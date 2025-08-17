30 perce
Tóth László visszatért Mezőkövesdre, majd három ponttal távozott
Nem várt eredmény született a 4. fordulóban. Hármat kapott hazai pályán a Mezőkövesd.
Forrás: Nemzeti Sport
Az NB II 4. fordulójában a Mezőkövesd Zsóry FC hazai pályán fogadta a Szentlőrinc együttesét. A találkozó előtt a fogadóirodák a borsodi gárdát tartották esélyesebbnek, ám a pályán a vendégek bizonyultak határozottabbnak, és magabiztos, 3–0-s győzelmet arattak. A baranyai csapat góljait Nagy Richárd, Adamcsek Máté és Szolgai Máté szerezték. Utóbbi különösen emlékezetes találatot jegyzett, hiszen korábban éppen Mezőkövesden futballozott. Tóth László, a kövesdiek korábbi sportigazgatója is kilátogatott a mérkőzésre, aki 10 év szolgálat után, tavaly nyáron tette át székhelyét Mezőkövesdről Szentlőrincre, ahol jelenleg szakmai vezetőként dolgozik a klub sikereiért.
Értékelések a Mezőkövesd - Szentlőrinc mérkőzést követően
Csertői Aurél:
– Eddig úgy nyertük meg a meccseket, hogy az ellenfél hibáit kihasználtuk, ezt most ugyanígy veszítettük el. Egy pillanatig sem forgott veszélyben az ellenfél győzelme. Enerváltan, kisebb sebességgel játszottunk, voltak ugyan fordulópontok, de ezek nem hoztak áttörést. Az, hogy tizenhárom beadásból egy lett jó, és hogy védekezésben nagy hibákat követtünk el, ezt eredményezte. A 11-es kérdőjeles, de nem ezért kaptunk ki, a végén kinyíltunk, és az ellenfél kontrából szerzett gólt. Teljesen megérdemelten nyert a Szentlőrinc.
Waltner Róbert:
– Csertői Aurél csapatai ellen soha nem könnyű, nagyon nagyra tartom őt, mint edzőt. A mai meccsen összejött minden, egy jó csapat ellen. Már az előző két bajnokinkon is jól játszottunk, kevés helyzete volt ellenfeleinknek, mégsem sikerült nyernünk, most viszont igen. Támadásban és védekezésben is jól funkcionált a csapat, jól küzdöttek a fiúk, az átmeneteket jól csináltuk, a létszámfölényes helyzetek, a labda nélküli mozgások is jók voltak, több helyzetet alakítottunk ki. Mindez biztató a jövő szempontjából. Remélem, hogy ezen az úton megyünk tovább. Büszke vagyok a csapatomra, aki ma pályára lépett, az maximálisan, fegyelmezetten odatette magát.
LABDARÚGÓ NB II
4. FORDULÓ
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–SZENTLŐRINC 0–3 (0–1)
Mezőkövesd, 500 néző. Vezette: Takács Tamás (László István Sándor, Topálszki Szabin).
MEZŐKÖVESD: Deczki – Ternován, Varjas Z., Csörgő, Vajda S. – Zvekanov (Pintér Á., a szünetben) – Kovalenko (Vidnyánszky, a szünetben), Lőrinczy (Bartusz, 71.), Bertus (Csatári, 71.) – Szalai J., Sáreczki (Saja, 71.). Vezetőedző: Csertői Aurél
SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Dinnyés (Milovanovic, 44.), Poór P., Márta L. – Nyári, Szolgai – Ambach (Samson, 59.), Nagy R. Bőle (Kiss-Szemán, 59.) – Adamcsek (Tóth-Gábor, 73.). Vezetőedző: Waltner Róbert
Gólszerző: Nagy R. (18.), Adamcsek (65. - 11-esből), Szolgai (90+1.).