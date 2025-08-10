Meglett az ötödik, a hatodik, és a hetedik pont is

Vasárnap este a Mezőkövesd Zsóry FC lejátszotta második hazai mérkőzését az NB II 3. fordulójában, ahol a Kozármisleny együttese volt az ellenfél. Csertői Aurél csapata magabiztos teljesítményt nyújtott, és már az első percekben kézbe vette az irányítást. A kövesdiek hamar dűlőre vitték a találkozót: a 7. percben Lőrinczy Attila volt eredményes, majd hat perccel később Szalai József talált a kapuba, beállítva ezzel a 2–0-s végeredményt. A Mezőkövesd így két győzelemmel és egy döntetlennel továbbra is veretlen az idényben, a következő fordulóban pedig a Szentlőrincet fogadják majd.

A Mezőkövesd (sárgában) bezsebelte a 3 pontot Fotó: Nemzeti Sport

Mezőkövesd: a tények

Mezőkövesd Zsóry FC – HR-Rent Kozármisleny 2–0 (2–0)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 500 néző. V.: Szigetvári (Tőkés, Dobos).

Mezőkövesd: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Csörgő V., Vajda S. – Zachán – Kovalenko (Saja, 54.), Lőrinczy (Csatári, 81.), Bertus (Zvekanov, 83.) – Szalai J. (Bartusz, 83.), Sáreczki (Furdeckij, 83.). Vezetőedző: Csertői Aurél.

Kozármisleny: Lékai – Bíró (Szalka, 73.), Horváth D., Gajág, Turi, Nahirnij (Kócs-Washburn, 62.) – Kozics (Jelena, 62.), Dóra D. – Bakó (Lengyel, 73.), Pesti (Babinszky, 62.), Máté Cs. Vezetőedző: Pinezits Máté.

Sárga lap: Csörgő (90+2.), ill. Horváth D. (78.), Jelena (90+2.).

Gólszerző: Lőrinczy (9.), Szalai J. (13.).

Csertői Aurél: – Kihasználtuk az ellenfél hibáit, gólokat rúgtunk az elején. Nem érdemtelenül, mert agresszíven visszatámadtunk, rákényszerítettük az ellenfelet a hibázásra. A győzelmünk nem forgott veszélyben, az ellenfélnek nem volt helyzete. Stabilak voltunk, picit ráültünk az eredményre, de még így is ki tudtunk hagyni egy százszázalékos ziccert. Megérdemelt a győzelmünk.

Pinezits Máté: – Sajnálom, hogy a meccs elején ilyen hibákat vétettünk. Azért is, mert jó felfogásban kezdtük a mérkőzést, az ellenfélnek nem voltak lehetőségei, azokon kívül, amiket mi ajándékoztunk nekik. Ez nagyon zavar, mert megnéztem volna egy olyan találkozót, amibe nem hibázunk bele ekkorákat. Utána megvoltak a lehetőségeink, amivel visszajöhettünk volna a mérkőzésbe, volt kapufánk, az ellenfél a gólvonalról rúgta ki a labdát. A második félidőben viszont nem tudtunk akkora nyomást helyezni a Mezőkövesdre, hogy esélyünk legyen a pontszerzésre.