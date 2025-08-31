1 órája
Ha így folytatják, még az NB I. is szóba jöhet – a tabella élén a sárga-kékek
Egy gól is elég volt a győzelemhez. Továbbra is dobogón a Mezőkövesd.
Forrás: Mezőkövesd Zsóry FC
Az NB II 6. fordulójában a Mezőkövesd Zsóry FC hazai pályán fogadta a Szeged együttesét. A találkozó remekül indult Csertői Aurél tanítványai számára, hiszen már a mérkőzés elején Szalai József villant, és korai találatával megszerezte a vezetést a kövesdieknek. A gyors gól meghatározta a meccs képét: a Mezőkövesd magabiztosan, fegyelmezetten futballozott, és bár a Szeged mezőnyfölényben játszott, a hazai védelem állta a sarat, így a sárga-kékek értékes 1-0-ás győzelmet arattak. Az újabb sikerrel a matyóföldiek az első helyen zárják a hétvégét, ugyanis a Kecskemét - Honvéd mérkőzést félbe kellett szakítani a pálya minősége miatt, így azt a meccset később fejezik be.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A Szeged veretlenségét törte meg a Mezőkövesd
LABDARÚGÓ NB II 6. FORDULÓ:
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–SZEGED CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–0 (1–0)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 600 néző. Játékv.: Farkas Tibor (Topálszki Szabin, Dobos Dominik)
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Keresztes, Csörgő V., Ternován – Zachán (Csatári 34.) – Pintér (Kovalenko, 78.), Vidnyánszky (Sáreczki 88.), Bertus L. (Zvekanov 88.), Saja (Bartusz 78.) – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél
SZEGED: Veszelinov – Szilágyi Z., Tóth B., Vágó (Vogyicska B. 79.), Kurdics (Kalmár 72.) – Márkvárt, Rabatin (Suljic 61.) – Kun Á. (Takács-Földes 72.), Borvető, Miskolczi – Novák (Holman 61.). Vezetőedző: Aczél Zoltán
Gólszerző: Szalai J. (12.)
Edzői értékelések:
Csertői Aurél: – Ahogy mondani szokták, tipikus egygólos mérkőzés volt. Tudatosan átadtuk a területeket, így az ellenfél mezőnyfölényben játszott, de nem annyira, hogy érvényesüljenek a magas játékosai – ezt pedig elviseltük, mivel nagy helyzetet nem alakítottak ki.
Aczél Zoltán: – A Mezőkövesd megérdemelten nyert, mert kevesebb hibával játszott, mint mi, továbbá fegyelmezett volt, s jó taktikát választott ellenünk. Ma nem pörögtünk száz százalékon, inkább csak „focizgattunk”, a labdabirtoklási fölényünk pedig semmit nem ért. Bár a cserékkel próbáltunk változtatni, s voltak jó periódusaink is, főként csak kapkodtunk, erőlködtünk, vergődtünk – a jövőben agresszívebbnek kell lenni, s a lecsorgó labdákat jobban kell megjátszani.
,,A Köröm SE-t mindennemű sporttevékenységtől el kellene tiltani a viselkedésük miatt!"- fotókkal