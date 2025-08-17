Tóth László visszatért Mezőkövesdre, majd három ponttal távozott

– Csertői Aurél csapatai ellen soha nem könnyű, nagyon nagyra tartom őt, mint edzőt. A mai meccsen összejött minden, egy jó csapat ellen. Már az előző két bajnokinkon is jól játszottunk, kevés helyzete volt ellenfeleinknek, mégsem sikerült nyernünk, most viszont igen. Támadásban és védekezésben is jól funkcionált a csapat, jól küzdöttek a fiúk, az átmeneteket jól csináltuk, a létszámfölényes helyzetek, a labda nélküli mozgások is jók voltak, több helyzetet alakítottunk ki. Mindez biztató a jövő szempontjából. Remélem, hogy ezen az úton megyünk tovább. Büszke vagyok a csapatomra, aki ma pályára lépett, az maximálisan, fegyelmezetten odatette magát.