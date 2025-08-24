1 órája
Beszáll a borsodi csapat az NB I-ért zajló versenyfutásba?
A másodosztályban újabb fordulót rendeztek. A Mezőkövesd idegenben lépett pályára.
Fotó: MZSFC
Vasárnap este a Mezőkövesd Zsóry FC a labdarúgó NB II, 5. fordulójában Soroksáron vendégszerepelt. Csertői Aurél együttese magabiztos 5–1-s győzelmet ünnepelhetett, így 10 ponttal a tabella 3. helyén állnak, egy pontra vannak a feljutást érő 2. helytől. A dél-borsodi klubnál Pintér és Bertus is duplázott, a véghajrában Bartusz gólja jelentette a kegyelemdöfést. A Mezőkövesd a következő fordulóban a 2. helyen tanyázó Szeged-Csanád Grosics Akadémia csapatát fogadja.
A Mezőkövesd megszerezte idei első idegenbeli győzelmét
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Labdarúgó NB II, 5. forduló:
Soroksár SC – Mezőkövesd Zsóry FC 1–5 (0–1)
Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 400 néző. Vezeti: Kulcsár (Szalai, Bertalan)
Soroksár: Radnóti – Nagy O., Kékesi, Könczey M., Horváth K. – Vass Á. (Bagi, 67.), Madarász (Németh E., 80.) – Korozmán, Gálfi (Gágyor, 80.), Kundrák (Varga Z., 54.) – Lovrencsics B. (Tóth G., 67.). Vezetőedző: Lipcsei Péter.
Mezőkövesd: Deczki – Csirmaz, Keresztes B., Csörgő V., Vajda S. (Ternován, 67.) – Zahán – Saja (Furdetskyi, 83.), Vidnyánszky (Kovalenko, 83.), Bertus (Csatári, 83.) – Szalai J., Pintér Á. (Bartusz,63). Vezetőedző: Csertői Aurél.
Sárga lap: Pintér (33.), Keresztes (52.), Csirmaz (59.), Vidnyánszky (75.) ill. Könczey (58.), Németh E. (90+3.).
Gólszerző: Korozmán (46.) ill. Pintér (43., 63.), Bertus (55., 70.), Bartusz (87.).
„Ennyi egyéni hibát nem lehet véteni, mert egy-két embernek tele van a gatya” + fotók
,,Örülnek, hogy túlélték? Mit? Kössem be a cipőjüket? Kemény játék, mi ebből élünk"