzés más, de annak örülök, hogy újra hazai pályán játszhatunk. Hazai közönség előtt mindig jó pályára lépni, sok erőt adnak nekünk a szurkolóink, ezuton is szeretném megköszönni lelkes közönségünknek a támogatást. Már csak a győzelem hiányzik, hogy minden kerek legyen, remélem vasárnap itthon tartjuk majd a bajnoki pontokat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu