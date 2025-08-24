augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

12°
+25
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csata

1 órája

Beszáll a borsodi csapat az NB I-ért zajló versenyfutásba?

Címkék#Soroksár SC#megyei foci#Mezőkövesd Zsóry FC

A másodosztályban újabb fordulót rendeztek. A Mezőkövesd idegenben lépett pályára.

Beszáll a borsodi csapat az NB I-ért zajló versenyfutásba?

Fotó: MZSFC

Vasárnap este a Mezőkövesd Zsóry FC a labdarúgó NB II, 5. fordulójában Soroksáron vendégszerepelt. Csertői Aurél együttese magabiztos 5–1-s győzelmet ünnepelhetett, így 10 ponttal a tabella 3. helyén állnak, egy pontra vannak a feljutást érő 2. helytől. A dél-borsodi klubnál Pintér és Bertus is duplázott, a véghajrában Bartusz gólja jelentette a kegyelemdöfést. A Mezőkövesd a következő fordulóban a 2. helyen tanyázó Szeged-Csanád Grosics Akadémia csapatát fogadja.

Mezőkövesd
A Mezőkövesd támadója, Pintér (fehérben) kétszer is eredményes volt. Fotó: MZSFC

A Mezőkövesd megszerezte idei első idegenbeli győzelmét

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
 

Labdarúgó NB II, 5. forduló:

Soroksár SC – Mezőkövesd Zsóry FC  1–5 (0–1)
Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 400 néző. Vezeti: Kulcsár (Szalai, Bertalan)
Soroksár: Radnóti – Nagy O., Kékesi, Könczey M., Horváth K. – Vass Á. (Bagi, 67.), Madarász (Németh E., 80.) – Korozmán, Gálfi (Gágyor, 80.), Kundrák (Varga Z., 54.) – Lovrencsics B. (Tóth G., 67.). Vezetőedző: Lipcsei Péter.
Mezőkövesd: Deczki – Csirmaz, Keresztes B., Csörgő V., Vajda S. (Ternován, 67.) – Zahán – Saja (Furdetskyi, 83.), Vidnyánszky (Kovalenko, 83.), Bertus (Csatári, 83.) – Szalai J., Pintér Á.  (Bartusz,63). Vezetőedző: Csertői Aurél.
Sárga lap: Pintér (33.), Keresztes (52.), Csirmaz (59.), Vidnyánszky (75.) ill. Könczey (58.), Németh E. (90+3.).
Gólszerző: Korozmán (46.) ill. Pintér (43., 63.), Bertus (55., 70.), Bartusz (87.).

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu