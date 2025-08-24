Beszáll a borsodi csapat az NB I-ért zajló versenyfutásba?

Vasárnap este a Mezőkövesd Zsóry FC a labdarúgó NB II, 5. fordulójában Soroksáron vendégszerepelt. Csertői Aurél együttese magabiztos 5–1-s győzelmet ünnepelhetett, így 10 ponttal a tabella 3. helyén állnak, egy pontra vannak a feljutást érő 2. helytől. A dél-borsodi klubnál Pintér és Bertus is duplázott, a véghajrában Bartusz gólja jelentette a kegyelemdöfést. A Mezőkövesd a következő fordulóban a 2. helyen tanyázó Szeged-Csanád Grosics Akadémia csapatát fogadja.

A Mezőkövesd támadója, Pintér (fehérben) kétszer is eredményes volt. Fotó: MZSFC

A Mezőkövesd megszerezte idei első idegenbeli győzelmét

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

