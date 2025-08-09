augusztus 9., szombat

Emőd névnap

31°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

„Úgy gondolom, hogy minden területen javulnunk kell még, mert hullámzó a teljesítményünk”

Címkék#Mezőkövesd Zsóry FC#labdarúgás#HR-Rent Kozármisleny

Újra hazai pályán. A Mezőkövesd Zsóry FC folytatná jó sorozatát.

Boon.hu
„Úgy gondolom, hogy minden területen javulnunk kell még, mert hullámzó a teljesítményünk”

Fotó: MZSFC

A labdarúgó NB II, 3. fordulójában vasárnap hazai pályán játszik a Mezőkövesd Zsóry FC csapata. Az ellenfél a HR-Rent Kozármisleny gárdája lesz. A kövesdiek eddig négy pontot gyűjtöttek a két újonc ellen, a nyitófordulóban 2–0-ra győzelmet aratott a Karcagi SC ellen, majd a Tiszakécske otthonában ért el 1–1-s döntetlent.

Mezőkövesd
A Mezőkövesd újra hazai pályán. Fotó: MZSFC

Mezőkövesd: megvoltak a lehetőségek

Mezőkövesd Zsóry FC – HR-Rent Kozármisleny (Mezőkövesd, vasárnap, 17.30)
Csertői Aurél, a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője: 

– A látottak alapján Tiszakécskén győzelmet arathattunk volna, ugyanis megvoltak a lehetőségeink a gólszerzésre, helyenként jól is játszottunk. Sajnálom, hogy nem sikerült megszereznünk a három pontot, ez a végelszámolásnál még nagyon hiányozhat nekünk. A Kozármisleny jól, kombinatívan játszó és gyors csapat, nagyon nehéz mérkőzésre számítok ellenük vasárnap. Ellenfelünk legnagyobb erőssége a csapategység, ugyanakkor a mérkőzéseket az egyéniségek döntik el. Kiemelni nem szeretnék senkit, mindenkire figyelnünk kell, alaposan fel fogunk készülni a Kozármislenyből. Az NB II.-es bajnokságban nincsenek könnyű mérkőzések, önmagunkhoz képest jól kell játszanunk, ez vezethet eredményre – mondta el a vezetőedző. 

Több csapat is harcban lehet

– Úgy gondolom, hogy minden területen javulnunk kell még, mert hullámzó a teljesítményünk. Néha jól játszunk, időnként kevésbé, éppen ezért fontos feladat, hogy stabilizáljuk a játékunkat, azon dolgozunk, hogy minél tovább tartsanak a jó periódusok. Hazai pályán ebben az évben még nem kaptunk ki a bajnokságban, szeretnénk folytatni ezt a jó sorozatot. Nagyon nehéz két forduló után megtippelni, de úgy gondolom, hogy a feljutásért több csapat is harcban lehet, a Vasas és a Budapest Honvéd jól erősített, a Szegeddel mindig számolni kell, valamint a gyengébb rajt ellenére nem írnám le a Kecskemétet sem. Arról, hogy mi hol végezhetünk a bajnokságban, még korai beszélni – tette hozzá Csertői Aurél.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu