Barcikai feljutók erősítik a mostani riválist

A labdarúgó NB II, 2. fordulójában vasárnap idegenben játszik a Mezőkövesd Zsóry FC együttese. Csertői Aurél vezetőedző együttese idegenben, Tiszakécskén lép pályára. A Kövesd az első meccsét megnyerte.

A Mezőkövesd Zsóry FC a második idei meccsét vívja Fotó: MZSFC

Tiszakécskei LC – Mezőkövesd Zsóry FC (Tiszakécske, vasárnap, 19.00)

Csertői Aurél, a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője: – Nagyon fontos győzelmet arattunk a Karcag ellen, ami jót tett a játékosok önbizalmának és jó hatással volt az öltözői hangulatra is, ráadásul minden győzelem jobban összekovácsolja a csapatot. Jó együttest múltunk felül, nem véletlenül jutottak fel a másodosztályba és jól is erősítettek. Úgy gondolom, hogy nagyon szép dolgokat csináltunk az első mérkőzésen, ugyanakkor voltak hibáink is, amit a következő mérkőzésig javítanunk kell, itt elsősorban a védekezésünkre gondolok. Természetesen ettől függetlenül nagyon örülünk a győzelemnek, minden megszerzett pontnak nagy értéke van. Most hétvégén a másik újonccal, a Tiszakécskével fogunk játszani, ez sem lesz könnyű mérkőzés, 100%-os teljesítményt kell nyújtanunk, ahhoz, hogy eredményesek legyünk. Ellenfelünk nagyon jól erősített, hiszen leigazolták Bódit, Vargát és Lucast Kazincbarcikáról, akik meghatározó szerepet játszottak tavaly az élvonalba jutásban, ugyanakkor a Tiszakécske alapjában is egy jó csapat, nem véletlenül harcolták ki a másodosztályú szereplést, nemcsak a három rutinos játékosból kell majd felkészülnünk. Igyekszünk majd koncentráltan védekezni és hatékony támadásokat vezetni, természetesen a győzelem megszerzése lesz a célunk ezúttal is, szeretnénk elhozni mind a három pontot a Tiszakécske otthonából.