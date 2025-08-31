Ha így folytatják, még az NB I. is szóba jöhet – a tabella élén a sárga-kékek

Az NB II 6. fordulójában a Mezőkövesd Zsóry FC hazai pályán fogadta a Szeged együttesét. A találkozó remekül indult Csertői Aurél tanítványai számára, hiszen már a mérkőzés elején Szalai József villant, és korai találatával megszerezte a vezetést a kövesdieknek. A gyors gól meghatározta a meccs képét: a Mezőkövesd magabiztosan, fegyelmezetten futballozott, és bár a Szeged mezőnyfölényben játszott, a hazai védelem állta a sarat, így a sárga-kékek értékes 1-0-ás győzelmet arattak. Az újabb sikerrel a matyóföldiek az első helyen zárják a hétvégét, ugyanis a Kecskemét - Honvéd mérkőzést félbe kellett szakítani a pálya minősége miatt, így azt a meccset később fejezik be.

Mezőkövesd: Szalai József ismét betalált és már négy gólnál jár a szezonban.

A Szeged veretlenségét törte meg a Mezőkövesd