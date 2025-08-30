,,Tavaly ilyenkor kiesőhelyen álltunk, mégsem estünk ki"

A labdarúgó NB II, 6. fordulójában a Mezőkövesd Zsóry FC a Szeged-Csanád Grosics Akadémiát látja vendégül. A találkozót vasárnap 17.30-tól rendezik meg. Csertői Aurél legénysége az előző fordulóban magabiztos 5–1-s győzelmet aratott Soroksáron, így a tabella 3. helyéről várják a Szeged elleni rangadót, akik egy ponttal előzik meg a dél-borsodi klubot.

A Mezőkövesd hazai pályán folytathatja jó szereplését. Fotó: MZSFC

A Mezőkövesd új pozitív sorozatot kezdene



Csertői Aurél, a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője: – A Szentlőrinc ellen semmi sem sikerült, Soroksáron viszont minden összejött, azt gondolom, ha minden mérkőzésünk olyan lenne, mint a Soroksár ellen, akkor simán megnyernénk a bajnokságot, de természetesen ez nem ilyen egyszerű. A győzelemben nincs semmi titok, viszont játékban nem volt ekkora különbség a két csapat között, mint amit a végeredmény mutat, nem játszott rosszul ellenfelünk. A hétvégén háromesélyes mérkőzés vár ránk, de ebben nincs semmi különös, az NB II.-ben minden találkozó háromesélyes. Vasárnap egy nagyon jó csapattal találkozunk, évek óta ott vannak az élmezőnyben és régóta szeretnének feljutni az élvonalba. A Szegedet rutinos edző irányítja, keretüket jó játékosok alkotják, előre játékban kifejezetten jók, nem vár ránk egyszerű mérkőzés. Ellenfelünk elől és hátul is kompakt, stabil csapat, védekezésben és támadásban is nagyon jók, a mérkőzést pedig az nyeri meg, aki kevesebbet hibázik. Nekünk sokkal stabilabban kell játszanunk, mint Soroksáron, ellenfelünknek a gólon kívül három nagy lehetősége is akadt ki nem kényszerített hibákból, kevesebb hibával kell lehoznunk a vasárnapi mérkőzést. A Szentlőrinc ellen először kaptunk ki hazai pályán bajnoki mérkőzésen 2025-ben, tudjuk, hogy minden sorozat megszakad egyszer, bízunk benne, hogy most kezdünk egy új pozitív sorozatot. A tabella alapján rangadó vár ránk, de ez nem jelent plusz motivációt, ugyanis számunkra minden mérkőzés motivációt jelent, ráadásul még csak a 6. fordulónál tartunk, például tavaly ilyenkor kiesőhelyen álltunk, mégsem estünk ki. Igaz hogy legutóbb vereséget szenvedtünk hazai pályán, de mindig jó itthon, a saját közönségünk előtt játszani, most is számítunk lelkes szurkolóink támogatására, ami sok erőt jelent nekünk.