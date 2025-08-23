A labdarúgó NB II, 5. fordulójában Budapestre látogat a Mezőkövesd Zsóry FC. A kövesdiek a Soroksár vendégeként lépnek pályára vasárnap 19.00-tól.

A Mezőkövesd Zsóry FC a fővárosba látogat. Fotó: MZSFC

Mezőkövesd Zsóry FC: a három pontért utaznak Soroksárra



Csertői Aurél, a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője: – Úgy gondolom, hogy a két csapat között nem volt akkora különbség, mint amit a 3–0-s végeredmény tükröz, elkerülhető gólokat kaptunk a Szentlőrinc ellen. A hibákat megpróbáljuk kijavítani, erre nagy hangsúlyt fektettünk ezen a héten, reméljük, hogy a jövőben nem is fogunk ilyen hibákat elkövetni. Ahogy korábban is mondtam, az NB II.-ben nincsen könnyű mérkőzés, a Soroksár elleni találkozón 50–50 százalék esélye lesz a győzelemre mindkét csapatnak. Fontos, hogy kevesebb hibát ejtsünk, abban az esetben lehet esélyünk nyerni, önmagunkhoz képest jobban kell játszani. Ellenfelünk a Ferencváros fiókcsapata, nagyon sok tehetséges fiatal játékosuk van, ugyanakkor megvannak a rutinos labdarúgók is, egy lendületes csapatra számítunk. Természetesen megnéztük, hogy milyen erősségeik vannak, tudjuk, hogy mire kell odafigyelni, de csak magunkkal foglalkozunk, szeretnénk jó és eredményes játékkal elhozni a három pontot. Ehhez fontos, hogy szervezetten védekezzünk, és sokkal jobban kell figyelnünk a befejezésekre is. Sajnos a keretből többen is bajlódnak sérüléssel, betegséggel, Gresó, Varjas, Lőrinczy, Csirmaz és Zachán sem volt 100 százalékos a héten, de remélem, hogy hétvégén lesz, akire számíthatunk. A nehézségek ellenére természetesen a győzelemért utazunk Soroksárra.