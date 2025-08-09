A labdarúgó NB II, 3. fordulójában vasárnap hazai pályán játszik a Mezőkövesd Zsóry FC csapata. Az ellenfél a HR-Rent Kozármisleny gárdája lesz. A kövesdiek eddig négy pontot gyűjtöttek a két újonc ellen, a nyitófordulóban 2–0-ra győzelmet aratott a Karcagi SC ellen, majd a Tiszakécske otthonában ért el 1–1-s döntetlent.

A Mezőkövesd újra hazai pályán. Fotó: MZSFC

Mezőkövesd: megvoltak a lehetőségek

Mezőkövesd Zsóry FC – HR-Rent Kozármisleny (Mezőkövesd, vasárnap, 17.30)

Csertői Aurél, a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője:

– A látottak alapján Tiszakécskén győzelmet arathattunk volna, ugyanis megvoltak a lehetőségeink a gólszerzésre, helyenként jól is játszottunk. Sajnálom, hogy nem sikerült megszereznünk a három pontot, ez a végelszámolásnál még nagyon hiányozhat nekünk. A Kozármisleny jól, kombinatívan játszó és gyors csapat, nagyon nehéz mérkőzésre számítok ellenük vasárnap. Ellenfelünk legnagyobb erőssége a csapategység, ugyanakkor a mérkőzéseket az egyéniségek döntik el. Kiemelni nem szeretnék senkit, mindenkire figyelnünk kell, alaposan fel fogunk készülni a Kozármislenyből. Az NB II.-es bajnokságban nincsenek könnyű mérkőzések, önmagunkhoz képest jól kell játszanunk, ez vezethet eredményre – mondta el a vezetőedző.

Több csapat is harcban lehet

– Úgy gondolom, hogy minden területen javulnunk kell még, mert hullámzó a teljesítményünk. Néha jól játszunk, időnként kevésbé, éppen ezért fontos feladat, hogy stabilizáljuk a játékunkat, azon dolgozunk, hogy minél tovább tartsanak a jó periódusok. Hazai pályán ebben az évben még nem kaptunk ki a bajnokságban, szeretnénk folytatni ezt a jó sorozatot. Nagyon nehéz két forduló után megtippelni, de úgy gondolom, hogy a feljutásért több csapat is harcban lehet, a Vasas és a Budapest Honvéd jól erősített, a Szegeddel mindig számolni kell, valamint a gyengébb rajt ellenére nem írnám le a Kecskemétet sem. Arról, hogy mi hol végezhetünk a bajnokságban, még korai beszélni – tette hozzá Csertői Aurél.